Байден об отправке солдат КНДР в Россию: Это очень опасно

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о размещении северокорейских военных на территории России.

Заявление главы Белого дома приводит агентство AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Байдена спросили о том, как он оценивает присутствие военных КНДР в РФ после того, как он покинул избирательный участок в штате Делавэр, где досрочно проголосовал на выборах.

"Это очень опасно, очень опасно", - ответил президент США.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

