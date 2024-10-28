Байден сьогодні достроково проголосує на президентських виборах США
У понеділок, 28 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден достроково проголосує на президентських виборах країни.
Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Президент США Джо Байден готовий достроково проголосувати на президентських виборах 2024 року у понеділок", - повідомили у Білому домі.
Зазначається, що багато американців можуть проголосувати достроково перед офіційним днем виборів, запланованим на 5 листопада.
Цього року Байден не бере участі у виборах, де головна боротьба відбувається між республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс.
Вибори в США
Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.
Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.
21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.
Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.
Да, старость не радость. Когда в двух кнопках путаешься
Скажу словами твоєї туфлі
Думай-те...
Тому джерело проблем не демократи, а виборці непотрібу.
Джо Байдену!