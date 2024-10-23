Байден: Трампа нужно политически изолировать, наша демократия под угрозой

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат-республиканец Дональд Трамп является угрозой для демократии, и его следует "политически изолировать".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы должны изолировать его. Политически изолируйте его. Заблокируйте его. Это то, что мы должны сделать", - заявил Байден во время выступления в предвыборном офисе Демократической партии в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир во вторник, 22 октября.

По его словам, кандидат от Республиканской партии и бывший президент Трамп хочет пренебречь гарантиями Конституции США.

"Наша демократия под угрозой, если Трамп победит кандидата от Демократической партии Камалу Харрис", - добавил президент США.

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Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.