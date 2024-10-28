Байден сегодня досрочно проголосует на президентских выборах США

В понедельник, 28 октября, президент Соединенных Штатов Джо Байден досрочно проголосует на президентских выборах страны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден готов досрочно проголосовать на президентских выборах 2024 года в понедельник", - сообщили в Белом доме.

Отмечается, что многие американцы могут проголосовать досрочно перед официальным днем выборов, запланированным на 5 ноября.

В этом году Байден не участвует в выборах, где главная борьба происходит между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис.

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Выборы в США

Напомним, после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Снять свою кандидатуру с выборов Байдена призвал ряд влиятельных доноров Демократической партии и влиятельные политики-демократы.

21 июля Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал кандидата от демократов и вице-президента США Камалу Харрис в предвыборном опросе Decision Desk HQ/The Hill.

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