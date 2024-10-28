УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини
8 019 25

Байден сьогодні достроково проголосує на президентських виборах США

Президент США Джо Байден

У понеділок, 28 жовтня, президент Сполучених Штатів Джо Байден достроково проголосує на президентських виборах країни. 

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден готовий достроково проголосувати на президентських виборах 2024 року у понеділок", - повідомили у Білому домі.

Зазначається, що багато американців можуть проголосувати достроково перед офіційним днем виборів, запланованим на 5 листопада.

Цього року Байден не бере участі у виборах, де головна боротьба відбувається між республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стратегія Байдена провалилася, війна в Україні надалі поширюється, - The Guardian

Вибори в США

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Зняти свою кандидатуру з виборів Байдена закликала низка впливових донорів Демократичної партії та впливові політики-демократи.

21 липня Байден повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів та віцепрезидентку США Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.

Також читайте: Байден: Трампа потрібно політично ізолювати, наша демократія під загрозою

Автор: 

Байден Джо (2899) вибори (6747) США (24353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А ще більше набридли недорозвинені, які голосують за різних трампів, бубочєк, ********...
показати весь коментар
28.10.2024 10:21 Відповісти
+3
Судячи зі стану старого пердуна він може і за Трампа галочку вліпити.
показати весь коментар
28.10.2024 09:55 Відповісти
+3
За себе?
показати весь коментар
28.10.2024 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я навіть знаю за кого він проголосує.
показати весь коментар
28.10.2024 09:55 Відповісти
За себе?
показати весь коментар
28.10.2024 10:06 Відповісти
То у минулому, а дідусь впевненно дивится у майбутне.
показати весь коментар
28.10.2024 10:13 Відповісти
Был такой себе мэр Киева Омельченко. Уже не помню за какую партию тогда, за рыгов по-моему, когда нужно было проголосовать "за", он натупил и проголосовал "против". На результаты это не повлияло.
Да, старость не радость. Когда в двух кнопках путаешься
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
Не вдуплил, о ком вы трындишь, мол, о себе ? когда путаешься в двух кнопках...
показати весь коментар
28.10.2024 10:25 Відповісти
То пусте, як шо бадьоро та весело дивится у майбутне на пенсіоні.
показати весь коментар
28.10.2024 10:26 Відповісти
Помню того ублюка-убийцу . 3 раза Крещатик своей плиткой перекладыва, бухали и пили со всем киевским дерьмом прокурорами судьями в столовой завода Маяк, с гастронмов свозили. Это ездило на джипе понтиак, таких я больше никогда не видел
показати весь коментар
28.10.2024 10:36 Відповісти
слухай, Підлога, ти, коли Трамп (раптом обереться) розпочне здавати Україну на поталу ***** і касапам - не злиняєш з форуму цього сайту? Бо ото більшість 73/43%зебілів, яким я ще в 2019-му говорив тут, що "я вам нагадаю, що ви всім нам наагітували і наголосували" - повтікали. Я тоді ще почав заповняти кондуїт зебілів. І десь з весни - веду кондуїт трампістів. Ну, щоб нагадувати... І тобі обов'язково нагадаю твою зраду! Так що ти не линяй... домовились?
показати весь коментар
28.10.2024 14:05 Відповісти
100%
показати весь коментар
28.10.2024 11:19 Відповісти
Судячи зі стану старого пердуна він може і за Трампа галочку вліпити.
показати весь коментар
28.10.2024 09:55 Відповісти
Я скоріше повірю шо
показати весь коментар
28.10.2024 09:57 Відповісти
Трампиня за Гарріс голосне - бо воно тупе від народження
показати весь коментар
28.10.2024 09:59 Відповісти
Та ну, нах... То-то нащо тодi Камала висувае свою кандидатуру в президенти, якщо в ii бюлетенях ще й трамп буде? ПХИ...
показати весь коментар
28.10.2024 10:01 Відповісти
Голосуй, не голосуй, а буде президентом Трамп. Набридли ці імпотентні демократи.
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
А ще більше набридли недорозвинені, які голосують за різних трампів, бубочєк, ********...
показати весь коментар
28.10.2024 10:21 Відповісти
Недорозвинені проголосували за туфлю. Досі розгрібаємо.
показати весь коментар
28.10.2024 10:30 Відповісти
Ну так не голосуй більше за туфлю.
Скажу словами твоєї туфлі
Думай-те...
показати весь коментар
28.10.2024 10:53 Відповісти
Якби не голосували за різний непотріб, то і пробле би у світі не було.
Тому джерело проблем не демократи, а виборці непотрібу.
показати весь коментар
28.10.2024 10:23 Відповісти
о місячний кугуте, твоя мудрість- це від жовтка?
показати весь коментар
28.10.2024 10:24 Відповісти
Завдяки зусиллям Байдена Україна вистояла,незважаючи на зраду Зеленського.Звичайно,що він проголосує за Камалу Гаріс,бо він її і висунув від своєї партії демократів.А в Україні буде пам'ятник
Джо Байдену!
показати весь коментар
28.10.2024 10:26 Відповісти
шо ти мелеш байден дав можливість напасти пуйлу на Україну і весь час йому підіграє
показати весь коментар
28.10.2024 11:37 Відповісти
вже жодних сумнівів, що переможе у виборах трамп. п*здець все ближче...
показати весь коментар
28.10.2024 11:19 Відповісти
старий маразматик і корупціонер
показати весь коментар
28.10.2024 11:36 Відповісти
Камала - усе, здулася. Скільки грошей на неї не кидай, але природну тупість не подолати, тільки й може скалитися, як гієна.
показати весь коментар
28.10.2024 12:16 Відповісти
Діду треба поспішати, час не на його стороні.
показати весь коментар
28.10.2024 12:28 Відповісти
 
 