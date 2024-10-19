РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5339 посетителей онлайн
Новости
7 887 41

У США больше нет возражений относительно приглашения Украины в НАТО, - Le Monde

США більше не мають заперечень щодо запрошення України до НАТО

США больше не имеют принципиальных возражений относительно приглашения Украины в НАТО. Изменение позиции Вашингтона может может изменить и мнение Берлина, который ранее выступал против включения Киева в Альянс.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с итогами встречи лидеров США, Франции, Германии и Великобритании в Берлине 18 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что президент США Джо Байден в пятницу, 18 октября, в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером "План победы", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам собеседников газеты, США, которые вместе с Германией блокировали шаги по присоединению Украины к НАТО, теперь принципиально не возражают против приглашения Киева в Альянс.

Читайте также: Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Источники рассказали, что Байден может инициировать процесс приглашения для Украины во время переходного периода, если выборы выиграет кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис. Однако, по словам собеседника, в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, "малейшая инициатива Байдена создает риск ухудшения ситуации".

В то же время лидеры США, Германии, Франции и Великобритании не могут решить вопрос о приглашении Украины в НАТО вчетвером - для этого нужна более широкая поддержка членов военно-политического блока. Вероятно, что Турция и Венгрия будут против быстрого сближения Киева с Альянсом.

Кроме "Плана победы", инициированного украинским президентом, еще один вопрос, который обсудили лидеры государств в Берлине - это удары по территории России дальнобойным оружием западного производства.

Франция и Великобритания готовы разрешить такие удары Украине, но Германия и США опасаются, что они приведут к дальнейшей эскалации.

Читайте также: Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается, - Стефанишина

Лидеры согласились, что дальнобойных ударов может быть мало для кардинального изменения ситуации на фронте. К общему решению главы государств не пришли, и его не успеют достичь до выборов в США, говорится в публикации.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, в Берлине президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи лидеры обязались продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Читайте также: Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Автор: 

Байден Джо (2795) Германия (7066) США (27118) членство в НАТО (1533)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
це вже перемога. Тепер треба дочекатись поки піде Шольц. Правда може прийти трамп.

У Самурая немає цілі, лише шлях.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:28 Ответить
+8
Орбан піде попити кави.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:30 Ответить
+4
Де ви коми діли?
показать весь комментарий
19.10.2024 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє - ну - коли США за то Німеччині нічого комизитись
показать весь комментарий
19.10.2024 22:26 Ответить
Де ви коми діли?
показать весь комментарий
19.10.2024 22:29 Ответить
Така мова - не люблю карцелярщини
показать весь комментарий
19.10.2024 22:31 Ответить
Вас хтось у карцер посадив?
показать весь комментарий
20.10.2024 00:01 Ответить
Як у вас поєднується карцер і карцелярщина?
показать весь комментарий
20.10.2024 08:12 Ответить
Так само як у тебе карцелярщина і коми
показать весь комментарий
21.10.2024 01:12 Ответить
Як на мене - карцелярщина і коми - ближче і нах тобі моі коми?
показать весь комментарий
21.10.2024 07:58 Ответить
Спочатку вивчіть, що таке канцелярщина.
А коми я сам не пишу, а питають за коми у паблік чатах, ідіоти
показать весь комментарий
21.10.2024 08:30 Ответить
Карцер і карцелярщина - це як морська свинка і море - тобі шо нема більше за що писати - як за якусь муиню?
показать весь комментарий
21.10.2024 08:40 Ответить
це вже перемога. Тепер треба дочекатись поки піде Шольц. Правда може прийти трамп.

У Самурая немає цілі, лише шлях.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:28 Ответить
Тю. а у нас на попереднiх перегонах було аж 49 цiлей... А шлях ... - суцiльне круте зепiке. ЗЫ... та чи не могли вже хоч одну цiль порiшати.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:18 Ответить
Але Орбан проти. Тому позиція USA, вже нікому не цікава.
Рашистські шістки типу Орбана рулять в НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:28 Ответить
Орбан піде попити кави.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:30 Ответить
А Ґіорґія його нагодує піццою "Hawaii" 😂
показать весь комментарий
19.10.2024 22:47 Ответить
Так, не згадуйте піццу з ананасами всуе.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:44 Ответить
🍕 👍
показать весь комментарий
19.10.2024 23:48 Ответить
Не приймуть в НАТО Україну, то сумну долю буде мати те НАТО . Часу обмаль мають, та все ж ще мають, теоретично.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:29 Ответить
Наша ж...гм, сумною і не переставала бути.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:32 Ответить
Сумна доля буде у України, з НАТО нічого не буде. В НАТО взагалі майже друге народження.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:32 Ответить
От скоро і стане відомо.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:35 Ответить
Запрошення до НАТО ,то зовсім не ВСТУП до НАТО .
показать весь комментарий
20.10.2024 07:07 Ответить
"ЗУСТРІЧ ЧОТИРЬОХ". СУХИЙ ЗАЛИШОК.
Спочатку підіб'ємо підсумки "зустрічі чотирьох" на яку не був таки запрошений наш Президент. Основний підсумок - наступний рік Україна пройде з більш ніж достатніми об'ємами фінансової допомоги і більшими за цьогорічні об'ємами підтримки військової. Сторони узгодили внески сторін у підвищення стійкості України і вирішили шість речей:
1. Україна отримає вдвічі більше грошей на власну "Ракетну програму" та "Програму створення БПЛА", ніж планувалося ще у червні - майже п'ять мільярдів доларів. Вирішення питання під назвою - "Узгодження цілей на території рф по яким можна бити західною далекобійною зброєю", перенесено на період "За кудикіну гору". Шольц та Байден вважають що удари прикриють вікно можливостей у веденні переговорів з рф вдвічі, до того ж обидва лідери жорстко виступають за одностайність союзників у рішенні дати широкий дозвіл бити західними ракетами по території рф. Союзники одностайно ухвалили формулу - "Україна отримає все, що просить для розвитку власної далекобійної зброї, проте зона використання західної далекобійної зброї буде обмежена територією України".
2. Україна отримає гроші на створення децентралізованої енергетичної системи у розмірі майже двох мільярдів доларів у наступному році.
3. Україна не отримає "Запрошення до НАТО" у середньостроковій перспективі, проте будуть чітко визначені критерії яких повинна досягнути наша Держава для отримання "Запрошення". Вони будуть представлені Україні до кінця цього року.
4. Україна отримає допомогу у плануванні ТА ПРОВЕДЕННІ оборонних операцій на рівні участі у плануванні ТА ПЕВНОМУ КЕРУВАННЮ ними радників від чотирьох країн з числа офіцерів Штабів.
5. Україна отримає необхідні розвіддані та (увага!) ДОПОМОГУ У ПРОВЕДЕННІ ПЕВНИХ ОПЕРАЦІЙ з метою досягнення результатів у вигляді зростання протестних настроїв всередині рф. (Як я розумію, "качати" росію розвідники будуть спільно., військово та гібридно).
6. Україна зобов'язана взяти на себе "певні зобов'язання без виконання яких надання допомоги Україні у достатніх об'ємах може бути скорочено чи взагалі припинено". Перегляд виконання зобов'язань на рівні міністрів оборони та МЗС щомісячний, на рівні голів Держав щоквартальний - кожні три місяці.
Все інше несуттєве. Ну і, звісно, про секретну військову частину ніхто нам нічого не розкаже. Єдине що знаю - союзники будуть вимагати певних зобов'язань від української сторони у сфері боротьби з корупцією, військової логістики та зберігання наданої зброї. Розумійте як хочете.

Зеленський не отримав запрошення на "Зустріч чотирьох" по двом причинам.
1. Впертий популізм і небажання нашого Президента досягати разом з союзниками зважених компромісних рішень по стратегічним питанням.
2. Відмова визнавати проблеми з ефективним функціонуванням системи Держуправління в Україні на усіх рівнях та визнавати наявність " дуже високого, навіть в умовах війни, рівня корупції у військові сфері".
Висновки не мої - надані одним з учасників американської делегації яка зараз гостює у Києві.
Також повинен звернути увагу на певну підміну понять Президентом Зеленським. Він стверджує що мав розмову з Президентом Байденом 16го жовтня. Це не так. Відбувся "Обмін думками у письмовій формі" - розмови у прямому сенсі слова не відбулося.
Ну і раджу відкинути дипломатичну "новомову" у частині "Союзники підтримують наш "План Перемоги" і не сприймати її за чисту монету.. "Підтримують", але НАТО не буде. "Підтримують", але далекобійною зброєю бити по рф не дадуть. "Підтримують", але нові санкції не введуть. Врешті решт Президент Зеленський і сам визнав, що його "План" - лише елемент інформаційної війни та спосіб перебити подібні елементи котрі "як кулемет" виробляє сторона російська.
Завтра буде інформація про засідання уряду РК на чолі з Президентом присвячені розгляду питання щодо підсилення України у зв'язку з майбутньою можливістю участі громадян Північної Кореї у війні з Україною. Також буде інформація про додаткове озброєння до літаків "F-16" яке надійшло та ще надійде в Україну, та інші новини. Післязавтра буде зведений звіт по використанню
показать весь комментарий
19.10.2024 22:32 Ответить
Підтримують", але....Читай, Підтримують", але Росію.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:11 Ответить
А когда кто-то заперечувал. 20 лет игра слов. Хорошо что украинцы верят что еще ничего не заслужили.
показать весь комментарий
19.10.2024 22:50 Ответить
Просто так "бо ми того варті" на халяву в НАТО не візьмуть. Всі врешті згодяться, але за умови подолання корупції яка тримає Україну в топ п'ять найкорумпованіших країн планети. Призначать моніторингову комісію яка буде десятиліттями констатувати що "гнилі батьки народжують гнилих дітей" але все одно вішати корупціонерів не можна, бо це не гуманно... Тому хай українці гинуть мільйонами, платять найбільші на планеті податки і вчаться покірно і сумлінно вмовляти своїх узурпаторів влади не красти з бюджету, а щоб довести свою європейськість та толерантність українці повинні постійно обирати президентами жидів та кацапів. Це ж все так по-християнські - "кєсарю кєсарьово" і "всіляка влада від Бога"...

Кажете "Бог любить Україну"? Бог давно помер, а тому нам таки доведеться самим ставати творцями свого майбутнього і перевішати корумповане падло. Інакше нас не стане.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:08 Ответить
Та можна і не заперечювати , знаючи , що обов'язково знайдуться ті , хто буде заперечувати . Мене тільки цікавить , вступ до НАТО - це перемога чи капітуляція ? Якщо представити неможливе , що Україну приймуть , то це буде без спірних територій . Тобто все , що рашка захопила , залишиться їй назавжди . Вийде заохочування агресора і приклад іншим диктаторам .
показать весь комментарий
19.10.2024 23:09 Ответить
Для України головне утримати свою державність .

Вступ до НАТО то буде звичайно перемога ,але
до нього ,вступу ,нам ще дуже далеко .

Запрошення - це немов Україні відкрита дорога
до НАТО ,але нам йти по ній ще дуже довго .
показать весь комментарий
20.10.2024 07:13 Ответить
треба подякувати сша? не пройшло і 10 років? тепер ще пів-року піде на узгодження з партнерами. Ясень пень що словаччина і угорщина заблокують цей план. І що далі? а як прийде трамп, який проти України в нато і за зняття санкцій з росії, то що робити будемо?
показать весь комментарий
19.10.2024 23:14 Ответить
фіцо з мадьяромом вже, точно, на радощах назюзькались як свині, до котячого нявкання ))))
показать весь комментарий
19.10.2024 23:23 Ответить
США больше не против видеть Украину в НАТО. Вот что ядерка животворящая делает.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:48 Ответить
НАТО така сама бутафорія як одкб, ніякий натовець чи одкабіст не піде воювати за іншу державу.Нам.Потрібна.Зброя. бажано ядерна.
показать весь комментарий
19.10.2024 23:48 Ответить
Хлопці президенти, шевеліть звилинами. Час спливає, українці гинуть...
показать весь комментарий
19.10.2024 23:52 Ответить
Мне непонятна цель подобных вбросов, чтобы люди через пару дней плевались прочитав обратное, для этого делается?
показать весь комментарий
19.10.2024 23:59 Ответить
"Байден может инициировать процесс приглашения для Украины во время переходного периода, если выборы выиграет кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис"

Які потужні обіцяльщики, і кожного разу з умовами

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
показать весь комментарий
20.10.2024 00:49 Ответить
Тепер "почесне завдання" х@йла блокувати НАТО Україні, яке байден з шольцем отримали від меркель і саркозі, передають ердогану й орбану.
Робіть ядерну бомбу, хоч маленьку і пішли вони зі своїм НАТО туди де Макар телят не пас.
показать весь комментарий
20.10.2024 01:09 Ответить
Ядерна бомба не допоможе нам перемогти ворога ,
в раші їх набагато більше і це тактична зброя ,а Україні
потрібна стратегічна .
показать весь комментарий
20.10.2024 07:24 Ответить
опять сгнившая морковка ослу
показать весь комментарий
20.10.2024 07:28 Ответить
Відсутність ішака на цій зустрічі ключових партнерів України, де обговорюється його "план" яскраво демонструє те, що його не хочуть бачити за спільним столом. Це чмо набило оскому не тільки всередині країни, але і за її межами. Ішак хоче все робити, але чужими говами та руками.
показать весь комментарий
20.10.2024 08:44 Ответить
Не розділяю думку оптимістів. Гадати тут на кавовій гущі даремно; за чинної київської влади нічого позитивного Україні не світить. Геть нічого. На жаль.
показать весь комментарий
20.10.2024 09:46 Ответить
https://x.com/i/status/1847876182882005158 Коли говорять про мудрість партнерів, то не забуваємо програму з демілітаризації України, яку впроваджували пару десятків років.
показать весь комментарий
20.10.2024 11:14 Ответить
Це запрошення, а не вступ! Запрошення вже діє 10 років
показать весь комментарий
20.10.2024 15:14 Ответить
 
 