Харрис: Невероятно опасно, что Трамп в заявлениях ссылается на Гитлера, он хочет бесконтрольной власти

Кандидат в президенты США Камала Харрис назвала своего оппонента-республиканца Дональда Трампа человеком, который "подпадает под общее определение фашистов" и который хочет "бесконтрольной власти" и стремится создать армию, лояльную не к Конституции США, а к нему лично.

Об этом информирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Накануне бывший глава администрации Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп неоднократно хвалил диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", - сказала Харрис.

Читайте также: Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис

Кандидат в президенты подчеркнула, что из слов Келли следует, что Трамп "подпадает под общее определение фашистов, кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную армию для осуществления своих личных и политических вендет".

"Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США", - убеждена демократ.

"Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти", - добавила Харрис.

Читайте также: Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, - Politico

Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего, - добавила вице-президент США.

Она резюмировала: "Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".