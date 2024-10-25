Республіканці в Конгресі США готують план на "перші 100 днів" Трампа у разі його перемоги, - ЗМІ

Республіканці в Сенаті та Палаті представників Конгресу США почали розробляти свій порядок денний на так звані "перші 100 днів" перебування кандидата Дональда Трампа на посаді президента на випадок його перемоги на виборах.

Про це пише The Hill з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери партії у Палаті представників і Сенаті формують план дій на перші "100 днів Трампа" для виконання його програми.

Помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу, щоб "окреслити план дій на 2025 рік, якщо день виборів буде успішним для їхньої партії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарріс: Неймовірно небезпечно, що Трамп у заявах посилається на Гітлера, він хоче безконтрольної влади

Крім того, Джонсон, який заявив, що має намір переобратися на посаду спікера, якщо республіканці збережуть Палату представників, підтримував регулярні контакти з Трампом напередодні виборів.

Скаліз казав, що спілкувався з кандидатом у президенти від Республіканської партії про свої топ-пріоритети на 2025 рік.

Видання зазначає, що головною ініціативою республіканців очікувано будуть поправки до бюджету, які б виконали його обіцянки щодо скорочення податків на трильйони доларів.

Також республіканці хочуть схвалити великий проєкт щодо безпеки південного кордону, який би включав завершення будівництва "стіни" Трампа.

Читайте також: Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою