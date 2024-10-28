Байден досрочно проголосовал на президентских выборах США
В понедельник, 28 октября, президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в стране.
Об этом пишет CBS News, информирует Цензор.НЕТ.
Байден проголосовал на участке в штате Делавэр, где он провел выходные, перед тем, как вернуться в Белый дом.
Прежде чем зайти внутрь избирательного участка, чтобы проголосовать, американский лидер провел некоторое время в очереди, общаясь с другими избирателями.
Отметим, что досрочное голосование в Делавэре началось в субботу, 26 октября.
Ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах страны.
Выборы в США
Напомним, после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.
21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль