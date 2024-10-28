Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: Це дуже небезпечно

Президент США Джо Байден прокоментував інформацію щодо розміщення північнокорейських військових на території Росії.

Заяву глави Білого дому наводить агенція AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байдена запитали про те, як він оцінює присутність військових КНДР в РФ після того, як він залишив виборчу дільницю у штаті Делавер, де достроково проголосував на виборах.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - відповів президент США.

Військові КНДР у Росії

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

