США не позволяют Украине бить своим оружием вглубь России, - Кирби
Президент США Джо Байден не изменил своего решения о предоставлении Украине разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по объектам в глубине России, несмотря на данные разведки о перемещении северокорейских войск в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.
"Во-первых, мы внимательно следим за этим", - отметил он, комментируя сообщения о перемещении подразделений КНДР на территорию России.
В этой связи Кирби добавил, что оценки дальнейших намерений северокорейских военных остаются неизвестными, в том числе будут ли они привлечены россиянами к боям против Украины.
Поэтому по состоянию на сегодня, по его словам, пока "нет никаких политических решений" по изменению позиции по дальнобойному оружию для Украины.
"В подходах президента не произошло никаких изменений относительно того, что мы предоставляем Украине и как они это применяют", - уточнил представитель Белого дома.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве заявил, что возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.
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Найкращий шанс перемогти був у тому, щоб велика війна не почалась, але для цього слід було обирати професіоналів, а не квартальних малоросів, нащадків більшовиків.
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сцимосьтеж ескалація, але ви там воюйте і головне знижуйте мобілізаційний вік, щоб воювати чим подовше із шаленими втратами, а ми вам будемо давати пару літачків, танчиків для підживлення спротиву, який нізащо не повинен перерости у перевагу над рашкою, бо знову ж таки - ескалація, ядерна війна і все в тому роді. І от перспективи цього всього, що після ще пари років такого спротиву - тут залишиться пустка із пенсіонерів, жінок, які не зможуть виїхати і прям мінімальна кількість чоловіків. Про подальші перспективи розвитку такої країни без НАТО можна і не говорити.