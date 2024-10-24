Гарріс: Неймовірно небезпечно, що Трамп у заявах посилається на Гітлера, він хоче безконтрольної влади

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс назвала свого опонента-республіканця Дональда Трампа людиною, яка "підпадає під загальне визначення фашистів" і яка хоче "безконтрольної влади" та прагне створити армію, лояльну не до Конституції США, а до нього особисто.

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні колишній голова адміністрації Білого дому Джон Келлі заявив, що Трамп неодноразово хвалив диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - сказала Гарріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа відкриє Путіну шлях до Києва, - Гарріс

Кандидатка в президентки наголосила, що зі слів Келлі випливає, що Трамп "підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту армію для здійснення своїх особистих і політичних вендет".

"Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США", - переконана демократка.

"Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади", - додала Гарріс.

Читайте також: Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою

Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще, - додала віцепрезидентка США.

Вона резюмувала: "Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".