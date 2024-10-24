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Новости
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Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Это время можно использовать как возможность изменить ход войны в Украине, - The Washington Post

Байден матиме 76 днів щоб допомогти Україні

Президент США мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как армейские тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден будет оставаться у власти еще в течение 76 дней после выборов. Этот период вступления в должность нового президента называют "хромой уткой".

"Хромоногая утка, но не бездействующая. В том, что касается Украины, с его стороны было бы разумно использовать это время "междуцарствия" как возможность изменить ход войны", - говорится в публикации.

За это время Байден мог бы позволить Украине применять дальнобойное оружие, такое как армейские тактические ракеты системы ATACMS, по целям на российской территории, отмечают авторы публикации.

Ранее президент США не поддерживал такую идею, но "ядерная дубинка" Путина пока оказывалась пустой, и Байден мог бы найти обоснование этому шагу, считают в WP.

Действующий американский президент мог бы сослаться на практику выжженной земли, которую Москва использует для разрушения украинской энергетики и других гражданских целей, что дает юридические и моральные основания Киеву, чтобы себя защищать.

"Вашингтон может и должен сделать больше, чтобы помочь Украине себя защитить от новых атак на энергоинфраструктуру, из-за которой украинцам придется мерзнуть этой зимой", - отмечает автор.

Байден также мог бы в мотивировочной части упомянуть об усилении гибридных атак РФ на территории НАТО. Это целенаправленная стратегия диверсий, использования дронов и РЭБ против гражданской авиации в Европе, а также заказных убийств. Представители НАТО считают, что со стороны России также назревает угроза для подводных интернет-кабелей.

До сих пор, "в Вашингтоне грызли ногти", пытаясь сформулировать стратегию обороны. Пришло время показать, что Кремль столкнется с последствиями своих действий, отмечает издание.

"Важно, чтобы за определенные действия была соответствующая цена. Все это не должно оставаться незамеченным и безнаказанным", - сказал Камил Гранд, бывший французский высокопоставленный представитель НАТО в Европейском совете по иностранным делам.

Даже небольшие изменения в пользу Украины могли бы помешать попыткам Дональда Трампа принудить Киев подчиниться Москве.

По словам журналистов, Британия и Франция, вероятно, поддержат разрешение на удары по территории РФ, а после этого Германия могла бы начать поставки ракет Taurus - высокоточных боеприпасов с дальностью 500 км, которые могут пробивать бункерные укрепления.

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Автор: 

Байден Джо (2795) оружие (10267)


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Топ комментарии
+11
Ага, за більше 2,5 років не змінив, то і за 76 днів, скоріш за все, нічого не буде.
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24.10.2024 12:07 Ответить
+4
дед будет пить таблетки и ездить на велике, а вы со своими ракетами мешаете пенсионеру достойно проживать свои дни .... Зачем оно ему надо ?
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24.10.2024 12:11 Ответить
+4
Три роки шлангом висів, а тепер стане твердим, що за маячня. Тільки на себе треба сподіватись, тільки так переможемо, а все інше пусті балачки...
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24.10.2024 12:12 Ответить
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Ага, за більше 2,5 років не змінив, то і за 76 днів, скоріш за все, нічого не буде.
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24.10.2024 12:07 Ответить
може і змінив би, але Джо постійно забуває що обіцяв зробити! ну а нагадати нема кому
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24.10.2024 12:24 Ответить
добре, що хоч тобі постійно щось запихають до писка.
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27.10.2024 10:45 Ответить
Шось в нас пішли тільки одні надіі - немає в нас твердоі підтримки в світі
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24.10.2024 12:07 Ответить
дед будет пить таблетки и ездить на велике, а вы со своими ракетами мешаете пенсионеру достойно проживать свои дни .... Зачем оно ему надо ?
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24.10.2024 12:11 Ответить
Три роки шлангом висів, а тепер стане твердим, що за маячня. Тільки на себе треба сподіватись, тільки так переможемо, а все інше пусті балачки...
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24.10.2024 12:12 Ответить
Зовсім вже. Рано ще ховати Харріс.
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24.10.2024 12:17 Ответить
Саме вчасно. Рейтинги падають, Трампа - ростуть. Перед виборами взагалі обваляться, і трампістам навіть повстання починати не треба буде.
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24.10.2024 12:31 Ответить
Зато Камала, наприклад на "пропозицію" типу "НАТО забирайтесь на кордони 1997 року" - буде "сміятись"
І як "диктаторам" реагувати на "сміх"?

В останньому інтервью, на просте питання про головного противника США
задумалась, та сказала, що всі це знають, це іран

виходить росія, китай - партнери
а противник тільки один іран
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24.10.2024 13:03 Ответить
Занадто багато вимагаєте від жінки-політика.
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24.10.2024 13:06 Ответить
Надежды юношей питают...
А по сравнению с Байденом почти все юноши )
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24.10.2024 12:20 Ответить
Можна. Але ніхто нічого не робитиме. Ну хіба що потужний удар занепокоєнням.
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24.10.2024 12:28 Ответить
ага, до сих пор не изменили- а сейчас мацкву возьмем
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24.10.2024 12:45 Ответить
Якщо людина боягуз за свєю природою й по життю, то вже не зміниться. Вони перед путєном як кролики перед удавом.
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24.10.2024 12:46 Ответить
Тер нема боягузів, там є ті хто бачить вигоду від конкретних дій.
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24.10.2024 13:01 Ответить
тут і мені соромно стало за обранця клінічних ідіотів імені 73%.
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27.10.2024 10:47 Ответить
Байден це ширма яку лялькарі витягли з пенсії коли злякалися втратити владу на користь Берні Сандерса.
Воно ніколи нічого не вирішувало, але Washington Post цього ніколи не напише.
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24.10.2024 13:00 Ответить
Вже валить на попередника, в данному випадку на Обаму - що він у всьому винен

В книзі WAR - описують "Байден запобіг ядерній війні"
Ціна, запобіганню:
весь час боялись ескалації, тому превентивно не допомогли до 2022
обмежели кількість, та типи зброї, та додатково наклали обмеження по використанню
погрози, коли росія застосує:
- зміна влади - тільки не допомагайте пригожину
- напад на територію - забудьте про Крим. З Курськом вийшло якесь "непорозуміння"...
- обвал фронту - зменшили допомогу під час звільнення херсону. був ризик, що після цього впаде Крим, та влада

допомогли з кндр - визнали "законними військовими цілями",
проте розбирайтесь з ними самі, немає різниці чий військовий...
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24.10.2024 13:18 Ответить
"арамейські тактичні ракети системи ATACMS"?
Упс... Це вже серйозно!
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24.10.2024 13:03 Ответить
арамяшки виготовляли?
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27.10.2024 10:51 Ответить
Все буде після виборів. До виборів ніяких дій не буде.
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24.10.2024 17:26 Ответить
А раніше що заважало цьому танцюристу танцювати красиво? Відсохлі яйця?
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24.10.2024 19:18 Ответить
 
 