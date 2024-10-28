РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости
5 935 68

Байден об отправке солдат КНДР в Россию: Это очень опасно

Байден про відправку солдатів КНДР у Росію

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о размещении северокорейских военных на территории России.

Заявление главы Белого дома приводит агентство AFP, сообщает Цензор.НЕТ.

Байдена спросили о том, как он оценивает присутствие военных КНДР в РФ после того, как он покинул избирательный участок в штате Делавэр, где досрочно проголосовал на выборах.

"Это очень опасно, очень опасно", - ответил президент США.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Читайте также: КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, часть уже перебросили поближе к Украине, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2801) КНДР (1275) россия (97281)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
дід йди курей годуй , ти вже допоміг Україні щоб тобі так допомагали до смерті!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:37 Ответить
+18
Глибокий аналіз ситуації стратегічного мислителя...
показать весь комментарий
28.10.2024 20:39 Ответить
+16
Таке враження, що якби Украіна програла, то всі наші західні партнери були б дуже задоволені!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.10.2024 20:34 Ответить
А рашка каже шо норм - Баиден докажи що вона помиляється
показать весь комментарий
28.10.2024 20:37 Ответить
дід йди курей годуй , ти вже допоміг Україні щоб тобі так допомагали до смерті!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:37 Ответить
вові з ЄРМАКОМ мріялося танки на Хрещатику зі своїми ініціалами зустріти Z V O?
А тут раптом НАТО ожвивлося- бо Європейські країни зромули хто наступний.. Трамп вбив а Байден оживив .
показать весь комментарий
28.10.2024 21:10 Ответить
шановна , ніхто нічого досі не зрозумів ! бо зброї немає , санкції діряві , кацапи досі члени більшості міжнародних організацій , а для України заборона бити по кацапії .нато взагалі ні живе ні мертве .
показать весь комментарий
28.10.2024 21:50 Ответить
для собачок чи корейців?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:38 Ответить
Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: це дуже небезпечно Джерело:

показать весь комментарий
28.10.2024 20:38 Ответить
Глибокий аналіз ситуації стратегічного мислителя...
показать весь комментарий
28.10.2024 20:39 Ответить
Старість це дуже небезпечно
показать весь комментарий
28.10.2024 20:40 Ответить
Сам допер чи Саліван підсказав.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:41 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2024 20:41 Ответить
Джо, скажи чесно що тобі вже пох. "Дуже небезпечно, дуже небезпечно" але пох.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:42 Ответить
Це майже як у той пісні: Я сьогодні дуже, дуже, сексуально небайдужий.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:45 Ответить
Джо Байден сказав як відрізав !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:47 Ответить
Таке враження, що якби Украіна програла, то всі наші західні партнери були б дуже задоволені!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:49 Ответить
Не бійся діду.Вже скоро 9-та година.То лягай спати.До тебе не прийдуть.Ми їх лапаткою Кулеби порубаемо,замість твоїх Хаймарсів.Куняй далі,старий пердюган
показать весь комментарий
28.10.2024 20:50 Ответить
Камалу тобі між ніг,і надобраніч +!!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:53 Ответить
Байден: Це дуже небезпечно. Це може викликати мою стурбованість. Дуже велику стурбованість.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:54 Ответить
«Сон разума рождает чудовищ»
показать весь комментарий
28.10.2024 20:54 Ответить
Дедушка старый, ему все-равно...
показать весь комментарий
28.10.2024 20:55 Ответить
Та ну нах
показать весь комментарий
28.10.2024 20:56 Ответить
Такую личную неприязнь я испытываю к солдатам кндр, что кушать не могу...(с)
показать весь комментарий
28.10.2024 20:56 Ответить
Як шо це так небезпечно , то крім висновків, якісь дії будуть, з боку гарантів ?!. Чи ні ???
показать весь комментарий
28.10.2024 20:58 Ответить
то це вже ескалація, чи ще ні?
показать весь комментарий
28.10.2024 20:58 Ответить
что вы тут комментируете? Это же не на войну с США их отправили, Украина в лице вас в случаи нападения на США той же параши и пальцем бы не пошевелила. Скажите лучше за все спасибо, свиньи не благодарные..
показать весь комментарий
28.10.2024 20:59 Ответить
Дякуємо США, за те що відібрали у нас ЯЗ та примусили ліквідувати носії стратегічного озброєння.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:06 Ответить
Та вже іди на к*й старий збочинець. Спостерігає три рокі і надрочує собі як Українців кацапи знищують.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:59 Ответить
Маразм не оргазм, звісно.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:59 Ответить
так пуйло і окуповане вважа своєю територією. то кореяки можуть бути де завгодно
показать весь комментарий
28.10.2024 21:04 Ответить
То то дедушка Джонник и проголосовал раньше срока по выборам. Чтоб свалить на ранчо деменцию пивком полировать скорее. Чуть страшно стало принимать резкие решения. Но прийдётся и скоро.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:02 Ответить
діда Джо спитали - дід відповів.
не розумію звідки такий колективний хейт і що саме не так він сказав.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:03 Ответить
не в тому справа, що він каже, а тому, що він робить, як гарант безпеки України по відмові від ядерки. А іменно вимагає від України битись зі зв'язаними руками.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:06 Ответить
якщо вам хтось скаже "позбавтеся жінки" - ви розлучитесь,
чи кацапам віддасте,
чи все ж таки мізки включите перед тим я щось з того зробити?
не він же відддав - ви самі це зробили, щє і тактичне туди кацапам доклали, а потім стратегі-бомбардувальникі за гас,
а потім ракети (не яо) які тепер летять по українських містах.
за це вже говорено переговорено і все одно - одна й та ж сама пісня...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:18 Ответить
Просто ти тупий. Ядерка особливо стану боялись США , тому й наполягали на роззброєнні. Бомбардувальники якраз різали військові США є відео.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:46 Ответить
дуже радий шо ти, хамовитий, гострий...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:48 Ответить
Україну обдурили з ядеркою, це факт. Не відмовся Україна від ЯЗ - зараз війни б не було і Крим був українським.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:54 Ответить
коли в тебе є мізки - тебе ніхто не обдурить.
коли в тебе нема бажання щось робити - тебе ніхто не примусить.
спілкування припинено.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:59 Ответить
США кидають союзників, тому всім у світі потрібно відмовитись від без ядерного статусу та негайно почати озброєння.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:12 Ответить
Бачу коментатори рвуть на собі волосся) А що він має казати чи робити? росія може залучати тих кореяк де завгодно на своїй землі, і задіє скоріш за все на курщині, на офіційній території кацапії, звільнивши звідти свої резерви для Донбасу.
Не ведіться на лайно, яке зелені виродки вже на всю планету роздмухали, не кореяки наша проблема.
Подивіться стріми Бутусова, там і слова немає про кореяк. Проблема в нашому керівництві як політичному так і військовому. вовка тими кореяками лише відволікає мудрий нарід від своїх про'бів.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:05 Ответить
Небезпечно довбойобів типу Байдена чи Трампа президентами США призначати..
показать весь комментарий
28.10.2024 21:05 Ответить
згоден! а от бубу можна...
тільки до речі - не призначяти, а все ж таки вибирати.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:25 Ответить
https://youtu.be/rfhu6_cKdoE?si=oFjsRE3kRtdUOdCX
ЖУРНАЛІСТКА поставила ГОСТРЕ ПИТАННЯ раднику Білого дому з питань комунікацій Джону Кірбі про Україну. У Байдена ШОКУВАЛИ відповіддю. Реакція РВЕ МЕРЕЖУ.

Я послухав цього радника і в мене відібрало мову. Вону елементарно знущаються над смертями українців.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:07 Ответить
Нагадайте діду Бідону, що завдяки його діяльності, діяльності Обами, Трампа - спокійной пенсії йому не світить, як і спокійного життя його дітям, онукам... а може і просто життя.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:08 Ответить
Well, the difference is Kim can say "go and fight, because I said so", and Biden, or Trump for that matter, can't - even if they really wanted to, they simply cannot. So they have to say a lot of other words instead.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:11 Ответить
Яка міцна реакція президента самої великої (колись) держави в світі.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:16 Ответить
Нахєр впала комусь його думка?((
показать весь комментарий
28.10.2024 21:16 Ответить
Це дуже небезпечно сказав старий пердун і на цьому все.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:17 Ответить
Як ваш гребанний 🤡говнокомандуючий думав не про кокс, та як допомогти, зграї зелених, дограбувати Україну ,то і дід би дав і зброю і дозвіл ...а ви вибрали цю муйню зелену...і хтось у цьому вам винен ?!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 21:18 Ответить
Де можна про це почути чи прочитати думки пана Байдена? Щоб там було щось на кшталт _ Українці, якби ви вибрали не зелених баристів і палікмахерів ,то я вам надав би таку допомогу, що ***** б вже всралося._ Чи це особисто ваші домисли?
показать весь комментарий
28.10.2024 21:32 Ответить
Ніт, це просто проста людська, логика ,нічого не може врятувати імідж 🤡 ...а люди які його вибрали , інфантільні малороси , які побоялися стати українцями ,бо для них ,було важко зробити вибір ,між миром та війною , думали шо війна буде вбивати, тільки українців ,вони взяли цей гріх на себе , а Байден знає рейтінг зеленського ,і навіть те ,хто дійсно править Україною ,то чого давати зброю ,філі фсб в ОПі ?шкода ,шо ця зеленська шобла ,не піде сама ...вона доб'є Україну це їх задача ...
показать весь комментарий
28.10.2024 22:00 Ответить
Щось у таких темах дуже мало байденістів. Все, святий Джо вже не святий і вже не Джо? Знову обср@лися ці байденісти.)
показать весь комментарий
28.10.2024 21:24 Ответить
Наприклад я антитрампіст. Чомусь боюсь його приходу в Капітолій. І одночасно не хочу бачити Байдена при владі. Виходячи з його практичних дій він абсолютно не мій герой. Але Трамп це ще більше зло.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:36 Ответить
боже, наскільки ж стало легше після цих слів байдена!
показать весь комментарий
28.10.2024 21:31 Ответить
Практично бальзам.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:34 Ответить
його ще ніхто не проклянув?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:16 Ответить
Старий бiдон, с ума вижiл, соплежуй, усрався, уссався, йди курей годувати, с глузду з'iхав ...
Ничего я не пропустил, что диванные бойцы навалили тут? А теперь вопрос, а шо он мог сказать? Что это все маячня, десять тысяч туда, десять сюда, никаких проблем? С диванов их очередями перебьют, а кто выживет, того газом додушат?? Да, это очень опасно для ВСУ, где людей нехватает от слова "совсем". За этими ******* приедут еще десять тысяч и еще, у жирного ******** их миллион, может хоть всех пригнать..
показать весь комментарий
28.10.2024 22:30 Ответить
А теперь вопрос, а шо он мог сказать?
*****
Треба не питати, що він міг сказати. Треба питати, що він мався зробити, але не зробив.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:30 Ответить
ще одне малозалежне від санкцій ****** вступає у війну за знищення європейської держави
показать весь комментарий
28.10.2024 22:46 Ответить
.....старий ковбой проSрав усе .....таких в Білому домі здається ще не було......
показать весь комментарий
28.10.2024 22:51 Ответить
Це одне обамівське кодло. Лівацька шаражкіна контора, імпотентна по своїй суті.
Трамп, з іншого боку, - дегенеративний нарцис, від якого можна чекати, що завгодно.

показать весь комментарий
29.10.2024 10:43 Ответить
Ну добре, в людині деменеція, можу зрозуміти. Але навіщо тягнути цю маячню на цензор та обговорювати на серйозних щщах?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:58 Ответить
зелення на марші.
на обісрати союзників.
наступний зелений піск - вони нас зрадили!
треба зупиняти війну, йдемо під кацапню,
ось вам 1000 грівен і всі за мною!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:59 Ответить
Знаємо що небезпечно. Далі що?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:18 Ответить
Це дуже небезпечно - мої памперси можуть не втримати мій гнів під час якогось важливого шоу
показать весь комментарий
29.10.2024 08:26 Ответить
Або від натуги може привселюдно репнути срака.

показать весь комментарий
29.10.2024 10:46 Ответить
 
 