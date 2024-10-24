Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Это время можно использовать как возможность изменить ход войны в Украине, - The Washington Post

Президент США мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как армейские тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Этот период вступления в должность нового президента называют "хромой уткой".

"Хромоногая утка, но не бездействующая. В том, что касается Украины, с его стороны было бы разумно использовать это время "междуцарствия" как возможность изменить ход войны", - говорится в публикации.

За это время Байден мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как армейские тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории, отмечают авторы публикации.

Ранее президент США не поддерживал такую идею, но "ядерная дубинка" Путина пока оказывалась пустой, и Байден мог бы найти обоснование этому шагу, считают в WP.

Действующий американский президент мог бы сослаться на практику выжженной земли, которую Москва использует для разрушения украинской энергетики и других гражданских целей, что дает юридические и моральные основания Киеву, чтобы себя защищать.

"Вашингтон может и должен сделать больше, чтобы помочь Украине себя защитить от новых атак на энергоинфраструктуру, из-за которой украинцам придется мерзнуть этой зимой", - отмечает автор.

Байден также мог бы в мотивировочной части упомянуть об усилении гибридных атак РФ на территории НАТО. Это целенаправленная стратегия диверсий, использования дронов и РЭБ против гражданской авиации в Европе, а также заказных убийств. Представители НАТО считают, что со стороны России также назревает угроза для подводных интернет-кабелей.

До сих пор, "в Вашингтоне грызли ногти", пытаясь сформулировать стратегию обороны. Пришло время показать, что Кремль столкнется с последствиями своих действий, отмечает издание.

"Важно, чтобы за определенные действия была соответствующая цена. Все это не должно оставаться незамеченным и безнаказанным", - сказал Камил Гранд, бывший французский высокопоставленный представитель НАТО в Европейском совете по иностранным делам.

Даже небольшие изменения в пользу Украины могли бы помешать попыткам Дональда Трампа принудить Киев подчиниться Москве.

По словам журналистов, Британия и Франция, вероятно, поддержат разрешение на удары по территории РФ, а после этого Германия могла бы начать поставки ракет Taurus - высокоточных боеприпасов с дальностью 500 км, которые могут пробивать бункерные укрепления.

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