Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою

Президент США Джо Байден заявив, що кандидат-республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, і його слід "політично ізолювати".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми повинні ізолювати його. Політично ізолюйте його. Заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити", - заявив Байден під час виступу у передвиборчому офісі Демократичної партії в Конкорді, штат Нью-Гемпшир у вівторок, 22 жовтня.

За його словами, кандидат від Республіканської партії та колишній президент Трамп хоче знехтувати гарантіями Конституції США.

"Наша демократія під загрозою, якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс", - додав президент США.

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Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.