У США больше нет возражений относительно приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

США больше не имеют принципиальных возражений относительно приглашения Украины в НАТО. Изменение позиции Вашингтона может может изменить и мнение Берлина, который ранее выступал против включения Киева в Альянс.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с итогами встречи лидеров США, Франции, Германии и Великобритании в Берлине 18 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером "План победы", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам собеседников газеты, США, которые вместе с Германией блокировали шаги по присоединению Украины к НАТО, теперь принципиально не возражают против приглашения Киева в Альянс.

Читайте также: Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Источники рассказали, что Байден может инициировать процесс приглашения для Украины во время переходного периода, если выборы выиграет кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис. Однако, по словам собеседника, в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, "малейшая инициатива Байдена создает риск ухудшения ситуации".

В то же время лидеры США, Германии, Франции и Великобритании не могут решить вопрос о приглашении Украины в НАТО вчетвером - для этого нужна более широкая поддержка членов военно-политического блока. Вероятно, что Турция и Венгрия будут против быстрого сближения Киева с Альянсом.

Кроме "Плана победы", инициированного украинским президентом, еще один вопрос, который обсудили лидеры государств в Берлине - это удары по территории России дальнобойным оружием западного производства.

Франция и Великобритания готовы разрешить такие удары Украине, но Германия и США опасаются, что они приведут к дальнейшей эскалации.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается, - Стефанишина

Лидеры согласились, что дальнобойных ударов может быть мало для кардинального изменения ситуации на фронте. К общему решению главы государств не пришли, и его не успеют достичь до выборов в США, говорится в публикации.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, в Берлине президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи лидеры обязались продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Читайте также: Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО