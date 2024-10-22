Перемога Трампа відкриє Путіну шлях до Києва, - Гарріс
Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що "Путін сидітиме у Києві", якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це Гарріс заявила під час передвиборчій події у Мічигані.
"Прочитайте це й усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, Володмир Путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі", – заявила Гарріс.
Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.
Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
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Так а почему Байден и компания, этого не осознают и не помогают на полную силу? В большинстве случаев, только выражают озабоченность, что бы не было "эскалации"...
А надавати ту зброю, що дійсно переломить хід війни з усіма дозволами - тут ні, вже починаються відмазки, рехформи, карупція, паспорти, мсеки, абирвалг...
Без американської зброї кров'ю вмиються спочатку ЗСУ, а потім і решта України.
Зате Трамп буде білим і пухнастим. Він же завершив війну, як і обіцяв.
але хіба вибори преза в США - це не другорядне?
Хіба не головніша інтрига - а чи даватимуть нам гроші, коли поточні 6 млрд закінчаться?
Особливо на фоні цьогорічного неголосування за 61 млрд
Едина що мені не подобається в Трампі, його бикування на Китай. Хоча треба навпаки, залучити Китай до вгамування рашки.
Перемога зайвехромосома трампа, це перемога "пу#іна" та інших русофобів, руйнування НАТО, найкоротший шлях до світової війни!!!
Мабуть не знаю поговорку- скажи хто твій друг, я скажу хто ти
але не віриться в те , що ху@ло сидітиме в Києві , так як
він зі страху в штани накладе , а в столицю не сунеться 🙁
Тому її думка не дуже важлива, особливо на фоні діяльності демократичної партії в Україні.
А Трамп заявив хуьлу:
"Я сказав: "Володимире, якщо ти будеш ганятися за Україною, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я завдам тобі удару прямо в центр грьобаної Москви. Я сказав: ми друзі. Я не хочу цього робити, але у мене немає вибору"
За його словами, Путін відповів no way (можна перекласти як "ні за що" або "не може бути"). Республіканець продовжив: "Я сказав: тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці [чортові] куполи з твоєї голови".
Відповідь кремля:
"Песков пожаловался, что некоторые мировые лидеры не соблюдают «информационную гигиену» и позволяют себе раскрывать детали переговоров, особенно в ходе предвыборной гонки"