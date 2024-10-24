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Гарріс: Неймовірно небезпечно, що Трамп у заявах посилається на Гітлера, він хоче безконтрольної влади

Гарріс назвала Трампа фашистом, який хоче безконтрольної влади

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс назвала свого опонента-республіканця Дональда Трампа людиною, яка "підпадає під загальне визначення фашистів" і яка хоче "безконтрольної влади" та прагне створити армію, лояльну не до Конституції США, а до нього особисто.

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні колишній голова адміністрації Білого дому Джон Келлі заявив, що Трамп неодноразово хвалив диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - сказала Гарріс.

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Кандидатка в президентки наголосила, що зі слів Келлі випливає, що Трамп "підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту армію для здійснення своїх особистих і політичних вендет".

"Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США", - переконана демократка. 

"Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади", - додала Гарріс.

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Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще, - додала віцепрезидентка США.

Вона резюмувала: "Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".

Автор: 

США (23437) Трамп Дональд (6138) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+18
Більшість американців не знають хто такий Гітлер, тому Трамп дозволяє собі такі посилання
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24.10.2024 08:23 Відповісти
+16
Саме так.
І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
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24.10.2024 08:24 Відповісти
+8
От цікаво якщо б 2019 в нас була така цікава жінка кандидатка , все одно обрали б зелену квартальну жабу ?
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24.10.2024 08:27 Відповісти
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Більшість американців не знають хто такий Гітлер, тому Трамп дозволяє собі такі посилання
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24.10.2024 08:23 Відповісти
Саме так.
І тільки дебіли цього не розуміють. Це саме так як зараз і у нас.
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24.10.2024 08:24 Відповісти
Ці шоумени весь світ зашоуменіли!!?
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24.10.2024 08:24 Відповісти
Особисту армію? - круто! - в хід пішла тяжка артилерія
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24.10.2024 08:25 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/countries/na-vodnomu-paradi-donalda-trampa-z-yavilisya-neonacisti-yaki-rozmahuvali-praporami-tretogo-reyhu-50458615.html До водного параду у підтримку експрезидента США Дональда Трампа в Юпітері, штат Флорида, що пройшов 13 жовтня, приєдналися неонацисти, які розмахували прапорами зі свастикою та вигукували лозунги «Біла влада», «Хайль Трамп» і «Зробимо Америку білою знову!».
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24.10.2024 08:29 Відповісти
Так це і в Німеччині є - люди дуріють від напливу арабів - негрів - латиносів
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24.10.2024 08:35 Відповісти
якщо не подобається наплив хай змінять міграційне законодавство у Польші ж зі свастиками не бігають.
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24.10.2024 08:51 Відповісти
Так в поляків цього ж не було - а німців ше з зудить - накладається одне на друге - в США Трамп сказав - тільки прииде до влади - зловить 1.5 латиносів і викине
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24.10.2024 09:02 Відповісти
"трамп сказав"

хто заважав йому зробити це ще в перший термін?
хто заважав хоча б стіну добудувати?
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24.10.2024 10:46 Відповісти
Стіна вже не спиняє - там такі підземні тунелі - шо яж свище - туди наркота і люди - назад бабоси
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24.10.2024 10:50 Відповісти
не спиняє бо її так і не побудували.
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24.10.2024 12:24 Відповісти
так трампісти почали волати, що це була провокація демократів..
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24.10.2024 12:31 Відповісти
От цікаво якщо б 2019 в нас була така цікава жінка кандидатка , все одно обрали б зелену квартальну жабу ?
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24.10.2024 08:27 Відповісти
Вже була - Тимошенко
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24.10.2024 08:43 Відповісти
Та сама **** що обміняля стратегічну авіацію на газ?
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24.10.2024 08:45 Відповісти
Тимошенко не була президентом а це повноваження не премьера.
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24.10.2024 08:57 Відповісти
Воно точно знає що бреше, але все рівно буде брехати. Тому що юлєфобія
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24.10.2024 10:30 Відповісти
Я навіть нічого казати не буду, юлєботіки це майже вимираючий вид.
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24.10.2024 11:04 Відповісти
Так.
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24.10.2024 09:15 Відповісти
Звичайно, цеж Трамп геноцидить українців на повільному вогні, щоб не програли та не виграли, а війна тривала як найдовше
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24.10.2024 08:30 Відповісти
Він організує швидку смерть, щоб довго не мучились?
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24.10.2024 08:54 Відповісти
Звичайно, але чомусь коли він був президентом то надавав зброю, а не пустопорожні обіцянки... Напад на Україну в 2014 президент демокртат, велика стурбованість і занепокоєння
Президентство Трампа, поставки американської зброї до України,
Знову президент демократ з 2021, знову пусті обіцянки
2022 повномасштабне вторгнення, за президента демократа....
Але то мабуть савпадєніє
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24.10.2024 09:19 Відповісти
Серед тієї трампівської зброї, на жаль, не було "Хаймарсів". Тоді, можливо, ми б не втрачали Херсон. Мости були б перебиті ще у перші дні.
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24.10.2024 09:21 Відповісти
У Байдена був рік, також він знав про напад
Чому не дав хаймарсів?

https://www.youtube.com/watch?v=xsjfuPlrjT0&t=4863s Остання допомога від Байдена, озвучена Камалою 19 лютого 2022
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24.10.2024 10:25 Відповісти
З Байденом зрозуміло. Питання було до Трампа: чому заздалегідь не дав таку потужну зброю? Може, і війни б ніякої не було, якби Україна за Трампа була добре озброєною.
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24.10.2024 10:29 Відповісти
З цих слів можна зробити висновок, що за Трампа війни не було - тому що він був президентом
Зміна президента, призвела до війни
Вина Трампа тому що не надав достатньо озброення, натомість розширив спільні тренування з НАТО, а стратегічна авіація США літала над Україною та військовий флот США заходив в порти України

В 2008 за Буша, США хотіли надати запрошення до НАТО, проте німці та французи були проти.
Виходить, що "забрали" Крим при Обамі+Байден, тому що Буш не надав запрошення
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24.10.2024 10:48 Відповісти
Можна зробити кращий висновок: за Порошенка війна перетворилась з наступу і втрат територій на позиційну (загибель лейтенанта Журавля відбулась за часів правління Трампа).
Але зміна президента України призвела до війни.
Тренуваннями і тимчасовими військовими візитами русню не налякати.
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24.10.2024 10:54 Відповісти
Не сходиться
січень 2017 - січень 2021 президент Трамп
травень 2019 президент Зеленський
січень 2021 президент Байден

Тільки одна змінна: Трамп на Байдена
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24.10.2024 11:09 Відповісти
За Обами русню заблокували в межах Донбасу.
Просиділа вона там до половини каденції Байдена.
Трамп потрапив у "спокійні" часи, хоча війна йшла. Були обстріли, атаки.
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24.10.2024 11:19 Відповісти
Якої конкретно і скільки зброї він надав Україні?
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24.10.2024 09:29 Відповісти
Ще треба до "савпадєніє" додати Клінтона демократа з меморандумом
Клінтон зізнався "що винен"

Байден вже заявив, що то Обама у всьому винний

Обама думає про вибори
"Обама заявив, що підтримка Трампа темношкірими чоловіками є «неприйнятною» та звинуватив їх у сексизмі"
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24.10.2024 11:17 Відповісти
Гітлер підняв на п'дестал герра Порше. Американці ******* "Порше".
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24.10.2024 08:32 Відповісти
Не більше ніж інші авто.
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24.10.2024 08:46 Відповісти
не думаю що вони знають Фердінанда Порше)
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24.10.2024 08:51 Відповісти
Fascism is a very emotionally loaded word, although originally it did not mean anything sinister or militaristic, just emphasized unity. A better word would be state corporatism. Trump would indeed want the country be more like a corporation working towards a common goal - a better ability to compete against a formidable rival, China. Hence the famous Program 2025. And yes, an American corporation is essentially a dictatorship, where the CEO's power over employees is absolute, and the only expected reaction to any decision by the big boss is happy enthusiasm. But then no mission-oriented organization, military or commercial, can be otherwise. Or its mission will never be accomplished. It does not mean that the leader gets to be a Caligula-like lunatic, but it does mean that the leadership's decisions are not to be second-guessed. People need the carrot and stick. The smart and ambitious are motivated by the carrot, but the majority by fear.
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24.10.2024 08:45 Відповісти
роZія не ворог для Трампа? ху@ло не веде гібридну війну і проти США?
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24.10.2024 08:56 Відповісти
це Китай веде руками росії
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24.10.2024 09:08 Відповісти
Ага ...
І 300 років тому китай рашистьке біосміття змушував вбивати українців, і 100 років тому.

Не треба відмазувати ху@ло. Сам таким станеш.
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24.10.2024 09:14 Відповісти
Trump picks his battles and enemies carefully. He is a beneficiary of the hybrid war. Trump is smarter than he looks. But he is not Ukraine's enemy either. He can indeed help end the war on passable terms before things get really bad.
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24.10.2024 09:20 Відповісти
Він вже з Кім Чен Ином домовлявся.
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24.10.2024 09:33 Відповісти
"He can indeed help end the war on passable terms"

і знову оця зелено-заокеанська віра в надздібності клінічного ідіота який нічого не зміг зробити навіть з дрібними гімнюками Кімом і Асадом за часі своєї каденції.

магічне мислення робить кретином людину з будь-яким рівнем освіти чи ерудиції, це факт
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24.10.2024 10:50 Відповісти
The Brave Old World…
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24.10.2024 09:07 Відповісти
So fascism is not that bad, right?
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24.10.2024 09:18 Відповісти
Fascism is a bad word. But the form obscures the meaning. You would like your country to be run by patriots and nationalists, wouldn't you? You would like there to be an ideology based on your country's great history, faith, language, traditions, right? You would like those who do not respect the nation's history and traditions to be permanently removed from power, would you not? Then some people can call you the "f" word. And they actually do.
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24.10.2024 09:33 Відповісти
You described nationalism, not fascism.

Historian https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_G._Payne Stanley G. Payne 's definition is frequently cited as standard by notable https://en.wikipedia.org/wiki/Scholar scholars ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-30 [30] such as https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Griffin Roger Griffin ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-31 [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Randall_Schweller Randall Schweller ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-32 [32] https://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Rothstein Bo Rothstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-33 [33] https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Finchelstein Federico Finchelstein ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-34 [34] and https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Fascism:_Traditions,_Tendencies,_Movements Stephen D. Shenfield ,https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-35 [35] https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTEPayne19807-36 [36] His definition of fascism focuses on three concepts:

"Fascist negations" - https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-liberalism anti-liberalism , https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-communism anti-communism , and anti-https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism conservatism .
"Fascist goals" - the creation of a nationalist https://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship dictatorship to regulate economic structure and to transform social relations within a modern, self-determined culture, and the expansion of the nation into an empire.
"Fascist style" - a political aesthetic of romantic symbolism, mass mobilization, a positive view of violence, and promotion of masculinity, youth, and charismatic authoritarian leadership.https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#cite_note-FOOTNOTERamswell20179GriffinFeldman2004a258Kallis2003b84%E2%80%935Renton199921-37 [37]
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24.10.2024 09:42 Відповісти
That's why it is best to avoid such loaded terms. Like in that mock debate game: whoever first mentions Hitler, instantly loses. But in politics people always exaggerate. And Trump more than anyone.
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24.10.2024 09:53 Відповісти
Charismatic authoritarian leadership - that the thing Trump really interested in. To rule by himself, no limits. Like Xi, Putin, Lukashenko, Khamenei, Kim, Maduro. I command - you obey.
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24.10.2024 09:57 Відповісти
from one thing you're right. fascism is a bad word which leftists use to mark whatever they don't like. the word is too fuzzy in its meaning and servers to cover another things they want to hide and justify - authoritarianism and totalitarianism.
and that's what trumps is leading to, as you admitted. an authoritarian leadership for building a totalitarian corporation. a total bankruptcy of the all US key principles and the last 300 years of history.
sad and ugly dead end.
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24.10.2024 10:08 Відповісти
Trump is unpredictable
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24.10.2024 10:44 Відповісти
Щоб там вона не казала а оберуть рудого раба путла
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24.10.2024 09:04 Відповісти
не факт...
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24.10.2024 09:07 Відповісти
На жаль, вже факт.
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24.10.2024 09:20 Відповісти
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24.10.2024 09:11 Відповісти
Проблема в тому, що більшість американців зовсім не проти цього.
І не треба казати, що пропаганда.
За Трампа здебільшого "прості люди", не інтелігенція. Вони нюхом чують, хто є хто. Вони чудово відчувають Трампа як майбутнього диктатора - і підтримують його.
Плід нездорового лібералізму - "сільная рука" у владі.
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24.10.2024 09:32 Відповісти
Голослівні звинувачення Харріс ,яка програє.

Нею не приведена жодна цитата Трампа ,про
його наміри одержати "безконтрольну владу " .
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24.10.2024 09:59 Відповісти
Ну от він просто і скаже "хочу бути диктатором", ага.
Коли маєте справу з автократами, треба вміти читати їх слова між рядків.
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24.10.2024 10:01 Відповісти
Він вже був 4 роки президентом. І що, страшну диктатуру побудував?
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24.10.2024 10:22 Відповісти
Зараз він більш скажений, ніж тоді.
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24.10.2024 10:27 Відповісти
Тут в коментах більшість ниє, що США зараз слабкі і не рішучі. То може не погано, якщо президентому у них стане хтось трохи скажений?
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24.10.2024 10:36 Відповісти
Погано, тому що альфачі за омег не заступаються. В кращому разі - ігнорують.
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24.10.2024 10:44 Відповісти
а ти почитай хоч щось про ті 4 роки і стиль його керування а тоді вєщай, експерт
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24.10.2024 10:53 Відповісти
Давай ти нам розкажеш про попередні 4 роки Трампа, "експерт".
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24.10.2024 11:00 Відповісти
Майкл Льюіс "П'ятик ризик" - вперед до ознайомлення.
Трампиня, його сімейка і всі мага-виплодки - це американські зебіли.
"нічєво страшнава" там не сталось тільки тому що така держава як США надто міцна щоб скотитись в лайно за 4 роки.
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24.10.2024 12:23 Відповісти
Якщо ти хочеш почати дискусію, то свої аргументи пиши тут в коментах, а не відсилай мене читати.
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24.10.2024 13:18 Відповісти
МАГА це американські зебіли. Випадкові люди з вулиці, корєша, сім'я Трампині, просто якісь знайомі "парикмахери" і т.д.
А Трампиня - ідіот і нарицис який вважає що його барижний стиль шахер-махеру підходить до управління скадними державними і міждержавними процесами, при тому ігноруючи будь-які думки компетентних людей якщо вони йому не подобаються.
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31.10.2024 17:10 Відповісти
тобто - Дональф Трамплер?
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24.10.2024 10:47 Відповісти
З Трампом все зрозуміло , а що Україні зможе пропонувати Гарріс? Те саме, що і Байден? "Варити жабу на повільному вогні"?
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24.10.2024 10:48 Відповісти
на жаль так. Вибір як завжди між не найкращим варіантом і повним лайном.
Проблема тільки в тому що заокеанські малороси як і наші рідні зебіли клали болт на проблеми України - і будуть вам розповідати про "комуністку" Гарріс як колись тут тринділи про "баригу" Порошенка
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24.10.2024 10:54 Відповісти
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24.10.2024 11:32 Відповісти
Це називається Закон Годвина 1990 року:
З продовженням часу онлайн дискусії вірогідність згадки про Нацистів наближається до 1.
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24.10.2024 12:27 Відповісти
А про 28 мил загиблих в ссср даже не згадала..
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24.10.2024 12:32 Відповісти
 
 