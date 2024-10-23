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Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою

Байден назвав Трампа загрозою для демократії

Президент США Джо Байден заявив, що кандидат-республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, і його слід "політично ізолювати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми повинні ізолювати його. Політично ізолюйте його. Заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити", - заявив Байден під час виступу у передвиборчому офісі Демократичної партії в Конкорді, штат Нью-Гемпшир у вівторок, 22 жовтня.

За його словами, кандидат від Республіканської партії та колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.

"Наша демократія під загрозою, якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс", - додав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога Трампа відкриє Путіну шлях до Києва, - Гарріс 

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23417) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+18
Ті, хто сподівається на перемогу Трампа - що хорошого ви очікуєте для України від нього...? Чи знову за принципом "хужі ні будіт.."?
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23.10.2024 08:25 Відповісти
+17
А війну почав Байден? А Трамп такий відразу ж скаже бити куди хочеться, і буде перемога. Ну що тут скажеш, телемарафон таки дається взнаки...
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23.10.2024 08:40 Відповісти
+12
Обама - це Крим і Донбас, Байден - це повномасштабна війна, Харріс - ???
Вони за війну нашими життями. І не дають перемогти, забороняють бити по росії.
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23.10.2024 08:33 Відповісти
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Хто заборонив аборти?
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23.10.2024 11:58 Відповісти
Судді верховного суду, назначені Трампом... Точніше, дозволили окремим штатам вводити такі заборони.
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23.10.2024 12:00 Відповісти
Вони підтвердили такі повноваження штатів згідно Конституції. Які в тебе з цим проблеми?
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23.10.2024 12:03 Відповісти
Конституція дає повноваження втручатися в особисте життя людей без вагомої причини типу національної безпеки?
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23.10.2024 12:41 Відповісти
Недоумок
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23.10.2024 15:55 Відповісти
Дед проперделся и очухался....Поздно Джо...Ты все проспал и *******
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23.10.2024 19:18 Відповісти
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