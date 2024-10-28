РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости
2 843 30

Байден досрочно проголосовал на президентских выборах США

Байден достроково проголосував на виборах

В понедельник, 28 октября, президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в стране.

Об этом пишет CBS News, информирует Цензор.НЕТ.

Байден проголосовал на участке в штате Делавэр, где он провел выходные, перед тем, как вернуться в Белый дом.

Прежде чем зайти внутрь избирательного участка, чтобы проголосовать, американский лидер провел некоторое время в очереди, общаясь с другими избирателями.

Отметим, что досрочное голосование в Делавэре началось в субботу, 26 октября.

Ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах страны.

Читайте также: Республиканцы в Конгрессе США готовят план на "первые 100 дней" Трампа в случае его победы, - СМИ

Выборы в США

Напомним, после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.

21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Читайте также: Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Это время можно использовать как возможность изменить ход войны в Украине, - The Washington Post

Автор: 

Байден Джо (2801) выборы (24786) США (27938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
28.10.2024 19:30 Ответить
+5
А було б прикольно, якщо б за Трампа. 😁
показать весь комментарий
28.10.2024 19:31 Ответить
+5
Байден проголосував за Рейгана!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.10.2024 19:30 Ответить
Кібуц?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:44 Ответить
нє-скрєпний зажопінск...
показать весь комментарий
28.10.2024 19:54 Ответить
А було б прикольно, якщо б за Трампа. 😁
показать весь комментарий
28.10.2024 19:31 Ответить
Куда только не заведёт путеводная нить маразма.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:34 Ответить
Он перепутал как всегда.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:42 Ответить
Байден проголосував за Рейгана!
показать весь комментарий
28.10.2024 19:46 Ответить
А може й за Майкла Джексона. 😁
показать весь комментарий
28.10.2024 20:01 Ответить
За ВОНУ - за Йулю )))
показать весь комментарий
28.10.2024 20:11 Ответить
За Зеленського. )))

показать весь комментарий
28.10.2024 20:02 Ответить
Поставив "хрестик" у графі "Проти всіх"
показать весь комментарий
28.10.2024 20:05 Ответить
На Камалку зробили ставку як на супер круту самодостатню вумен, але схоже, що вона сама звичайна пуста політутка. Який тіки треш. Фемінізм поперед глобального світового порядку. Демократам геть башні позривало.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:32 Ответить
Бездітна кошатниця. Цікаво, про що взагалі думали демократи, висуваючи 80-річного діда: "а може, прокатить"? Але ніт. Яка прикра несподіванка.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:34 Ответить
За 2 з половиною роки так і не роздуплився... Тому що П - "послідовний". )))
показать весь комментарий
28.10.2024 19:36 Ответить
ТОП новина.
показать весь комментарий
28.10.2024 19:39 Ответить
проголосував як завжди по старінке: за себе...
показать весь комментарий
29.10.2024 08:33 Ответить
Он в таком состоянии, что не удивлюсь если он за трампа прголосовал
показать весь комментарий
28.10.2024 19:45 Ответить
На булютень поклали непрозору пластину з діркою, вирізаною якраз на рівні квадратика, де має стояти позначка за Камалу Харріс. Та й дідову руку напрявляв медбрат з місцевого будинку для дементних стариганів 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.10.2024 19:59 Ответить
На булютень просто "поклали" ))
показать весь комментарий
28.10.2024 20:12 Ответить
Він нічого не переплутав?
показать весь комментарий
28.10.2024 19:55 Ответить
Не так важливо, голосував один простий виборець з повноваженнями президента.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:00 Ответить
Сподіваюсь, хоч не впав на виборчій дільниці
показать весь комментарий
28.10.2024 20:05 Ответить
Решпект Усим!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:05 Ответить
Так він за себе проголосував.
показать весь комментарий
28.10.2024 20:11 Ответить
Согласно моим источникам в Белом доме - он проголосовал за Трампа!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:28 Ответить
За Илона Маска наверное....Дед хоть в курсе,кто на выборы идет??
показать весь комментарий
28.10.2024 20:53 Ответить
Ну американський 🤡 з рудим віником на голові, теж не першої свіжості ...хочеться шоб у нього яй* я відвалилися ...прямо но голову ху* ла ,і тоді буде свято ,для світу
показать весь комментарий
28.10.2024 21:12 Ответить
А чому так зарано? Бо може ласти зклеїти?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:36 Ответить
бачили кіно? Кожен голос є вирішальним....
показать весь комментарий
29.10.2024 08:35 Ответить
 
 