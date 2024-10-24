Харрис: Невероятно опасно, что Трамп в заявлениях ссылается на Гитлера, он хочет бесконтрольной власти
Кандидат в президенты США Камала Харрис назвала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа человеком, который "подпадает под общее определение фашистов" и который хочет "бесконтрольной власти" и стремится создать армию, лояльную не к Конституции США, а к нему лично.
Об этом информирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Накануне бывший глава администрации Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп неоднократно хвалил диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.
"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", - сказала Харрис.
Кандидат в президенты подчеркнула, что из слов Келли следует, что Трамп "подпадает под общее определение фашистов, кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную армию для осуществления своих личных и политических вендет".
"Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США", - убеждена демократ.
"Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти", - добавила Харрис.
Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего, - добавила вице-президент США.
Она резюмировала: "Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".
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І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
хто заважав йому зробити це ще в перший термін?
хто заважав хоча б стіну добудувати?
Президентство Трампа, поставки американської зброї до України,
Знову президент демократ з 2021, знову пусті обіцянки
2022 повномасштабне вторгнення, за президента демократа....
Але то мабуть савпадєніє
Чому не дав хаймарсів?
https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Остання допомога від Байдена, озвучена Камалою 19 лютого 2022
Зміна президента, призвела до війни
Вина Трампа тому що не надав достатньо озброення, натомість розширив спільні тренування з НАТО, а стратегічна авіація США літала над Україною та військовий флот США заходив в порти України
В 2008 за Буша, США хотіли надати запрошення до НАТО, проте німці та французи були проти.
Виходить, що "забрали" Крим при Обамі+Байден, тому що Буш не надав запрошення
Але зміна президента України призвела до війни.
Тренуваннями і тимчасовими військовими візитами русню не налякати.
січень 2017 - січень 2021 президент Трамп
травень 2019 президент Зеленський
січень 2021 президент Байден
Тільки одна змінна: Трамп на Байдена
Просиділа вона там до половини каденції Байдена.
Трамп потрапив у "спокійні" часи, хоча війна йшла. Були обстріли, атаки.
Клінтон зізнався "що винен"
Байден вже заявив, що то Обама у всьому винний
Обама думає про вибори
"Обама заявив, що підтримка Трампа темношкірими чоловіками є «неприйнятною» та звинуватив їх у сексизмі"
І 300 років тому китай рашистьке біосміття змушував вбивати українців, і 100 років тому.
Не треба відмазувати ху@ло. Сам таким станеш.
і знову оця зелено-заокеанська віра в надздібності клінічного ідіота який нічого не зміг зробити навіть з дрібними гімнюками Кімом і Асадом за часі своєї каденції.
магічне мислення робить кретином людину з будь-яким рівнем освіти чи ерудиції, це факт
Historian https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Payne Stanley G. Payne 's definition is frequently cited as standard by notable https://en.wikipedia.org/wiki/Scholar scholars ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-30 [30] such as https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Griffin Roger Griffin ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Schweller Randall Schweller ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Rothstein Bo Rothstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-33 [33] https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Finchelstein Federico Finchelstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-34 [34] and https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Fascism:_Traditions,_Tendencies,_Movements Stephen D. Shenfield ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-35 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTEPayne19807-36 [36] His definition of fascism focuses on three concepts:
"Fascist negations" - https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-liberalism anti-liberalism , https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-communism anti-communism , and anti-https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism conservatism .
"Fascist goals" - the creation of a nationalist https://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship dictatorship to regulate economic structure and to transform social relations within a modern, self-determined culture, and the expansion of the nation into an empire.
"Fascist style" - a political aesthetic of romantic symbolism, mass mobilization, a positive view of violence, and promotion of masculinity, youth, and charismatic authoritarian leadership.https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTERamswell20179GriffinFeldman2004a258Kallis2003b84%E2%80%935Renton199921-37 [37]
and that's what trumps is leading to, as you admitted. an authoritarian leadership for building a totalitarian corporation. a total bankruptcy of the all US key principles and the last 300 years of history.
sad and ugly dead end.
І не треба казати, що пропаганда.
За Трампа здебільшого "прості люди", не інтелігенція. Вони нюхом чують, хто є хто. Вони чудово відчувають Трампа як майбутнього диктатора - і підтримують його.
Плід нездорового лібералізму - "сільная рука" у владі.
Нею не приведена жодна цитата Трампа ,про
його наміри одержати "безконтрольну владу " .
Коли маєте справу з автократами, треба вміти читати їх слова між рядків.
Трампиня, його сімейка і всі мага-виплодки - це американські зебіли.
"нічєво страшнава" там не сталось тільки тому що така держава як США надто міцна щоб скотитись в лайно за 4 роки.
А Трампиня - ідіот і нарицис який вважає що його барижний стиль шахер-махеру підходить до управління скадними державними і міждержавними процесами, при тому ігноруючи будь-які думки компетентних людей якщо вони йому не подобаються.
Проблема тільки в тому що заокеанські малороси як і наші рідні зебіли клали болт на проблеми України - і будуть вам розповідати про "комуністку" Гарріс як колись тут тринділи про "баригу" Порошенка
З продовженням часу онлайн дискусії вірогідність згадки про Нацистів наближається до 1.