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Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис

Трамп має перевагу над Гарріс у питанні війни в Україні

Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис видит риски того, что "Путин будет сидеть в Киеве", если ее соперник Дональд Трамп получит власть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом Харрис заявила во время предвыборного события в Мичигане.

"Прочитайте это и осознайте, что он говорит. Он бы капитулировал... Он сделал бы так, чтобы Украина капитулировала в борьбе против агрессора, нарушившего ее суверенитет. Если Дональд Трамп стал бы президентом, Владимир Путин будет сидеть в Киеве. Осознайте, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире", - заявила Харрис.

Также Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором для обсуждения путей завершения развязанной им войны против Украины.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Читайте: Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги относительно успехов Трампа, - Reuters

Автор: 

путин владимир (31564) Украина (45020) Трамп Дональд (5672) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+18
Вибачайте, пані демократко, але ми вам не віримо. У вашого сопартійця Байдена була купа можливостей і повноважень за ці три роки дати Україні не те що перемогти, а ще й повернути втрачене в 2014му році. Але він забуксував, обісцявся і торочить про ескалацію. Ви будете така сама. Досить умиватися кров'ю українців.
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22.10.2024 09:52 Ответить
+17
Усвідомте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі", - заявила Гарріс.

Так а почему Байден и компания, этого не осознают и не помогают на полную силу? В большинстве случаев, только выражают озабоченность, что бы не было "эскалации"...
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22.10.2024 09:39 Ответить
+8
перемога демократів в 2020 році відкрила путіну шлях на Київ.отак і є пані харіс.і ви заборонили стріляти в ворога,і до сих пір шантажуєте Україну своєю недопомогою.
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22.10.2024 09:56 Ответить
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Усвідомте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі", - заявила Гарріс.

Так а почему Байден и компания, этого не осознают и не помогают на полную силу? В большинстве случаев, только выражают озабоченность, что бы не было "эскалации"...
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22.10.2024 09:39 Ответить
в розрізі можливого приходу Трампині до влади - це не те питання яке повинне хвилювати українців найбільше.
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22.10.2024 09:52 Ответить
чого? Так от же ш, свіженька інфа: "". Тивважаєш, що в ЦРУ не знають, що в дермака також є паспорт з куркою-мутантом? А в Сирського? А в Ленки?
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22.10.2024 10:35 Ответить
Як регулярно грузити українську армію окопною зброєю типу гвинтівок, гранат і джавелінів під вимоги збільшити мобілізацію - це можна, тут мсеки і паспорти з курками американцям не заважають.
А надавати ту зброю, що дійсно переломить хід війни з усіма дозволами - тут ні, вже починаються відмазки, рехформи, карупція, паспорти, мсеки, абирвалг...
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22.10.2024 11:03 Ответить
так перша проблема в тому, що й окпної зброї ЗСУ не вистачає, навіть ЕрЗе скаржився, що не може озброїти 14 резервних бригад. І друга проблема - новітньою зброєю треба вміти користуватися, треба навчити людей мобілізованих - а де їх вчити? Ну, ладно, пілотів на F-16 (хоча це також стара зброя) вчать в Румунії, але там їх з десяток курсантів, бо це літаки. А, якщо вчити сотню і більше - скільки СЗЧ на території країн НАТО+ЄС буде?
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22.10.2024 11:14 Ответить
За 3 роки війни не можна було навчити достатньо пілотів, пво-шників, операторів хаймарсів та інших далекобійних установок, та і навіщо коли можна послати в окоп 10 мобілізованих з гвинтівками і 3 з джавелінами, а якщо по ним прилетить КАБ - то тецека ще наловлять. Дешево і сердито.
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22.10.2024 11:17 Ответить
трампів *** в твоїх руках тобі тільки здається товщим. А насправді там муляж:Без комментариев.
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22.10.2024 12:25 Ответить
та все вони всі осознають. і демократи, і республіканці... просто є реальність - нинішня допомога Україні, а є просто передвиборчі заяви, що з того, що з іншого табору. і після виборів вони відразу стихнуть.
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22.10.2024 13:23 Ответить
Все можу бути, але вибулдувана система влади в США за століття не дасть йому можливість цьому зробити, бо так Конгрес і Сенат. Там діють всі інститиути влади і любий диктатор, який побажає своєї влади і дуркуватих дій, буде заблокований і пройте імпічмент!
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22.10.2024 09:41 Ответить
часи змінились, республіканці або лягли під Рудого Клована або пішли в опозицію до власної партії, а сам ДонДонні керував урядом і партією так ніби це його власна шараш-монтаж конторка, яку він може збанкрутувати в будь-який момент, попередньо забравши всі гроші з сейфу в офісі, а не державний апарат найпотужнішої держави в світі.
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22.10.2024 09:50 Ответить
Не сильно то змінилися.
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22.10.2024 10:28 Ответить
Якось дивно воно все. Ніби і правду каже. І тут же купа заборон.
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22.10.2024 09:41 Ответить
Бла - бла - бла
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22.10.2024 09:49 Ответить
Вибачайте, пані демократко, але ми вам не віримо. У вашого сопартійця Байдена була купа можливостей і повноважень за ці три роки дати Україні не те що перемогти, а ще й повернути втрачене в 2014му році. Але він забуксував, обісцявся і торочить про ескалацію. Ви будете така сама. Досить умиватися кров'ю українців.
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22.10.2024 09:52 Ответить

Без американської зброї кров'ю вмиються спочатку ЗСУ, а потім і решта України.
Зате Трамп буде білим і пухнастим. Він же завершив війну, як і обіцяв.
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22.10.2024 09:58 Ответить
а кому вірите? цинічному шахраю і паталогічному брехуну?
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22.10.2024 10:04 Ответить
А демократи не паталогічні брехуни? Харріс і зараз діючий віцепрезидент США, нагадаю. Як вона впливає на рішення по НАТО, далекобійності, літакам та іншим важливим питанням? Ніяк, просто використовують нас в своїх інтересах, але так що б без ескалації
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22.10.2024 10:08 Ответить
а які рішення, на вашу думку, по нато і далекомійності мала б прийняти особисто гарріс? давайте список.
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22.10.2024 10:11 Ответить
На разі від неї це не залежить, вона віцепрез а не през, а це дві різні речі!!! Що міг зробити Байден при Обамі, нічого. Так само і Гарріз!!!
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22.10.2024 10:18 Ответить
На Байдена до цих пір відкриті в Україні кримінальні справи!
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22.10.2024 10:51 Ответить
перемога демократів в 2020 році відкрила путіну шлях на Київ.отак і є пані харіс.і ви заборонили стріляти в ворога,і до сих пір шантажуєте Україну своєю недопомогою.
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22.10.2024 09:56 Ответить
Трамп взагалі не збирається допомагати. Якщо Україна не піде на умови *****, воюватиме з ним без підтримки Америки.
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22.10.2024 10:00 Ответить
Він цього не казав. А от завалити Україну зброею якщо Путін не прийме його умови, казав.
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22.10.2024 10:30 Ответить
так він не назвав свої умови, окрім однієї: сісти переговорити
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22.10.2024 10:39 Ответить
Все він назвав.
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22.10.2024 11:46 Ответить
Где и когда он говорил про "завалить Украину оружием"?
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22.10.2024 11:48 Ответить
казочки починай говорити іменно з того моменту,що демократи ЗАБОРОНИЛИ стріляти по тереторії РФ.а потім почірікаєм.
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22.10.2024 12:25 Ответить
Трамп казав неодноразово: deal, тому що росію перемогти неможливо, отже, і воювати сенсу ніякого. Чи не казав він цього?
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22.10.2024 12:52 Ответить
Що ти верзеш ? По твоєму виходить, що це американські демократи завалили нашу оборону , ракетні програми , розмінували наше прикордоння і впустили ворога на нашу землю ! На кого працюєш ?
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22.10.2024 10:22 Ответить
на трампа, на маска, на магашистів
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22.10.2024 10:40 Ответить
іменно демократи.
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22.10.2024 12:26 Ответить
А що відкрила у 2019 перемога зелених?
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22.10.2024 12:13 Ответить
скажу непопулярну думку: хоч Камала - прийнятніший варіант для України, ніж трамп ...

але хіба вибори преза в США - це не другорядне?

Хіба не головніша інтрига - а чи даватимуть нам гроші, коли поточні 6 млрд закінчаться?

Особливо на фоні цьогорічного неголосування за 61 млрд
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22.10.2024 09:57 Ответить
Трамп на відміну від демократів як і відкладають проблему на потім в надії що воно якось саме розсосеться пропонує реальні кроки до припинення війни.

Едина що мені не подобається в Трампі, його бикування на Китай. Хоча треба навпаки, залучити Китай до вгамування рашки.
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22.10.2024 10:32 Ответить
Крим російський, бо там розмовляють російською мовою (Д.Трамп).
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22.10.2024 12:17 Ответить
як добре мати свій кондуїт, зокрема, трампістів. По ньому одразу визначив трампіських ботів на цій гілці: та . А за та - ще варто прослідкувати...
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22.10.2024 10:47 Ответить
ще магашиський бот підтягнувся...
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22.10.2024 11:15 Ответить
Перемога трампа, це найкоротший шлях до 3 світової війни, як що виконає свої обіцянки!
Перемога зайвехромосома трампа, це перемога "пу#іна" та інших русофобів, руйнування НАТО, найкоротший шлях до світової війни!!!
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22.10.2024 10:57 Ответить
А насправді шлях до Києва путіну відкрила імпотентна адміністрація Байдена-Гарріс, що ми можемо бачити з 2022 року по сьогоднішній день.
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22.10.2024 10:59 Ответить
В них є переконання, що рашку перемагати не можна, принаймні швидко точно не можна. Бо вони бояться, що розвалена рашка принесе більше клопоту, ніж ціла. Життя тисяч і сотень тисяч українців їх особливо не турбують. А Трампа теж нічого не турбує, але Трамп здасть Україну пуйлу точно так само, як здав Афганістан талібам. Нагадаю, що договір про виведення американських військ було сформовано і підписано Трампом. Просто при байдені це вийшло так панічно. Але Трамп так вирішує так питання з війною. Просто здає країну поганим хлопцям і все, війни немає, але все населення в рабстві
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22.10.2024 11:15 Ответить
у демократів одне побоювання - щоб курочка не переставала нести золоті яєчка.
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22.10.2024 12:28 Ответить
Трамп і досі називає хутіна своїм другом.
Мабуть не знаю поговорку- скажи хто твій друг, я скажу хто ти
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22.10.2024 11:15 Ответить
Навпаки, в свій час Трамп попередив Путіна,що буде бомбіть Москву,якщо рускіє попруть войной. А Камара то знана брехуха на селі.
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22.10.2024 12:28 Ответить
Вірю в те , що Трамп є в дружніх відносинах з ху@лом ,
але не віриться в те , що ху@ло сидітиме в Києві , так як
він зі страху в штани накладе , а в столицю не сунеться 🙁
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22.10.2024 12:29 Ответить
Один фіг, ця Камала не переможе. Недолугі виступи на телебаченні також не на її користь, а суспільна позиція перекрасить нейтральні штати в кольори республіканців.
Тому її думка не дуже важлива, особливо на фоні діяльності демократичної партії в Україні.
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22.10.2024 12:39 Ответить
Перемога Байдена відкрила Путіну шлях до Києва - саме, Байден, прийшовши до влади, скасував санкції, введені Трампом проти Північного потоку. Саме Байден зустрічався з хуьлом у Женеві 16 червня 2021 року - де він торгував Україною. Це історичний факт.

А Трамп заявив хуьлу:

"Я сказав: "Володимире, якщо ти будеш ганятися за Україною, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я завдам тобі удару прямо в центр грьобаної Москви. Я сказав: ми друзі. Я не хочу цього робити, але у мене немає вибору"
За його словами, Путін відповів no way (можна перекласти як "ні за що" або "не може бути"). Республіканець продовжив: "Я сказав: тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці [чортові] куполи з твоєї голови".

Відповідь кремля:
"Песков пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки"
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22.10.2024 12:43 Ответить
а що відкрила путіну ти, камала, будучи на посту віце-премєра?
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22.10.2024 22:27 Ответить
 
 