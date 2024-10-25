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Республіканці в Конгресі США готують план на "перші 100 днів" Трампа у разі його перемоги, - ЗМІ

Республіканці в Конгресі США готують план дій на

Республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США почали розробляти свій порядок денний на так звані "перші 100 днів" перебування кандидата Дональда Трампа на посаді президента на випадок його перемоги на виборах. 

Про це пише The Hill з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу, щоб "окреслити план дій на 2025 рік, якщо день виборів буде успішним для їхньої партії".

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Крім того, Джонсон, який заявив, що має намір переобратися на посаду спікера, якщо республіканці збережуть Палату представників, підтримував регулярні контакти з Трампом напередодні виборів.

Скаліз казав, що спілкувався з кандидатом у президенти від Республіканської партії про свої топ-пріоритети на 2025 рік.

Видання зазначає, що головною ініціативою республіканців очікувано будуть поправки до бюджету, які б виконали його обіцянки щодо скорочення податків на трильйони доларів.

Також республіканці хочуть схвалити великий проєкт щодо безпеки південного кордону, який би включав завершення будівництва "стіни" Трампа.

Читайте також: Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою

Автор: 

Конгрес США (1237) США (23449) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+9
Даааа, вже здохла та смердить партія республіканців. Взагалі то і США вже з гарним таким собі запашком як оті шкарпетки шо тиждень не знимались.
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25.10.2024 09:28 Відповісти
+7
Готують Потужний Турборежим
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25.10.2024 09:34 Відповісти
+2
Курка ще бігає, але ми її вже з'їли ..
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25.10.2024 09:28 Відповісти
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Ніяких сумнівів в перемозі -- беруть на понт?
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25.10.2024 09:24 Відповісти
Готують Потужний Турборежим
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25.10.2024 09:34 Відповісти
Е з кого брати приклад...
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25.10.2024 09:42 Відповісти
А додік ще не замовляв собі генералів, як у гітлера? Минулого разу замовляв.
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25.10.2024 09:26 Відповісти
Меньше верьте всяким вбросам Выборы на носу и политические оппоненты пытаются всячески очернить друг друга.Некоторые трамписты вообще заявляют что кандидат в вице-президенты от демократов Тим Волц педофил ,любит Китай и регулярно его посещает потому ,что там сексуальная близость разрешена с 14 лет.Ну а блогеры на подсосе у демократов и Сороса называют Трампа фашистом хотя он Трамп неслабо так помог Израилю с Ерусалимом да и сейчас вовсю на эфирах критикует байденовскую администрацию за нежелание поддерживать Израиль и фактическое его предательство.И дочь.трампа жената
на еврее Кушнере и иудаизм приняла
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25.10.2024 10:57 Відповісти
Даааа, вже здохла та смердить партія республіканців. Взагалі то і США вже з гарним таким собі запашком як оті шкарпетки шо тиждень не знимались.
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25.10.2024 09:28 Відповісти
Ні, це скоріше туплетний папір, шо ожив і повзає)
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25.10.2024 09:37 Відповісти
Коли прийдуть до влади тоді і оцінюйте.
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25.10.2024 09:38 Відповісти
Оцінювать треба до того а не після того. Он у нас стадо до того не оцінювало та наголосувало, так зараз маємо.
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25.10.2024 10:47 Відповісти
Вопрос что плохого Трамп сделал для Украины при своей первой каденции:может то ,что джавеллины прислал,санкции против северного потока ввел или вагнеровцев в Сирии покрошил.Кстати Борис Лжонсон,которого здесь все так любят трампист если вы не знали.
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25.10.2024 12:25 Відповісти
А я шось написав про трампона?
Де?
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25.10.2024 12:40 Відповісти
Курка ще бігає, але ми її вже з'їли ..
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25.10.2024 09:28 Відповісти
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25.10.2024 09:32 Відповісти
І тут план на плані і планом поганяють😂😂😂😂
Це новий штамп барановірусу?

І шо там? Переміг війну з Францією, збирається перемогти і війну з Аляскою?))))))

Це шоу фріків вже скоро залоскоче планету до ікоти.
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25.10.2024 09:36 Відповісти
У США це традиційні 100 днів коли підводять перші підсумки.
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25.10.2024 09:43 Відповісти
тобто, підтримка із сша закінчена.
байден, заборонив до 5 листопада, а після 5 листопада, скаже: ну що ж, не змогли ми, не змогли....
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25.10.2024 09:39 Відповісти
Пізно, Байден, пити боржомі...., йди міняти памперси. А Гарріс, схоже, така ж не рішуча , як і дідусь.
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25.10.2024 09:40 Відповісти
План простий, як двері - всіх опонентів арештувати.

У ЗЄ такий де план на перші 100 днів був. Тільки облизня спіймав.
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25.10.2024 09:40 Відповісти
Насправді план переповнений блекджеком і шльондрами. А, ще"золотим дощем" , " што б как тагда, у валоді...".
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25.10.2024 09:43 Відповісти
Шизофреніки рвуться до влади.
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25.10.2024 09:44 Відповісти
Ну так є з кого брати приклад, у нас в 2019му дорвались.
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25.10.2024 11:33 Відповісти
А цікаво ж ,накінець,
Де у трампа Трускавець??
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25.10.2024 09:46 Відповісти
Нажаль у букмекерів трамп фаворит - 1.6. Харіс - 2.5
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25.10.2024 09:47 Відповісти
У букмекерів чуика -- іх не проведеш
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25.10.2024 09:51 Відповісти
А може ''друге вухо''?
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25.10.2024 09:48 Відповісти
Виборча система в США. Це ще той треш. Можна мати на мільйони голосів більше і програти вибори. Республіканська партія США за останні декілька десятків років ні разу не перемагала за кількістю виборців, а лише за кількістю виборщиків ( Юрій Швець). Є такий незрозумілий анахронізм ,як виборщики в самої-самої супер-пупер країни.
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25.10.2024 09:50 Відповісти
Це називається запобіжник 73)
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25.10.2024 10:13 Відповісти
Це коли кольорова ліберальна Каліфорнія дає демократам п'яту частину всіх голосів виборців.
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25.10.2024 10:29 Відповісти
Еще не выиграли а уже приготовились дербанить бабки
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25.10.2024 10:17 Відповісти
Спочатку треба на 9 днів, потім на 40, а потім, якщо пощастить то вже і на 100 можна, хоча не по християнськи...
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25.10.2024 10:19 Відповісти
А ЧЕГО НЕ 101 ИЛИ 99 !?)
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25.10.2024 10:22 Відповісти
 
 