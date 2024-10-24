Гарріс: Неймовірно небезпечно, що Трамп у заявах посилається на Гітлера, він хоче безконтрольної влади
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс назвала свого опонента-республіканця Дональда Трампа людиною, яка "підпадає під загальне визначення фашистів" і яка хоче "безконтрольної влади" та прагне створити армію, лояльну не до Конституції США, а до нього особисто.
Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні колишній голова адміністрації Білого дому Джон Келлі заявив, що Трамп неодноразово хвалив диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.
"Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - сказала Гарріс.
Кандидатка в президентки наголосила, що зі слів Келлі випливає, що Трамп "підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту армію для здійснення своїх особистих і політичних вендет".
"Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США", - переконана демократка.
"Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади", - додала Гарріс.
Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще, - додала віцепрезидентка США.
Вона резюмувала: "Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".
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І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
хто заважав йому зробити це ще в перший термін?
хто заважав хоча б стіну добудувати?
Президентство Трампа, поставки американської зброї до України,
Знову президент демократ з 2021, знову пусті обіцянки
2022 повномасштабне вторгнення, за президента демократа....
Але то мабуть савпадєніє
Чому не дав хаймарсів?
https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Остання допомога від Байдена, озвучена Камалою 19 лютого 2022
Зміна президента, призвела до війни
Вина Трампа тому що не надав достатньо озброення, натомість розширив спільні тренування з НАТО, а стратегічна авіація США літала над Україною та військовий флот США заходив в порти України
В 2008 за Буша, США хотіли надати запрошення до НАТО, проте німці та французи були проти.
Виходить, що "забрали" Крим при Обамі+Байден, тому що Буш не надав запрошення
Але зміна президента України призвела до війни.
Тренуваннями і тимчасовими військовими візитами русню не налякати.
січень 2017 - січень 2021 президент Трамп
травень 2019 президент Зеленський
січень 2021 президент Байден
Тільки одна змінна: Трамп на Байдена
Просиділа вона там до половини каденції Байдена.
Трамп потрапив у "спокійні" часи, хоча війна йшла. Були обстріли, атаки.
Клінтон зізнався "що винен"
Байден вже заявив, що то Обама у всьому винний
Обама думає про вибори
"Обама заявив, що підтримка Трампа темношкірими чоловіками є «неприйнятною» та звинуватив їх у сексизмі"
І 300 років тому китай рашистьке біосміття змушував вбивати українців, і 100 років тому.
Не треба відмазувати ху@ло. Сам таким станеш.
і знову оця зелено-заокеанська віра в надздібності клінічного ідіота який нічого не зміг зробити навіть з дрібними гімнюками Кімом і Асадом за часі своєї каденції.
магічне мислення робить кретином людину з будь-яким рівнем освіти чи ерудиції, це факт
Historian https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Payne Stanley G. Payne 's definition is frequently cited as standard by notable https://en.wikipedia.org/wiki/Scholar scholars ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-30 [30] such as https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Griffin Roger Griffin ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Schweller Randall Schweller ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Rothstein Bo Rothstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-33 [33] https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Finchelstein Federico Finchelstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-34 [34] and https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Fascism:_Traditions,_Tendencies,_Movements Stephen D. Shenfield ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-35 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTEPayne19807-36 [36] His definition of fascism focuses on three concepts:
"Fascist negations" - https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-liberalism anti-liberalism , https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-communism anti-communism , and anti-https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism conservatism .
"Fascist goals" - the creation of a nationalist https://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship dictatorship to regulate economic structure and to transform social relations within a modern, self-determined culture, and the expansion of the nation into an empire.
"Fascist style" - a political aesthetic of romantic symbolism, mass mobilization, a positive view of violence, and promotion of masculinity, youth, and charismatic authoritarian leadership.https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTERamswell20179GriffinFeldman2004a258Kallis2003b84%E2%80%935Renton199921-37 [37]
and that's what trumps is leading to, as you admitted. an authoritarian leadership for building a totalitarian corporation. a total bankruptcy of the all US key principles and the last 300 years of history.
sad and ugly dead end.
І не треба казати, що пропаганда.
За Трампа здебільшого "прості люди", не інтелігенція. Вони нюхом чують, хто є хто. Вони чудово відчувають Трампа як майбутнього диктатора - і підтримують його.
Плід нездорового лібералізму - "сільная рука" у владі.
Нею не приведена жодна цитата Трампа ,про
його наміри одержати "безконтрольну владу " .
Коли маєте справу з автократами, треба вміти читати їх слова між рядків.
Трампиня, його сімейка і всі мага-виплодки - це американські зебіли.
"нічєво страшнава" там не сталось тільки тому що така держава як США надто міцна щоб скотитись в лайно за 4 роки.
А Трампиня - ідіот і нарицис який вважає що його барижний стиль шахер-махеру підходить до управління скадними державними і міждержавними процесами, при тому ігноруючи будь-які думки компетентних людей якщо вони йому не подобаються.
Проблема тільки в тому що заокеанські малороси як і наші рідні зебіли клали болт на проблеми України - і будуть вам розповідати про "комуністку" Гарріс як колись тут тринділи про "баригу" Порошенка
З продовженням часу онлайн дискусії вірогідність згадки про Нацистів наближається до 1.