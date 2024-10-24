США не позволяют Украине бить своим оружием вглубь России, - Кирби

Президент США Джо Байден не изменил своего решения о предоставлении Украине разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по объектам в глубине России, несмотря на данные разведки о перемещении северокорейских войск в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Во-первых, мы внимательно следим за этим", - отметил он, комментируя сообщения о перемещении подразделений КНДР на территорию России.

В этой связи Кирби добавил, что оценки дальнейших намерений северокорейских военных остаются неизвестными, в том числе будут ли они привлечены россиянами к боям против Украины.

Поэтому по состоянию на сегодня, по его словам, пока "нет никаких политических решений" по изменению позиции по дальнобойному оружию для Украины.

"В подходах президента не произошло никаких изменений относительно того, что мы предоставляем Украине и как они это применяют", - уточнил представитель Белого дома.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве заявил, что возможность применения Украиной дальнобойного западного оружия позволит предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, дальнейший захват российскими войсками дополнительных территорий Украины, дальнейшее уничтожение украинских воинов.

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