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Республиканцы в Конгрессе США готовят план на "первые 100 дней" Трампа в случае его победы, - СМИ

Республіканці в Конгресі США готують план дій на

Республиканцы в Сенате и Палате представителей Конгресса США начали разрабатывать свою повестку дня на так называемые "первые 100 дней" пребывания кандидата Дональда Трампа на посту президента на случай его победы на выборах.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидеры партии в Палате представителей и Сенате формируют план действий на первые "100 дней Трампа" для выполнения его программы.

Помощники ключевых республиканцев, в частности - лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скализа и спикера Майка Джонсона, проводили встречу по этому поводу, чтобы "определить план действий на 2025 год, если день выборов будет успешным для их партии".

Читайте также: Харрис: Невероятно опасно, что Трамп в заявлениях ссылается на Гитлера, он хочет бесконтрольной власти

Кроме того, Джонсон, который заявил, что намерен переизбраться на должность спикера, если республиканцы сохранят Палату представителей, поддерживал регулярные контакты с Трампом накануне выборов.

Скализ говорил, что общался с кандидатом в президенты от Республиканской партии о своих топ-приоритетах на 2025 год.

Издание отмечает, что главной инициативой республиканцев ожидаемо будут поправки в бюджет, которые бы выполнили его обещания по сокращению налогов на триллионы долларов.

Также республиканцы хотят одобрить большой проект по безопасности южной границы, который бы включал завершение строительства "стены" Трампа.

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Автор: 

Конгресс США (1243) США (27166) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+9
Даааа, вже здохла та смердить партія республіканців. Взагалі то і США вже з гарним таким собі запашком як оті шкарпетки шо тиждень не знимались.
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25.10.2024 09:28 Ответить
+7
Готують Потужний Турборежим
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25.10.2024 09:34 Ответить
+2
Курка ще бігає, але ми її вже з'їли ..
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25.10.2024 09:28 Ответить
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Ніяких сумнівів в перемозі -- беруть на понт?
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25.10.2024 09:24 Ответить
Готують Потужний Турборежим
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25.10.2024 09:34 Ответить
Е з кого брати приклад...
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25.10.2024 09:42 Ответить
А додік ще не замовляв собі генералів, як у гітлера? Минулого разу замовляв.
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25.10.2024 09:26 Ответить
Меньше верьте всяким вбросам Выборы на носу и политические оппоненты пытаются всячески очернить друг друга.Некоторые трамписты вообще заявляют что кандидат в вице-президенты от демократов Тим Волц педофил ,любит Китай и регулярно его посещает потому ,что там сексуальная близость разрешена с 14 лет.Ну а блогеры на подсосе у демократов и Сороса называют Трампа фашистом хотя он Трамп неслабо так помог Израилю с Ерусалимом да и сейчас вовсю на эфирах критикует байденовскую администрацию за нежелание поддерживать Израиль и фактическое его предательство.И дочь.трампа жената
на еврее Кушнере и иудаизм приняла
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25.10.2024 10:57 Ответить
Даааа, вже здохла та смердить партія республіканців. Взагалі то і США вже з гарним таким собі запашком як оті шкарпетки шо тиждень не знимались.
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25.10.2024 09:28 Ответить
Ні, це скоріше туплетний папір, шо ожив і повзає)
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25.10.2024 09:37 Ответить
Коли прийдуть до влади тоді і оцінюйте.
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25.10.2024 09:38 Ответить
Оцінювать треба до того а не після того. Он у нас стадо до того не оцінювало та наголосувало, так зараз маємо.
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25.10.2024 10:47 Ответить
Вопрос что плохого Трамп сделал для Украины при своей первой каденции:может то ,что джавеллины прислал,санкции против северного потока ввел или вагнеровцев в Сирии покрошил.Кстати Борис Лжонсон,которого здесь все так любят трампист если вы не знали.
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25.10.2024 12:25 Ответить
А я шось написав про трампона?
Де?
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25.10.2024 12:40 Ответить
Курка ще бігає, але ми її вже з'їли ..
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25.10.2024 09:28 Ответить
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25.10.2024 09:32 Ответить
І тут план на плані і планом поганяють😂😂😂😂
Це новий штамп барановірусу?

І шо там? Переміг війну з Францією, збирається перемогти і війну з Аляскою?))))))

Це шоу фріків вже скоро залоскоче планету до ікоти.
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25.10.2024 09:36 Ответить
У США це традиційні 100 днів коли підводять перші підсумки.
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25.10.2024 09:43 Ответить
тобто, підтримка із сша закінчена.
байден, заборонив до 5 листопада, а після 5 листопада, скаже: ну що ж, не змогли ми, не змогли....
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25.10.2024 09:39 Ответить
Пізно, Байден, пити боржомі...., йди міняти памперси. А Гарріс, схоже, така ж не рішуча , як і дідусь.
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25.10.2024 09:40 Ответить
План простий, як двері - всіх опонентів арештувати.

У ЗЄ такий де план на перші 100 днів був. Тільки облизня спіймав.
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25.10.2024 09:40 Ответить
Насправді план переповнений блекджеком і шльондрами. А, ще"золотим дощем" , " што б как тагда, у валоді...".
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25.10.2024 09:43 Ответить
Шизофреніки рвуться до влади.
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25.10.2024 09:44 Ответить
Ну так є з кого брати приклад, у нас в 2019му дорвались.
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25.10.2024 11:33 Ответить
А цікаво ж ,накінець,
Де у трампа Трускавець??
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25.10.2024 09:46 Ответить
Нажаль у букмекерів трамп фаворит - 1.6. Харіс - 2.5
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25.10.2024 09:47 Ответить
У букмекерів чуика -- іх не проведеш
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25.10.2024 09:51 Ответить
А може ''друге вухо''?
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25.10.2024 09:48 Ответить
Виборча система в США. Це ще той треш. Можна мати на мільйони голосів більше і програти вибори. Республіканська партія США за останні декілька десятків років ні разу не перемагала за кількістю виборців, а лише за кількістю виборщиків ( Юрій Швець). Є такий незрозумілий анахронізм ,як виборщики в самої-самої супер-пупер країни.
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25.10.2024 09:50 Ответить
Це називається запобіжник 73)
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25.10.2024 10:13 Ответить
Це коли кольорова ліберальна Каліфорнія дає демократам п'яту частину всіх голосів виборців.
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25.10.2024 10:29 Ответить
Еще не выиграли а уже приготовились дербанить бабки
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25.10.2024 10:17 Ответить
Спочатку треба на 9 днів, потім на 40, а потім, якщо пощастить то вже і на 100 можна, хоча не по християнськи...
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25.10.2024 10:19 Ответить
А ЧЕГО НЕ 101 ИЛИ 99 !?)
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25.10.2024 10:22 Ответить
 
 