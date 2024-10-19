У США больше нет возражений относительно приглашения Украины в НАТО, - Le Monde
США больше не имеют принципиальных возражений относительно приглашения Украины в НАТО. Изменение позиции Вашингтона может может изменить и мнение Берлина, который ранее выступал против включения Киева в Альянс.
Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с итогами встречи лидеров США, Франции, Германии и Великобритании в Берлине 18 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером "План победы", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам собеседников газеты, США, которые вместе с Германией блокировали шаги по присоединению Украины к НАТО, теперь принципиально не возражают против приглашения Киева в Альянс.
Источники рассказали, что Байден может инициировать процесс приглашения для Украины во время переходного периода, если выборы выиграет кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис. Однако, по словам собеседника, в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, "малейшая инициатива Байдена создает риск ухудшения ситуации".
В то же время лидеры США, Германии, Франции и Великобритании не могут решить вопрос о приглашении Украины в НАТО вчетвером - для этого нужна более широкая поддержка членов военно-политического блока. Вероятно, что Турция и Венгрия будут против быстрого сближения Киева с Альянсом.
Кроме "Плана победы", инициированного украинским президентом, еще один вопрос, который обсудили лидеры государств в Берлине - это удары по территории России дальнобойным оружием западного производства.
Франция и Великобритания готовы разрешить такие удары Украине, но Германия и США опасаются, что они приведут к дальнейшей эскалации.
Лидеры согласились, что дальнобойных ударов может быть мало для кардинального изменения ситуации на фронте. К общему решению главы государств не пришли, и его не успеют достичь до выборов в США, говорится в публикации.
Напомним, что в пятницу, 18 октября, в Берлине президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи лидеры обязались продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.
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А коми я сам не пишу, а питають за коми у паблік чатах, ідіоти
У Самурая немає цілі, лише шлях.
Рашистські шістки типу Орбана рулять в НАТО та ЄС.
Спочатку підіб'ємо підсумки "зустрічі чотирьох" на яку не був таки запрошений наш Президент. Основний підсумок - наступний рік Україна пройде з більш ніж достатніми об'ємами фінансової допомоги і більшими за цьогорічні об'ємами підтримки військової. Сторони узгодили внески сторін у підвищення стійкості України і вирішили шість речей:
1. Україна отримає вдвічі більше грошей на власну "Ракетну програму" та "Програму створення БПЛА", ніж планувалося ще у червні - майже п'ять мільярдів доларів. Вирішення питання під назвою - "Узгодження цілей на території рф по яким можна бити західною далекобійною зброєю", перенесено на період "За кудикіну гору". Шольц та Байден вважають що удари прикриють вікно можливостей у веденні переговорів з рф вдвічі, до того ж обидва лідери жорстко виступають за одностайність союзників у рішенні дати широкий дозвіл бити західними ракетами по території рф. Союзники одностайно ухвалили формулу - "Україна отримає все, що просить для розвитку власної далекобійної зброї, проте зона використання західної далекобійної зброї буде обмежена територією України".
2. Україна отримає гроші на створення децентралізованої енергетичної системи у розмірі майже двох мільярдів доларів у наступному році.
3. Україна не отримає "Запрошення до НАТО" у середньостроковій перспективі, проте будуть чітко визначені критерії яких повинна досягнути наша Держава для отримання "Запрошення". Вони будуть представлені Україні до кінця цього року.
4. Україна отримає допомогу у плануванні ТА ПРОВЕДЕННІ оборонних операцій на рівні участі у плануванні ТА ПЕВНОМУ КЕРУВАННЮ ними радників від чотирьох країн з числа офіцерів Штабів.
5. Україна отримає необхідні розвіддані та (увага!) ДОПОМОГУ У ПРОВЕДЕННІ ПЕВНИХ ОПЕРАЦІЙ з метою досягнення результатів у вигляді зростання протестних настроїв всередині рф. (Як я розумію, "качати" росію розвідники будуть спільно., військово та гібридно).
6. Україна зобов'язана взяти на себе "певні зобов'язання без виконання яких надання допомоги Україні у достатніх об'ємах може бути скорочено чи взагалі припинено". Перегляд виконання зобов'язань на рівні міністрів оборони та МЗС щомісячний, на рівні голів Держав щоквартальний - кожні три місяці.
Все інше несуттєве. Ну і, звісно, про секретну військову частину ніхто нам нічого не розкаже. Єдине що знаю - союзники будуть вимагати певних зобов'язань від української сторони у сфері боротьби з корупцією, військової логістики та зберігання наданої зброї. Розумійте як хочете.
Зеленський не отримав запрошення на "Зустріч чотирьох" по двом причинам.
1. Впертий популізм і небажання нашого Президента досягати разом з союзниками зважених компромісних рішень по стратегічним питанням.
2. Відмова визнавати проблеми з ефективним функціонуванням системи Держуправління в Україні на усіх рівнях та визнавати наявність " дуже високого, навіть в умовах війни, рівня корупції у військові сфері".
Висновки не мої - надані одним з учасників американської делегації яка зараз гостює у Києві.
Також повинен звернути увагу на певну підміну понять Президентом Зеленським. Він стверджує що мав розмову з Президентом Байденом 16го жовтня. Це не так. Відбувся "Обмін думками у письмовій формі" - розмови у прямому сенсі слова не відбулося.
Ну і раджу відкинути дипломатичну "новомову" у частині "Союзники підтримують наш "План Перемоги" і не сприймати її за чисту монету.. "Підтримують", але НАТО не буде. "Підтримують", але далекобійною зброєю бити по рф не дадуть. "Підтримують", але нові санкції не введуть. Врешті решт Президент Зеленський і сам визнав, що його "План" - лише елемент інформаційної війни та спосіб перебити подібні елементи котрі "як кулемет" виробляє сторона російська.
Завтра буде інформація про засідання уряду РК на чолі з Президентом присвячені розгляду питання щодо підсилення України у зв'язку з майбутньою можливістю участі громадян Північної Кореї у війні з Україною. Також буде інформація про додаткове озброєння до літаків "F-16" яке надійшло та ще надійде в Україну, та інші новини. Післязавтра буде зведений звіт по використанню
Кажете "Бог любить Україну"? Бог давно помер, а тому нам таки доведеться самим ставати творцями свого майбутнього і перевішати корумповане падло. Інакше нас не стане.
Вступ до НАТО то буде звичайно перемога ,але
до нього ,вступу ,нам ще дуже далеко .
Запрошення - це немов Україні відкрита дорога
до НАТО ,але нам йти по ній ще дуже довго .
Які потужні обіцяльщики, і кожного разу з умовами
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
Робіть ядерну бомбу, хоч маленьку і пішли вони зі своїм НАТО туди де Макар телят не пас.
в раші їх набагато більше і це тактична зброя ,а Україні
потрібна стратегічна .