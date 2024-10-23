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Байден: Трампа нужно политически изолировать, наша демократия под угрозой

Байден назвав Трампа загрозою для демократії

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат-республиканец Дональд Трамп является угрозой для демократии, и его следует "политически изолировать".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы должны изолировать его. Политически изолируйте его. Заблокируйте его. Это то, что мы должны сделать", - заявил Байден во время выступления в предвыборном офисе Демократической партии в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир во вторник, 22 октября.

По его словам, кандидат от Республиканской партии и бывший президент Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.

"Наша демократия под угрозой, если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис", - добавил президент США.

Также читайте: Победа Трампа откроет Путину путь в Киев, - Харрис

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27156) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+18
Ті, хто сподівається на перемогу Трампа - що хорошого ви очікуєте для України від нього...? Чи знову за принципом "хужі ні будіт.."?
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23.10.2024 08:25 Ответить
+17
А війну почав Байден? А Трамп такий відразу ж скаже бити куди хочеться, і буде перемога. Ну що тут скажеш, телемарафон таки дається взнаки...
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23.10.2024 08:40 Ответить
+12
Обама - це Крим і Донбас, Байден - це повномасштабна війна, Харріс - ???
Вони за війну нашими життями. І не дають перемогти, забороняють бити по росії.
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23.10.2024 08:33 Ответить
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Страница 2 из 2
Хто заборонив аборти?
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23.10.2024 11:58 Ответить
Судді верховного суду, назначені Трампом... Точніше, дозволили окремим штатам вводити такі заборони.
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23.10.2024 12:00 Ответить
Вони підтвердили такі повноваження штатів згідно Конституції. Які в тебе з цим проблеми?
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23.10.2024 12:03 Ответить
Конституція дає повноваження втручатися в особисте життя людей без вагомої причини типу національної безпеки?
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23.10.2024 12:41 Ответить
Недоумок
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23.10.2024 15:55 Ответить
Дед проперделся и очухался....Поздно Джо...Ты все проспал и *******
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23.10.2024 19:18 Ответить
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