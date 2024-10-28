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Новости
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Байден сегодня досрочно проголосует на президентских выборах США

Президент США Джо Байден

В понедельник, 28 октября, президент Соединенных Штатов Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах страны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден готов досрочно проголосовать на президентских выборах 2024 года в понедельник", - сообщили в Белом доме.

Отмечается, что многие американцы могут проголосовать досрочно перед официальным днем выборов, запланированным на 5 ноября.

В этом году Байден не участвует в выборах, где главная борьба происходит между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

Читайте: Стратегия Байдена провалилась, война в Украине продолжает распространяться, - The Guardian

Выборы в США

Напомним, после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.

21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Трампа нужно политически изолировать, наша демократия под угрозой

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24761) США (27213)


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Топ комментарии
+4
А ще більше набридли недорозвинені, які голосують за різних трампів, бубочєк, ********...
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28.10.2024 10:21 Ответить
+3
Судячи зі стану старого пердуна він може і за Трампа галочку вліпити.
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28.10.2024 09:55 Ответить
+3
За себе?
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28.10.2024 10:06 Ответить
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А я навіть знаю за кого він проголосує.
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28.10.2024 09:55 Ответить
За себе?
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28.10.2024 10:06 Ответить
То у минулому, а дідусь впевненно дивится у майбутне.
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28.10.2024 10:13 Ответить
Был такой себе мэр Киева Омельченко. Уже не помню за какую партию тогда, за рыгов по-моему, когда нужно было проголосовать "за", он натупил и проголосовал "против". На результаты это не повлияло.
Да, старость не радость. Когда в двух кнопках путаешься
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28.10.2024 10:16 Ответить
Не вдуплил, о ком вы трындишь, мол, о себе ? когда путаешься в двух кнопках...
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28.10.2024 10:25 Ответить
То пусте, як шо бадьоро та весело дивится у майбутне на пенсіоні.
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28.10.2024 10:26 Ответить
Помню того ублюка-убийцу . 3 раза Крещатик своей плиткой перекладыва, бухали и пили со всем киевским дерьмом прокурорами судьями в столовой завода Маяк, с гастронмов свозили. Это ездило на джипе понтиак, таких я больше никогда не видел
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28.10.2024 10:36 Ответить
слухай, Підлога, ти, коли Трамп (раптом обереться) розпочне здавати Україну на поталу ***** і касапам - не злиняєш з форуму цього сайту? Бо ото більшість 73/43%зебілів, яким я ще в 2019-му говорив тут, що "я вам нагадаю, що ви всім нам наагітували і наголосували" - повтікали. Я тоді ще почав заповняти кондуїт зебілів. І десь з весни - веду кондуїт трампістів. Ну, щоб нагадувати... І тобі обов'язково нагадаю твою зраду! Так що ти не линяй... домовились?
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28.10.2024 14:05 Ответить
100%
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28.10.2024 11:19 Ответить
Судячи зі стану старого пердуна він може і за Трампа галочку вліпити.
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28.10.2024 09:55 Ответить
Я скоріше повірю шо
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28.10.2024 09:57 Ответить
Трампиня за Гарріс голосне - бо воно тупе від народження
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28.10.2024 09:59 Ответить
Та ну, нах... То-то нащо тодi Камала висувае свою кандидатуру в президенти, якщо в ii бюлетенях ще й трамп буде? ПХИ...
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28.10.2024 10:01 Ответить
Голосуй, не голосуй, а буде президентом Трамп. Набридли ці імпотентні демократи.
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28.10.2024 10:16 Ответить
А ще більше набридли недорозвинені, які голосують за різних трампів, бубочєк, ********...
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28.10.2024 10:21 Ответить
Недорозвинені проголосували за туфлю. Досі розгрібаємо.
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28.10.2024 10:30 Ответить
Ну так не голосуй більше за туфлю.
Скажу словами твоєї туфлі
Думай-те...
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28.10.2024 10:53 Ответить
Якби не голосували за різний непотріб, то і пробле би у світі не було.
Тому джерело проблем не демократи, а виборці непотрібу.
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28.10.2024 10:23 Ответить
о місячний кугуте, твоя мудрість- це від жовтка?
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28.10.2024 10:24 Ответить
Завдяки зусиллям Байдена Україна вистояла,незважаючи на зраду Зеленського.Звичайно,що він проголосує за Камалу Гаріс,бо він її і висунув від своєї партії демократів.А в Україні буде пам'ятник
Джо Байдену!
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28.10.2024 10:26 Ответить
шо ти мелеш байден дав можливість напасти пуйлу на Україну і весь час йому підіграє
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28.10.2024 11:37 Ответить
вже жодних сумнівів, що переможе у виборах трамп. п*здець все ближче...
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28.10.2024 11:19 Ответить
старий маразматик і корупціонер
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28.10.2024 11:36 Ответить
Камала - усе, здулася. Скільки грошей на неї не кидай, але природну тупість не подолати, тільки й може скалитися, як гієна.
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28.10.2024 12:16 Ответить
Діду треба поспішати, час не на його стороні.
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28.10.2024 12:28 Ответить
 
 