Стратегия Байдена провалилась, война в Украине продолжает распространяться, - The Guardian

В начале полномасштабного вторжения президент США выбрал стратегию сдерживания. Через месяц после начала полномасштабной войны, он обещал поставлять Украине помощь и ослабить российскую экономику, однако спустя более 30 месяцев войны видно, что эта стратегия провалилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в колонке для The Guardian обозреватель Саймон Тисдалл.

Он отмечает, что удалось избежать распространения войны на территорию НАТО. Однако страны, граничащие с Украиной, все еще страдают от российских атак.

"Подобно нелеченому раку, украинский кризис дает неконтролируемые метастазы. Не ограничиваясь грязью и льдом Донбасса, распространяющиеся токсичные осадки войны с каждым днем становятся все более разрушительными в глобальном масштабе. Она загрязняет и уничтожает все, к чему прикасается", - пишет Тисдалл.

К тому же война подпитывает политический экстремизм с обеих сторон, поскольку поддержка проплаченных популистских сторонников Путина растет. С 2022 года гибридная война - подрывная деятельность, дезинформация, операции влияния, кибератаки, мошенничество, интернет-троллинг - приобретает все большие масштабы по всему миру. Причина в том, что авторитарные режимы следуют примеру России.

Неспособность сдержать войну также способствует "сейсмическим геополитическим изменениям", в частности, укреплению партнерства между Китаем и Россией. Но эти изменения имеют еще больший масштаб, по словам Тисдалла. На недавнем саммите БРИКС, который проводил Путин, к России, Китаю, Индии, Бразилии и Южной Африке присоединились Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла, а также член НАТО Турция, что вызывает беспокойство.

"Путин представляет себе глобальный антизападный альянс, новый мировой порядок XXI века, созданный после Америки и возглавляемый Китаем. Это не пустые мечты", - пишет автор.

Растет не только экономический ущерб от войны РФ против Украины. Она унесла десятки тысяч человеческих жизней. Тисдалл отметил, что Украина не проиграла войну, что уже является достижением, но она ее и не выиграет. В то же время поддержка Запада постепенно ослабевает.

"Насколько все это можно было предотвратить? Некоторые события, такие как ось Китай-Россия и рост правого популизма, происходили в любом случае. Война просто ускорила их. Но многое из того, что произошло в более широком масштабе, можно было полностью или частично предотвратить", - убежден Тисдалл.

Автор напомнил, что во время своей речи в Польше 2022-го Байден заявил, что предупреждал Путина, что нападение на Украину будет ошибкой. Но, учитывая его веру в то, что борьба Украины за демократию и свободу имеет жизненно важное значение для мира, президент США мог бы сказать Путину не вторгаться, иначе ему придется иметь дело с силами НАТО.

"Это называется сдерживанием. Для этого и существует НАТО. Сдерживания никогда не было достаточно. Путин мог бы и не прислушаться. Но трус, каким он является, скорее всего, послушал бы - и избавил бы всех от боли", - резюмировал обозреватель.

Напомним, российский диктатор Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".

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