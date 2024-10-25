Республиканцы в Конгрессе США готовят план на "первые 100 дней" Трампа в случае его победы, - СМИ
Республиканцы в Сенате и Палате представителей Конгресса США начали разрабатывать свою повестку дня на так называемые "первые 100 дней" пребывания кандидата Дональда Трампа на посту президента на случай его победы на выборах.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что лидеры партии в Палате представителей и Сенате формируют план действий на первые "100 дней Трампа" для выполнения его программы.
Помощники ключевых республиканцев, в частности - лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скализа и спикера Майка Джонсона, проводили встречу по этому поводу, чтобы "определить план действий на 2025 год, если день выборов будет успешным для их партии".
Кроме того, Джонсон, который заявил, что намерен переизбраться на должность спикера, если республиканцы сохранят Палату представителей, поддерживал регулярные контакты с Трампом накануне выборов.
Скализ говорил, что общался с кандидатом в президенты от Республиканской партии о своих топ-приоритетах на 2025 год.
Издание отмечает, что главной инициативой республиканцев ожидаемо будут поправки в бюджет, которые бы выполнили его обещания по сокращению налогов на триллионы долларов.
Также республиканцы хотят одобрить большой проект по безопасности южной границы, который бы включал завершение строительства "стены" Трампа.
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на еврее Кушнере и иудаизм приняла
Де?
Це новий штамп барановірусу?
І шо там? Переміг війну з Францією, збирається перемогти і війну з Аляскою?))))))
Це шоу фріків вже скоро залоскоче планету до ікоти.
байден, заборонив до 5 листопада, а після 5 листопада, скаже: ну що ж, не змогли ми, не змогли....
У ЗЄ такий де план на перші 100 днів був. Тільки облизня спіймав.
Де у трампа Трускавець??