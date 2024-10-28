Байден об отправке солдат КНДР в Россию: Это очень опасно
Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о размещении северокорейских военных на территории России.
Заявление главы Белого дома приводит агентство AFP, сообщает Цензор.НЕТ.
Байдена спросили о том, как он оценивает присутствие военных КНДР в РФ после того, как он покинул избирательный участок в штате Делавэр, где досрочно проголосовал на выборах.
"Это очень опасно, очень опасно", - ответил президент США.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
А тут раптом НАТО ожвивлося- бо Європейські країни зромули хто наступний.. Трамп вбив а Байден оживив .
не розумію звідки такий колективний хейт і що саме не так він сказав.
чи кацапам віддасте,
чи все ж таки мізки включите перед тим я щось з того зробити?
не він же відддав - ви самі це зробили, щє і тактичне туди кацапам доклали, а потім стратегі-бомбардувальникі за гас,
а потім ракети (не яо) які тепер летять по українських містах.
за це вже говорено переговорено і все одно - одна й та ж сама пісня...
коли в тебе нема бажання щось робити - тебе ніхто не примусить.
спілкування припинено.
Не ведіться на лайно, яке зелені виродки вже на всю планету роздмухали, не кореяки наша проблема.
Подивіться стріми Бутусова, там і слова немає про кореяк. Проблема в нашому керівництві як політичному так і військовому. вовка тими кореяками лише відволікає мудрий нарід від своїх про'бів.
тільки до речі - не призначяти, а все ж таки вибирати.
ЖУРНАЛІСТКА поставила ГОСТРЕ ПИТАННЯ раднику Білого дому з питань комунікацій Джону Кірбі про Україну. У Байдена ШОКУВАЛИ відповіддю. Реакція РВЕ МЕРЕЖУ.
Я послухав цього радника і в мене відібрало мову. Вону елементарно знущаються над смертями українців.
Ничего я не пропустил, что диванные бойцы навалили тут? А теперь вопрос, а шо он мог сказать? Что это все маячня, десять тысяч туда, десять сюда, никаких проблем? С диванов их очередями перебьют, а кто выживет, того газом додушат?? Да, это очень опасно для ВСУ, где людей нехватает от слова "совсем". За этими ******* приедут еще десять тысяч и еще, у жирного ******** их миллион, может хоть всех пригнать..
*****
Треба не питати, що він міг сказати. Треба питати, що він мався зробити, але не зробив.
Трамп, з іншого боку, - дегенеративний нарцис, від якого можна чекати, що завгодно.
на обісрати союзників.
наступний зелений піск - вони нас зрадили!
треба зупиняти війну, йдемо під кацапню,
ось вам 1000 грівен і всі за мною!