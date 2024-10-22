Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис
Кандидат в президенты от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис видит риски того, что "Путин будет сидеть в Киеве", если ее соперник Дональд Трамп получит власть.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом Харрис заявила во время предвыборного события в Мичигане.
"Прочитайте это и осознайте, что он говорит. Он бы капитулировал... Он сделал бы так, чтобы Украина капитулировала в борьбе против агрессора, нарушившего ее суверенитет. Если Дональд Трамп стал бы президентом, Владимир Путин будет сидеть в Киеве. Осознайте, что это будет означать для Америки и наших позиций в мире", - заявила Харрис.
Также Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором для обсуждения путей завершения развязанной им войны против Украины.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.
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Так а почему Байден и компания, этого не осознают и не помогают на полную силу? В большинстве случаев, только выражают озабоченность, что бы не было "эскалации"...
А надавати ту зброю, що дійсно переломить хід війни з усіма дозволами - тут ні, вже починаються відмазки, рехформи, карупція, паспорти, мсеки, абирвалг...
Без американської зброї кров'ю вмиються спочатку ЗСУ, а потім і решта України.
Зате Трамп буде білим і пухнастим. Він же завершив війну, як і обіцяв.
але хіба вибори преза в США - це не другорядне?
Хіба не головніша інтрига - а чи даватимуть нам гроші, коли поточні 6 млрд закінчаться?
Особливо на фоні цьогорічного неголосування за 61 млрд
Едина що мені не подобається в Трампі, його бикування на Китай. Хоча треба навпаки, залучити Китай до вгамування рашки.
Перемога зайвехромосома трампа, це перемога "пу#іна" та інших русофобів, руйнування НАТО, найкоротший шлях до світової війни!!!
Мабуть не знаю поговорку- скажи хто твій друг, я скажу хто ти
але не віриться в те , що ху@ло сидітиме в Києві , так як
він зі страху в штани накладе , а в столицю не сунеться 🙁
Тому її думка не дуже важлива, особливо на фоні діяльності демократичної партії в Україні.
А Трамп заявив хуьлу:
"Я сказав: "Володимире, якщо ти будеш ганятися за Україною, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я завдам тобі удару прямо в центр грьобаної Москви. Я сказав: ми друзі. Я не хочу цього робити, але у мене немає вибору"
За його словами, Путін відповів no way (можна перекласти як "ні за що" або "не може бути"). Республіканець продовжив: "Я сказав: тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці [чортові] куполи з твоєї голови".
Відповідь кремля:
"Песков пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки"