Перемога Трампа відкриє Путіну шлях до Києва, - Гарріс

Кандидатка у президенти від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс бачить ризики того, що "Путін сидітиме у Києві", якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це Гарріс заявила під час передвиборчій події у Мічигані.

"Прочитайте це й усвідомте, що він каже. Він би капітулював… Він зробив би так, щоб Україна капітулювала у боротьбі проти агресора, що порушив її суверенітет. Якщо Дональд Трамп став би президентом, Володмир Путін сидітиме у Києві. Усвідомте, що це означатиме для Америки та наших позицій у світі", – заявила Гарріс.

Також Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором для обговорення шляхів завершення розв’язаної ним війни проти України.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

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