Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис

Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис видит риски того, что "Путин будет сидеть в Киеве", если ее соперник Дональд Трамп получит власть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом Харрис заявила во время предвыборного события в Мичигане.

"Прочитайте это и осознайте, что он говорит. Он бы капитулировал... Он сделал бы так, чтобы Украина капитулировала в борьбе против агрессора, нарушившего ее суверенитет. Если Дональд Трамп стал бы президентом, Владимир Путин будет сидеть в Киеве. Осознайте, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире", - заявила Харрис.

Также Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором для обсуждения путей завершения развязанной им войны против Украины.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

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