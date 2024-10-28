Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: Це дуже небезпечно
Президент США Джо Байден прокоментував інформацію щодо розміщення північнокорейських військових на території Росії.
Заяву глави Білого дому наводить агенція AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.
Байдена запитали про те, як він оцінює присутність військових КНДР в РФ після того, як він залишив виборчу дільницю у штаті Делавер, де достроково проголосував на виборах.
"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - відповів президент США.
Військові КНДР у Росії
Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
А тут раптом НАТО ожвивлося- бо Європейські країни зромули хто наступний.. Трамп вбив а Байден оживив .
не розумію звідки такий колективний хейт і що саме не так він сказав.
чи кацапам віддасте,
чи все ж таки мізки включите перед тим я щось з того зробити?
не він же відддав - ви самі це зробили, щє і тактичне туди кацапам доклали, а потім стратегі-бомбардувальникі за гас,
а потім ракети (не яо) які тепер летять по українських містах.
за це вже говорено переговорено і все одно - одна й та ж сама пісня...
коли в тебе нема бажання щось робити - тебе ніхто не примусить.
спілкування припинено.
Не ведіться на лайно, яке зелені виродки вже на всю планету роздмухали, не кореяки наша проблема.
Подивіться стріми Бутусова, там і слова немає про кореяк. Проблема в нашому керівництві як політичному так і військовому. вовка тими кореяками лише відволікає мудрий нарід від своїх про'бів.
тільки до речі - не призначяти, а все ж таки вибирати.
ЖУРНАЛІСТКА поставила ГОСТРЕ ПИТАННЯ раднику Білого дому з питань комунікацій Джону Кірбі про Україну. У Байдена ШОКУВАЛИ відповіддю. Реакція РВЕ МЕРЕЖУ.
Я послухав цього радника і в мене відібрало мову. Вону елементарно знущаються над смертями українців.
Ничего я не пропустил, что диванные бойцы навалили тут? А теперь вопрос, а шо он мог сказать? Что это все маячня, десять тысяч туда, десять сюда, никаких проблем? С диванов их очередями перебьют, а кто выживет, того газом додушат?? Да, это очень опасно для ВСУ, где людей нехватает от слова "совсем". За этими ******* приедут еще десять тысяч и еще, у жирного ******** их миллион, может хоть всех пригнать..
*****
Треба не питати, що він міг сказати. Треба питати, що він мався зробити, але не зробив.
Трамп, з іншого боку, - дегенеративний нарцис, від якого можна чекати, що завгодно.
на обісрати союзників.
наступний зелений піск - вони нас зрадили!
треба зупиняти війну, йдемо під кацапню,
ось вам 1000 грівен і всі за мною!