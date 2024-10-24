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США не позволяют Украине бить своим оружием вглубь России, - Кирби

Далекобійні ракети ATACMS

Президент США Джо Байден не изменил своего решения о предоставлении Украине разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по объектам в глубине России, несмотря на данные разведки о перемещении северокорейских войск в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, мы внимательно следим за этим", - отметил он, комментируя сообщения о перемещении подразделений КНДР на территорию России.

В этой связи Кирби добавил, что оценки дальнейших намерений северокорейских военных остаются неизвестными, в том числе будут ли они привлечены россиянами к боям против Украины.

Поэтому по состоянию на сегодня, по его словам, пока "нет никаких политических решений" по изменению позиции по дальнобойному оружию для Украины.

"В подходах президента не произошло никаких изменений относительно того, что мы предоставляем Украине и как они это применяют", - уточнил представитель Белого дома.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве заявил, что возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.

Читайте также: У США больше нет возражений относительно приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

Автор: 

Байден Джо (2795) оружие (10267) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+24
Ви правду пишете, але потенціал України та раші не є співставним. Єдина зброя, яка здатна якось вирівняти - це ядерна, да і то далеко не факт.
Найкращий шанс перемогти був у тому, щоб велика війна не почалась, але для цього слід було обирати професіоналів, а не квартальних малоросів, нащадків більшовиків.
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24.10.2024 07:18 Ответить
+22
А кому не похер? Очільниці Хмельницької МСЕК, суддям -інвалідам, сосні- депутатці, під@рам, які палять авто військових та здають позиції і суддям, які дають їм 8 років ув'язнення з можливістю дострокового звільнення за " харошеє повєдєніє"?
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24.10.2024 06:54 Ответить
+13
таки да, ЯЗ це добре але думаю що навіть світовий лідор не наважися б її застосувати. А от злочинні дії - розмінування, скорочення армії, закриття ракетних програм, здача Півдня, звільнення мотивованих, патріотичних командирів і т.п. - все, як замовив рашист. Можливо без таких злочинів рашист би не напав. А якщо і напав би то оборона була б ефективнішою і без величезних втрат.
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24.10.2024 07:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А кому не похер? Очільниці Хмельницької МСЕК, суддям -інвалідам, сосні- депутатці, під@рам, які палять авто військових та здають позиції і суддям, які дають їм 8 років ув'язнення з можливістю дострокового звільнення за " харошеє повєдєніє"?
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24.10.2024 06:54 Ответить
Дозвіл нададуть, якщо виграють демократи, до виборів ніхто цього робити не буде, тому що це використає Трамп. Трамп вже верещить, що адміністрація Байдена провокує ядерну війну.
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24.10.2024 09:14 Ответить
Свою зброю похерили, а тепер на Байдена ображаються, квартальщики недолугі. Свою зброю треба мати!
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24.10.2024 07:08 Ответить
Ви правду пишете, але потенціал України та раші не є співставним. Єдина зброя, яка здатна якось вирівняти - це ядерна, да і то далеко не факт.
Найкращий шанс перемогти був у тому, щоб велика війна не почалась, але для цього слід було обирати професіоналів, а не квартальних малоросів, нащадків більшовиків.
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24.10.2024 07:18 Ответить
таки да, ЯЗ це добре але думаю що навіть світовий лідор не наважися б її застосувати. А от злочинні дії - розмінування, скорочення армії, закриття ракетних програм, здача Півдня, звільнення мотивованих, патріотичних командирів і т.п. - все, як замовив рашист. Можливо без таких злочинів рашист би не напав. А якщо і напав би то оборона була б ефективнішою і без величезних втрат.
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24.10.2024 07:50 Ответить
Всі дуже розумні заднім числом. Що зараз робити?
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24.10.2024 08:39 Ответить
То все робилося заради миру і під пильним наглядом партнерів і гарантів Будапешта, то не треба перекручувати.
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24.10.2024 09:01 Ответить
Свою зброю ми ще в 94-му віддали папереднікам байдена, то нехай і віддають сцикуни срані
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24.10.2024 08:40 Ответить
Не зовсім так. Америкоси давали нам гарантії безпеки в Будапешті і тепер їх не виконують. Але це будуть їхні проблеми. Денуклеаризацію вони більше нікому не нав'яжуть
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24.10.2024 08:53 Ответить
Саме так. Зазирнути хоч би на десять років уперед їм не до снаги. Електоральна тактика примушує забувати про політичну стратегію. Ще трохи - й уже з того боку почуємо: "Хто ж міг подумати?"
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24.10.2024 09:15 Ответить
Тобто військовий оглядач з одного боку скиглить, щоб Байден нам допомагав більше, а з іншого - плює в його сторону?
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24.10.2024 09:21 Ответить
Пан Кірбі разом з адміністрацією США не дозволяють бити далекобійною зброєю, тому що зацікавленні в знищенні українців.
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24.10.2024 07:33 Ответить
Вони зацікавлені в довгій війні України та Росії, щоб Україна не перемогла, але й Росія не програла, а інакше як же з Росією торгувати?
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24.10.2024 08:08 Ответить
Чекаємо наступний крок-заборону Україні бити по території Мордору українською зброєю.Ну щоб не було ескалації.Лядський цирк.
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24.10.2024 07:47 Ответить
На самом деле есть такая забарона!!! Если кто не знал
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24.10.2024 09:14 Ответить
Надо было бить, когда говорили "мы не поощряем удары по территории раши". Но захотелось переложить ответственность и начали спрашивать "так вы разрешаете или нет". После десяти вопросов получили конкретный ответ "не разрешаем". Когда вместо дипломатов клоуны и вражеские агенты так и происходит.
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24.10.2024 07:57 Ответить
Румунські радари виявили два безпілотники у своєму повітряному просторі, - Reuters.

Підняті винищувачі F-16 не змогли їх перехопити.
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24.10.2024 08:01 Ответить
Ну взагалі чудові перспективи цієї війни намічаються. Якщо на хвилинку забути про недолуге зе-керівництво, то із точки зору союзників виглядає так : ракетами по рашці стріляти не дамо, бо ескалація, в НАТО навіть не запросим, бо сцимось теж ескалація, але ви там воюйте і головне знижуйте мобілізаційний вік, щоб воювати чим подовше із шаленими втратами, а ми вам будемо давати пару літачків, танчиків для підживлення спротиву, який нізащо не повинен перерости у перевагу над рашкою, бо знову ж таки - ескалація, ядерна війна і все в тому роді. І от перспективи цього всього, що після ще пари років такого спротиву - тут залишиться пустка із пенсіонерів, жінок, які не зможуть виїхати і прям мінімальна кількість чоловіків. Про подальші перспективи розвитку такої країни без НАТО можна і не говорити.
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24.10.2024 08:13 Ответить
Поліціянти всі залишаться стерегти Зе точно
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24.10.2024 09:25 Ответить
Сильно вони вперлися - руками и ногами - може після виборів роздупляться
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24.10.2024 08:14 Ответить
Дупло жим,жим бо Путін нападьот.
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24.10.2024 08:32 Ответить
На США він не полізе. Ще раз, не очікуйте нічого радикального від США до виборів.
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24.10.2024 08:43 Ответить
хто роздуплиться? гаріс чи трамп?
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24.10.2024 23:00 Ответить
а то путєн нападьот
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24.10.2024 08:29 Ответить
America вже не make great again
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24.10.2024 08:37 Ответить
Надежда только на Дональда Трампа.
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24.10.2024 09:16 Ответить
США ещё сильное региональное государство, но на Сверхдержаву больше не тянет. Кажется Pax Americana окончательно сдувается.
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24.10.2024 09:51 Ответить
це з чого такі висновки? бо США не хочуть захищати європейську мафіозну вєнісуелу?
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24.10.2024 09:58 Ответить
Бо поводяться як куколди і терпіли і боягузи
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02.11.2024 20:16 Ответить
 
 