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Харрис: Невероятно опасно, что Трамп в заявлениях ссылается на Гитлера, он хочет бесконтрольной власти

Гарріс назвала Трампа фашистом, який хоче безконтрольної влади

Кандидат в президенты США Камала Харрис назвала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа человеком, который "подпадает под общее определение фашистов" и который хочет "бесконтрольной власти" и стремится создать армию, лояльную не к Конституции США, а к нему лично.

Об этом информирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Накануне бывший глава администрации Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп неоднократно хвалил диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", - сказала Харрис.

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Кандидат в президенты подчеркнула, что из слов Келли следует, что Трамп "подпадает под общее определение фашистов, кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную армию для осуществления своих личных и политических вендет".

"Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США", - убеждена демократ.

"Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти", - добавила Харрис.

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Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего, - добавила вице-президент США.

Она резюмировала: "Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".

Автор: 

США (27166) Трамп Дональд (5681) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+18
Більшість американців не знають хто такий Гітлер, тому Трамп дозволяє собі такі посилання
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24.10.2024 08:23 Ответить
+16
Саме так.
І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
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24.10.2024 08:24 Ответить
+8
От цікаво якщо б 2019 в нас була така цікава жінка кандидатка , все одно обрали б зелену квартальну жабу ?
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24.10.2024 08:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Більшість американців не знають хто такий Гітлер, тому Трамп дозволяє собі такі посилання
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24.10.2024 08:23 Ответить
Саме так.
І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
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24.10.2024 08:24 Ответить
Ці шоумени весь світ зашоуменіли!!?
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24.10.2024 08:24 Ответить
Особисту армію? - круто! - в хід пішла тяжка артилерія
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24.10.2024 08:25 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/countries/na-vodnomu-paradi-donalda-trampa-z-yavilisya-neonacisti-yaki-rozmahuvali-praporami-tretogo-reyhu-50458615.html До водного параду у підтримку експрезидента США Дональда Трампа в Юпітері, штат Флорида, що пройшов 13 жовтня, приєдналися неонацисти, які розмахували прапорами зі свастикою та вигукували лозунги «Біла влада», «Хайль Трамп» і «Зробимо Америку білою знову!».
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24.10.2024 08:29 Ответить
Так це і в Німеччині є - люди дуріють від напливу арабів - негрів - латиносів
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24.10.2024 08:35 Ответить
якщо не подобається наплив хай змінять міграційне законодавство у Польші ж зі свастиками не бігають.
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24.10.2024 08:51 Ответить
Так в поляків цього ж не було - а німців ше з зудить - накладається одне на друге - в США Трамп сказав - тільки прииде до влади - зловить 1.5 латиносів і викине
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24.10.2024 09:02 Ответить
"трамп сказав"

хто заважав йому зробити це ще в перший термін?
хто заважав хоча б стіну добудувати?
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24.10.2024 10:46 Ответить
Стіна вже не спиняє - там такі підземні тунелі - шо яж свище - туди наркота і люди - назад бабоси
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24.10.2024 10:50 Ответить
не спиняє бо її так і не побудували.
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24.10.2024 12:24 Ответить
так трампісти почали волати, що це була провокація демократів..
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24.10.2024 12:31 Ответить
От цікаво якщо б 2019 в нас була така цікава жінка кандидатка , все одно обрали б зелену квартальну жабу ?
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24.10.2024 08:27 Ответить
Вже була - Тимошенко
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24.10.2024 08:43 Ответить
Та сама **** що обміняля стратегічну авіацію на газ?
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24.10.2024 08:45 Ответить
Тимошенко не була президентом а це повноваження не премьера.
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24.10.2024 08:57 Ответить
Воно точно знає що бреше, але все рівно буде брехати. Тому що юлєфобія
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24.10.2024 10:30 Ответить
Я навіть нічого казати не буду, юлєботіки це майже вимираючий вид.
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24.10.2024 11:04 Ответить
Так.
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24.10.2024 09:15 Ответить
Звичайно, цеж Трамп геноцидить українців на повільному вогні, щоб не програли та не виграли, а війна тривала як найдовше
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24.10.2024 08:30 Ответить
Він організує швидку смерть, щоб довго не мучились?
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24.10.2024 08:54 Ответить
Звичайно, але чомусь коли він був президентом то надавав зброю, а не пустопорожні обіцянки... Напад на Україну в 2014 президент демокртат, велика стурбованість і занепокоєння
Президентство Трампа, поставки американської зброї до України,
Знову президент демократ з 2021, знову пусті обіцянки
2022 повномасштабне вторгнення, за президента демократа....
Але то мабуть савпадєніє
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24.10.2024 09:19 Ответить
Серед тієї трампівської зброї, на жаль, не було "Хаймарсів". Тоді, можливо, ми б не втрачали Херсон. Мости були б перебиті ще у перші дні.
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24.10.2024 09:21 Ответить
У Байдена був рік, також він знав про напад
Чому не дав хаймарсів?

https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Остання допомога від Байдена, озвучена Камалою 19 лютого 2022
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24.10.2024 10:25 Ответить
З Байденом зрозуміло. Питання було до Трампа: чому заздалегідь не дав таку потужну зброю? Може, і війни б ніякої не було, якби Україна за Трампа була добре озброєною.
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24.10.2024 10:29 Ответить
З цих слів можна зробити висновок, що за Трампа війни не було - тому що він був президентом
Зміна президента, призвела до війни
Вина Трампа тому що не надав достатньо озброення, натомість розширив спільні тренування з НАТО, а стратегічна авіація США літала над Україною та військовий флот США заходив в порти України

В 2008 за Буша, США хотіли надати запрошення до НАТО, проте німці та французи були проти.
Виходить, що "забрали" Крим при Обамі+Байден, тому що Буш не надав запрошення
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24.10.2024 10:48 Ответить
Можна зробити кращий висновок: за Порошенка війна перетворилась з наступу і втрат територій на позиційну (загибель лейтенанта Журавля відбулась за часів правління Трампа).
Але зміна президента України призвела до війни.
Тренуваннями і тимчасовими військовими візитами русню не налякати.
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24.10.2024 10:54 Ответить
Не сходиться
січень 2017 - січень 2021 президент Трамп
травень 2019 президент Зеленський
січень 2021 президент Байден

Тільки одна змінна: Трамп на Байдена
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24.10.2024 11:09 Ответить
За Обами русню заблокували в межах Донбасу.
Просиділа вона там до половини каденції Байдена.
Трамп потрапив у "спокійні" часи, хоча війна йшла. Були обстріли, атаки.
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24.10.2024 11:19 Ответить
Якої конкретно і скільки зброї він надав Україні?
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24.10.2024 09:29 Ответить
Ще треба до "савпадєніє" додати Клінтона демократа з меморандумом
Клінтон зізнався "що винен"

Байден вже заявив, що то Обама у всьому винний

Обама думає про вибори
"Обама заявив, що підтримка Трампа темношкірими чоловіками є «неприйнятною» та звинуватив їх у сексизмі"
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24.10.2024 11:17 Ответить
Гітлер підняв на п'дестал герра Порше. Американці ******* "Порше".
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24.10.2024 08:32 Ответить
Не більше ніж інші авто.
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24.10.2024 08:46 Ответить
не думаю що вони знають Фердінанда Порше)
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24.10.2024 08:51 Ответить
Fascism is a very emotionally loaded word, although originally it did not mean anything sinister or militaristic, just emphasized unity. A better word would be state corporatism. Trump would indeed want the country be more like a corporation working towards a common goal - a better ability to compete against a formidable rival, China. Hence the famous Program 2025. And yes, an American corporation is essentially a dictatorship, where the CEO's power over employees is absolute, and the only expected reaction to any decision by the big boss is happy enthusiasm. But then no mission-oriented organization, military or commercial, can be otherwise. Or its mission will never be accomplished. It does not mean that the leader gets to be a Caligula-like lunatic, but it does mean that the leadership's decisions are not to be second-guessed. People need the carrot and stick. The smart and ambitious are motivated by the carrot, but the majority by fear.
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24.10.2024 08:45 Ответить
роZія не ворог для Трампа? ху@ло не веде гібридну війну і проти США?
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24.10.2024 08:56 Ответить
це Китай веде руками росії
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24.10.2024 09:08 Ответить
Ага ...
І 300 років тому китай рашистьке біосміття змушував вбивати українців, і 100 років тому.

Не треба відмазувати ху@ло. Сам таким станеш.
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24.10.2024 09:14 Ответить
Trump picks his battles and enemies carefully. He is a beneficiary of the hybrid war. Trump is smarter than he looks. But he is not Ukraine's enemy either. He can indeed help end the war on passable terms before things get really bad.
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24.10.2024 09:20 Ответить
Він вже з Кім Чен Ином домовлявся.
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24.10.2024 09:33 Ответить
"He can indeed help end the war on passable terms"

і знову оця зелено-заокеанська віра в надздібності клінічного ідіота який нічого не зміг зробити навіть з дрібними гімнюками Кімом і Асадом за часі своєї каденції.

магічне мислення робить кретином людину з будь-яким рівнем освіти чи ерудиції, це факт
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24.10.2024 10:50 Ответить
The Brave Old World…
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24.10.2024 09:07 Ответить
So fascism is not that bad, right?
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24.10.2024 09:18 Ответить
Fascism is a bad word. But the form obscures the meaning. You would like your country to be run by patriots and nationalists, wouldn't you? You would like there to be an ideology based on your country's great history, faith, language, traditions, right? You would like those who do not respect the nation's history and traditions to be permanently removed from power, would you not? Then some people can call you the "f" word. And they actually do.
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24.10.2024 09:33 Ответить
You described nationalism, not fascism.

Historian https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Payne Stanley G. Payne 's definition is frequently cited as standard by notable https://en.wikipedia.org/wiki/Scholar scholars ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-30 [30] such as https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Griffin Roger Griffin ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Schweller Randall Schweller ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Rothstein Bo Rothstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-33 [33] https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Finchelstein Federico Finchelstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-34 [34] and https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Fascism:_Traditions,_Tendencies,_Movements Stephen D. Shenfield ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-35 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTEPayne19807-36 [36] His definition of fascism focuses on three concepts:

"Fascist negations" - https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-liberalism anti-liberalism , https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-communism anti-communism , and anti-https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism conservatism .
"Fascist goals" - the creation of a nationalist https://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship dictatorship to regulate economic structure and to transform social relations within a modern, self-determined culture, and the expansion of the nation into an empire.
"Fascist style" - a political aesthetic of romantic symbolism, mass mobilization, a positive view of violence, and promotion of masculinity, youth, and charismatic authoritarian leadership.https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTERamswell20179GriffinFeldman2004a258Kallis2003b84%E2%80%935Renton199921-37 [37]
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24.10.2024 09:42 Ответить
That's why it is best to avoid such loaded terms. Like in that mock debate game: whoever first mentions Hitler, instantly loses. But in politics people always exaggerate. And Trump more than anyone.
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24.10.2024 09:53 Ответить
Charismatic authoritarian leadership - that the thing Trump really interested in. To rule by himself, no limits. Like Xi, Putin, Lukashenko, Khamenei, Kim, Maduro. I command - you obey.
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24.10.2024 09:57 Ответить
from one thing you're right. fascism is a bad word which leftists use to mark whatever they don't like. the word is too fuzzy in its meaning and servers to cover another things they want to hide and justify - authoritarianism and totalitarianism.
and that's what trumps is leading to, as you admitted. an authoritarian leadership for building a totalitarian corporation. a total bankruptcy of the all US key principles and the last 300 years of history.
sad and ugly dead end.
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24.10.2024 10:08 Ответить
Trump is unpredictable
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24.10.2024 10:44 Ответить
Щоб там вона не казала а оберуть рудого раба путла
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24.10.2024 09:04 Ответить
не факт...
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24.10.2024 09:07 Ответить
На жаль, вже факт.
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24.10.2024 09:20 Ответить
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24.10.2024 09:11 Ответить
Проблема в тому, що більшість американців зовсім не проти цього.
І не треба казати, що пропаганда.
За Трампа здебільшого "прості люди", не інтелігенція. Вони нюхом чують, хто є хто. Вони чудово відчувають Трампа як майбутнього диктатора - і підтримують його.
Плід нездорового лібералізму - "сільная рука" у владі.
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24.10.2024 09:32 Ответить
Голослівні звинувачення Харріс ,яка програє.

Нею не приведена жодна цитата Трампа ,про
його наміри одержати "безконтрольну владу " .
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24.10.2024 09:59 Ответить
Ну от він просто і скаже "хочу бути диктатором", ага.
Коли маєте справу з автократами, треба вміти читати їх слова між рядків.
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24.10.2024 10:01 Ответить
Він вже був 4 роки президентом. І що, страшну диктатуру побудував?
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24.10.2024 10:22 Ответить
Зараз він більш скажений, ніж тоді.
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24.10.2024 10:27 Ответить
Тут в коментах більшість ниє, що США зараз слабкі і не рішучі. То може не погано, якщо президентому у них стане хтось трохи скажений?
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24.10.2024 10:36 Ответить
Погано, тому що альфачі за омег не заступаються. В кращому разі - ігнорують.
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24.10.2024 10:44 Ответить
а ти почитай хоч щось про ті 4 роки і стиль його керування а тоді вєщай, експерт
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24.10.2024 10:53 Ответить
Давай ти нам розкажеш про попередні 4 роки Трампа, "експерт".
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24.10.2024 11:00 Ответить
Майкл Льюіс "П'ятик ризик" - вперед до ознайомлення.
Трампиня, його сімейка і всі мага-виплодки - це американські зебіли.
"нічєво страшнава" там не сталось тільки тому що така держава як США надто міцна щоб скотитись в лайно за 4 роки.
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24.10.2024 12:23 Ответить
Якщо ти хочеш почати дискусію, то свої аргументи пиши тут в коментах, а не відсилай мене читати.
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24.10.2024 13:18 Ответить
МАГА це американські зебіли. Випадкові люди з вулиці, корєша, сім'я Трампині, просто якісь знайомі "парикмахери" і т.д.
А Трампиня - ідіот і нарицис який вважає що його барижний стиль шахер-махеру підходить до управління скадними державними і міждержавними процесами, при тому ігноруючи будь-які думки компетентних людей якщо вони йому не подобаються.
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31.10.2024 17:10 Ответить
тобто - Дональф Трамплер?
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24.10.2024 10:47 Ответить
З Трампом все зрозуміло , а що Україні зможе пропонувати Гарріс? Те саме, що і Байден? "Варити жабу на повільному вогні"?
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24.10.2024 10:48 Ответить
на жаль так. Вибір як завжди між не найкращим варіантом і повним лайном.
Проблема тільки в тому що заокеанські малороси як і наші рідні зебіли клали болт на проблеми України - і будуть вам розповідати про "комуністку" Гарріс як колись тут тринділи про "баригу" Порошенка
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24.10.2024 10:54 Ответить
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24.10.2024 11:32 Ответить
Це називається Закон Годвина 1990 року:
З продовженням часу онлайн дискусії вірогідність згадки про Нацистів наближається до 1.
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24.10.2024 12:27 Ответить
А про 28 мил загиблих в ссср даже не згадала..
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24.10.2024 12:32 Ответить
 
 