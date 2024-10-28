УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6694 відвідувача онлайн
Новини
5 935 68

Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: Це дуже небезпечно

Байден про відправку солдатів КНДР у Росію

Президент США Джо Байден прокоментував інформацію щодо розміщення північнокорейських військових на території Росії.

Заяву глави Білого дому наводить агенція AFP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Байдена запитали про те, як він оцінює присутність військових КНДР в РФ після того, як він залишив виборчу дільницю у штаті Делавер, де достроково проголосував на виборах.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - відповів президент США.

Військові КНДР у Росії 

Нагадаємо, що напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

Читайте також: КНДР відправила до Росії 10 тисяч військових, частину вже перекинули ближче до України, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2899) КНДР (1314) росія (67862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
дід йди курей годуй , ти вже допоміг Україні щоб тобі так допомагали до смерті!
показати весь коментар
28.10.2024 20:37 Відповісти
+18
Глибокий аналіз ситуації стратегічного мислителя...
показати весь коментар
28.10.2024 20:39 Відповісти
+16
Таке враження, що якби Украіна програла, то всі наші західні партнери були б дуже задоволені!
показати весь коментар
28.10.2024 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.10.2024 20:34 Відповісти
А рашка каже шо норм - Баиден докажи що вона помиляється
показати весь коментар
28.10.2024 20:37 Відповісти
дід йди курей годуй , ти вже допоміг Україні щоб тобі так допомагали до смерті!
показати весь коментар
28.10.2024 20:37 Відповісти
вові з ЄРМАКОМ мріялося танки на Хрещатику зі своїми ініціалами зустріти Z V O?
А тут раптом НАТО ожвивлося- бо Європейські країни зромули хто наступний.. Трамп вбив а Байден оживив .
показати весь коментар
28.10.2024 21:10 Відповісти
шановна , ніхто нічого досі не зрозумів ! бо зброї немає , санкції діряві , кацапи досі члени більшості міжнародних організацій , а для України заборона бити по кацапії .нато взагалі ні живе ні мертве .
показати весь коментар
28.10.2024 21:50 Відповісти
для собачок чи корейців?
показати весь коментар
28.10.2024 20:38 Відповісти
Байден про відправку солдатів КНДР у Росію: це дуже небезпечно Джерело:

показати весь коментар
28.10.2024 20:38 Відповісти
Глибокий аналіз ситуації стратегічного мислителя...
показати весь коментар
28.10.2024 20:39 Відповісти
Старість це дуже небезпечно
показати весь коментар
28.10.2024 20:40 Відповісти
Сам допер чи Саліван підсказав.
показати весь коментар
28.10.2024 20:41 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 20:41 Відповісти
Джо, скажи чесно що тобі вже пох. "Дуже небезпечно, дуже небезпечно" але пох.
показати весь коментар
28.10.2024 20:42 Відповісти
Це майже як у той пісні: Я сьогодні дуже, дуже, сексуально небайдужий.
показати весь коментар
28.10.2024 20:45 Відповісти
Джо Байден сказав як відрізав !!!
показати весь коментар
28.10.2024 20:47 Відповісти
Таке враження, що якби Украіна програла, то всі наші західні партнери були б дуже задоволені!
показати весь коментар
28.10.2024 20:49 Відповісти
Не бійся діду.Вже скоро 9-та година.То лягай спати.До тебе не прийдуть.Ми їх лапаткою Кулеби порубаемо,замість твоїх Хаймарсів.Куняй далі,старий пердюган
показати весь коментар
28.10.2024 20:50 Відповісти
Камалу тобі між ніг,і надобраніч +!!
показати весь коментар
28.10.2024 20:53 Відповісти
Байден: Це дуже небезпечно. Це може викликати мою стурбованість. Дуже велику стурбованість.
показати весь коментар
28.10.2024 20:54 Відповісти
«Сон разума рождает чудовищ»
показати весь коментар
28.10.2024 20:54 Відповісти
Дедушка старый, ему все-равно...
показати весь коментар
28.10.2024 20:55 Відповісти
Та ну нах
показати весь коментар
28.10.2024 20:56 Відповісти
Такую личную неприязнь я испытываю к солдатам кндр, что кушать не могу...(с)
показати весь коментар
28.10.2024 20:56 Відповісти
Як шо це так небезпечно , то крім висновків, якісь дії будуть, з боку гарантів ?!. Чи ні ???
показати весь коментар
28.10.2024 20:58 Відповісти
то це вже ескалація, чи ще ні?
показати весь коментар
28.10.2024 20:58 Відповісти
что вы тут комментируете? Это же не на войну с США их отправили, Украина в лице вас в случаи нападения на США той же параши и пальцем бы не пошевелила. Скажите лучше за все спасибо, свиньи не благодарные..
показати весь коментар
28.10.2024 20:59 Відповісти
Дякуємо США, за те що відібрали у нас ЯЗ та примусили ліквідувати носії стратегічного озброєння.
показати весь коментар
28.10.2024 21:06 Відповісти
Та вже іди на к*й старий збочинець. Спостерігає три рокі і надрочує собі як Українців кацапи знищують.
показати весь коментар
28.10.2024 20:59 Відповісти
Маразм не оргазм, звісно.
показати весь коментар
28.10.2024 20:59 Відповісти
так пуйло і окуповане вважа своєю територією. то кореяки можуть бути де завгодно
показати весь коментар
28.10.2024 21:04 Відповісти
То то дедушка Джонник и проголосовал раньше срока по выборам. Чтоб свалить на ранчо деменцию пивком полировать скорее. Чуть страшно стало принимать резкие решения. Но прийдётся и скоро.
показати весь коментар
28.10.2024 21:02 Відповісти
діда Джо спитали - дід відповів.
не розумію звідки такий колективний хейт і що саме не так він сказав.
показати весь коментар
28.10.2024 21:03 Відповісти
не в тому справа, що він каже, а тому, що він робить, як гарант безпеки України по відмові від ядерки. А іменно вимагає від України битись зі зв'язаними руками.
показати весь коментар
28.10.2024 21:06 Відповісти
якщо вам хтось скаже "позбавтеся жінки" - ви розлучитесь,
чи кацапам віддасте,
чи все ж таки мізки включите перед тим я щось з того зробити?
не він же відддав - ви самі це зробили, щє і тактичне туди кацапам доклали, а потім стратегі-бомбардувальникі за гас,
а потім ракети (не яо) які тепер летять по українських містах.
за це вже говорено переговорено і все одно - одна й та ж сама пісня...
показати весь коментар
28.10.2024 21:18 Відповісти
Просто ти тупий. Ядерка особливо стану боялись США , тому й наполягали на роззброєнні. Бомбардувальники якраз різали військові США є відео.
показати весь коментар
28.10.2024 21:46 Відповісти
дуже радий шо ти, хамовитий, гострий...
показати весь коментар
28.10.2024 21:48 Відповісти
Україну обдурили з ядеркою, це факт. Не відмовся Україна від ЯЗ - зараз війни б не було і Крим був українським.
показати весь коментар
28.10.2024 21:54 Відповісти
коли в тебе є мізки - тебе ніхто не обдурить.
коли в тебе нема бажання щось робити - тебе ніхто не примусить.
спілкування припинено.
показати весь коментар
28.10.2024 21:59 Відповісти
США кидають союзників, тому всім у світі потрібно відмовитись від без ядерного статусу та негайно почати озброєння.
показати весь коментар
28.10.2024 22:12 Відповісти
Бачу коментатори рвуть на собі волосся) А що він має казати чи робити? росія може залучати тих кореяк де завгодно на своїй землі, і задіє скоріш за все на курщині, на офіційній території кацапії, звільнивши звідти свої резерви для Донбасу.
Не ведіться на лайно, яке зелені виродки вже на всю планету роздмухали, не кореяки наша проблема.
Подивіться стріми Бутусова, там і слова немає про кореяк. Проблема в нашому керівництві як політичному так і військовому. вовка тими кореяками лише відволікає мудрий нарід від своїх про'бів.
показати весь коментар
28.10.2024 21:05 Відповісти
Небезпечно довбойобів типу Байдена чи Трампа президентами США призначати..
показати весь коментар
28.10.2024 21:05 Відповісти
згоден! а от бубу можна...
тільки до речі - не призначяти, а все ж таки вибирати.
показати весь коментар
28.10.2024 21:25 Відповісти
https://youtu.be/rfhu6_cKdoE?si=oFjsRE3kRtdUOdCX
ЖУРНАЛІСТКА поставила ГОСТРЕ ПИТАННЯ раднику Білого дому з питань комунікацій Джону Кірбі про Україну. У Байдена ШОКУВАЛИ відповіддю. Реакція РВЕ МЕРЕЖУ.

Я послухав цього радника і в мене відібрало мову. Вону елементарно знущаються над смертями українців.
показати весь коментар
28.10.2024 21:07 Відповісти
Нагадайте діду Бідону, що завдяки його діяльності, діяльності Обами, Трампа - спокійной пенсії йому не світить, як і спокійного життя його дітям, онукам... а може і просто життя.
показати весь коментар
28.10.2024 21:08 Відповісти
Well, the difference is Kim can say "go and fight, because I said so", and Biden, or Trump for that matter, can't - even if they really wanted to, they simply cannot. So they have to say a lot of other words instead.
показати весь коментар
28.10.2024 21:11 Відповісти
Яка міцна реакція президента самої великої (колись) держави в світі.
показати весь коментар
28.10.2024 21:16 Відповісти
Нахєр впала комусь його думка?((
показати весь коментар
28.10.2024 21:16 Відповісти
Це дуже небезпечно сказав старий пердун і на цьому все.
показати весь коментар
28.10.2024 21:17 Відповісти
Як ваш гребанний 🤡говнокомандуючий думав не про кокс, та як допомогти, зграї зелених, дограбувати Україну ,то і дід би дав і зброю і дозвіл ...а ви вибрали цю муйню зелену...і хтось у цьому вам винен ?!!!
показати весь коментар
28.10.2024 21:18 Відповісти
Де можна про це почути чи прочитати думки пана Байдена? Щоб там було щось на кшталт _ Українці, якби ви вибрали не зелених баристів і палікмахерів ,то я вам надав би таку допомогу, що ***** б вже всралося._ Чи це особисто ваші домисли?
показати весь коментар
28.10.2024 21:32 Відповісти
Ніт, це просто проста людська, логика ,нічого не може врятувати імідж 🤡 ...а люди які його вибрали , інфантільні малороси , які побоялися стати українцями ,бо для них ,було важко зробити вибір ,між миром та війною , думали шо війна буде вбивати, тільки українців ,вони взяли цей гріх на себе , а Байден знає рейтінг зеленського ,і навіть те ,хто дійсно править Україною ,то чого давати зброю ,філі фсб в ОПі ?шкода ,шо ця зеленська шобла ,не піде сама ...вона доб'є Україну це їх задача ...
показати весь коментар
28.10.2024 22:00 Відповісти
Щось у таких темах дуже мало байденістів. Все, святий Джо вже не святий і вже не Джо? Знову обср@лися ці байденісти.)
показати весь коментар
28.10.2024 21:24 Відповісти
Наприклад я антитрампіст. Чомусь боюсь його приходу в Капітолій. І одночасно не хочу бачити Байдена при владі. Виходячи з його практичних дій він абсолютно не мій герой. Але Трамп це ще більше зло.
показати весь коментар
28.10.2024 21:36 Відповісти
боже, наскільки ж стало легше після цих слів байдена!
показати весь коментар
28.10.2024 21:31 Відповісти
Практично бальзам.
показати весь коментар
28.10.2024 21:34 Відповісти
його ще ніхто не проклянув?
показати весь коментар
28.10.2024 22:16 Відповісти
Старий бiдон, с ума вижiл, соплежуй, усрався, уссався, йди курей годувати, с глузду з'iхав ...
Ничего я не пропустил, что диванные бойцы навалили тут? А теперь вопрос, а шо он мог сказать? Что это все маячня, десять тысяч туда, десять сюда, никаких проблем? С диванов их очередями перебьют, а кто выживет, того газом додушат?? Да, это очень опасно для ВСУ, где людей нехватает от слова "совсем". За этими ******* приедут еще десять тысяч и еще, у жирного ******** их миллион, может хоть всех пригнать..
показати весь коментар
28.10.2024 22:30 Відповісти
А теперь вопрос, а шо он мог сказать?
*****
Треба не питати, що він міг сказати. Треба питати, що він мався зробити, але не зробив.
показати весь коментар
29.10.2024 10:30 Відповісти
ще одне малозалежне від санкцій ****** вступає у війну за знищення європейської держави
показати весь коментар
28.10.2024 22:46 Відповісти
.....старий ковбой проSрав усе .....таких в Білому домі здається ще не було......
показати весь коментар
28.10.2024 22:51 Відповісти
Це одне обамівське кодло. Лівацька шаражкіна контора, імпотентна по своїй суті.
Трамп, з іншого боку, - дегенеративний нарцис, від якого можна чекати, що завгодно.

показати весь коментар
29.10.2024 10:43 Відповісти
Ну добре, в людині деменеція, можу зрозуміти. Але навіщо тягнути цю маячню на цензор та обговорювати на серйозних щщах?
показати весь коментар
28.10.2024 22:58 Відповісти
зелення на марші.
на обісрати союзників.
наступний зелений піск - вони нас зрадили!
треба зупиняти війну, йдемо під кацапню,
ось вам 1000 грівен і всі за мною!
показати весь коментар
28.10.2024 22:59 Відповісти
Знаємо що небезпечно. Далі що?
показати весь коментар
28.10.2024 23:18 Відповісти
Це дуже небезпечно - мої памперси можуть не втримати мій гнів під час якогось важливого шоу
показати весь коментар
29.10.2024 08:26 Відповісти
Або від натуги може привселюдно репнути срака.

показати весь коментар
29.10.2024 10:46 Відповісти
 
 