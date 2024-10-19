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США більше не мають заперечень щодо запрошення України до НАТО, - Le Monde

США більше не мають заперечень щодо запрошення України до НАТО

США більше не мають принципових заперечень щодо запрошення України до НАТО. Зміна позиції Вашингтона може може змінити й думку Берліна, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу.

Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, знайомі із підсумками зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини та Великобританії у Берліні 18 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент США Джо Байден  у пʼятницю, 18 жовтня, в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером "План перемоги", ініційований президентом України Володимиром Зеленським. 

За словами співрозмовників газети, США, які  разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти запрошення Києва до Альянсу.

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Джерела розповіли, що Байден може ініціювати процес запрошення для України під час перехідного періоду, якщо вибори виграє кандидатка від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Однак, за словами співрозмовника, у разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, "найменша ініціатива Байдена створює ризик погіршення ситуації".

Водночас лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії не можуть вирішити питання щодо запрошення України до НАТО вчотирьох - для цього потрібна ширша підтримка членів військово-політичного блоку. Ймовірно, що Туреччина й Угорщина будуть проти швидкого зближення Києва з Альянсом.

Окрім "Плану перемоги", ініційованого українським президентом, ще одне питання, яке обговорили лідери держав у Берліні - це удари по території Росії далекобійною зброєю західного виробництва.

Франція та Великобританія готові дозволити такі удари Україні, але Німеччина та США побоюються, що вони призведуть до подальшої ескалації.

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Лідери погодилися, що далекобійних ударів може бути замало для кардинальної зміни ситуації на фронті. До спільного рішення глави держав не дійшли, і його не встигнуть досягти до виборів у США, йдеться у публікації.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

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Автор: 

Байден Джо (2893) Німеччина (7480) США (23390) членство в НАТО (1743)


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Топ коментарі
+8
це вже перемога. Тепер треба дочекатись поки піде Шольц. Правда може прийти трамп.

У Самурая немає цілі, лише шлях.
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19.10.2024 22:28 Відповісти
+8
Орбан піде попити кави.
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19.10.2024 22:30 Відповісти
+4
Де ви коми діли?
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19.10.2024 22:29 Відповісти
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Нє - ну - коли США за то Німеччині нічого комизитись
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19.10.2024 22:26 Відповісти
Де ви коми діли?
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19.10.2024 22:29 Відповісти
Така мова - не люблю карцелярщини
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19.10.2024 22:31 Відповісти
Вас хтось у карцер посадив?
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20.10.2024 00:01 Відповісти
Як у вас поєднується карцер і карцелярщина?
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20.10.2024 08:12 Відповісти
Так само як у тебе карцелярщина і коми
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21.10.2024 01:12 Відповісти
Як на мене - карцелярщина і коми - ближче і нах тобі моі коми?
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21.10.2024 07:58 Відповісти
Спочатку вивчіть, що таке канцелярщина.
А коми я сам не пишу, а питають за коми у паблік чатах, ідіоти
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21.10.2024 08:30 Відповісти
Карцер і карцелярщина - це як морська свинка і море - тобі шо нема більше за що писати - як за якусь муиню?
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21.10.2024 08:40 Відповісти
це вже перемога. Тепер треба дочекатись поки піде Шольц. Правда може прийти трамп.

У Самурая немає цілі, лише шлях.
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19.10.2024 22:28 Відповісти
Тю. а у нас на попереднiх перегонах було аж 49 цiлей... А шлях ... - суцiльне круте зепiке. ЗЫ... та чи не могли вже хоч одну цiль порiшати.
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19.10.2024 23:18 Відповісти
Але Орбан проти. Тому позиція USA, вже нікому не цікава.
Рашистські шістки типу Орбана рулять в НАТО та ЄС.
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19.10.2024 22:28 Відповісти
Орбан піде попити кави.
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19.10.2024 22:30 Відповісти
А Ґіорґія його нагодує піццою "Hawaii" 😂
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19.10.2024 22:47 Відповісти
Так, не згадуйте піццу з ананасами всуе.
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19.10.2024 23:44 Відповісти
🍕 👍
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19.10.2024 23:48 Відповісти
Не приймуть в НАТО Україну, то сумну долю буде мати те НАТО . Часу обмаль мають, та все ж ще мають, теоретично.
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19.10.2024 22:29 Відповісти
Наша ж...гм, сумною і не переставала бути.
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19.10.2024 22:32 Відповісти
Сумна доля буде у України, з НАТО нічого не буде. В НАТО взагалі майже друге народження.
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19.10.2024 22:32 Відповісти
От скоро і стане відомо.
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19.10.2024 22:35 Відповісти
Запрошення до НАТО ,то зовсім не ВСТУП до НАТО .
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20.10.2024 07:07 Відповісти
"ЗУСТРІЧ ЧОТИРЬОХ". СУХИЙ ЗАЛИШОК.
Спочатку підіб'ємо підсумки "зустрічі чотирьох" на яку не був таки запрошений наш Президент. Основний підсумок - наступний рік Україна пройде з більш ніж достатніми об'ємами фінансової допомоги і більшими за цьогорічні об'ємами підтримки військової. Сторони узгодили внески сторін у підвищення стійкості України і вирішили шість речей:
1. Україна отримає вдвічі більше грошей на власну "Ракетну програму" та "Програму створення БПЛА", ніж планувалося ще у червні - майже п'ять мільярдів доларів. Вирішення питання під назвою - "Узгодження цілей на території рф по яким можна бити західною далекобійною зброєю", перенесено на період "За кудикіну гору". Шольц та Байден вважають що удари прикриють вікно можливостей у веденні переговорів з рф вдвічі, до того ж обидва лідери жорстко виступають за одностайність союзників у рішенні дати широкий дозвіл бити західними ракетами по території рф. Союзники одностайно ухвалили формулу - "Україна отримає все, що просить для розвитку власної далекобійної зброї, проте зона використання західної далекобійної зброї буде обмежена територією України".
2. Україна отримає гроші на створення децентралізованої енергетичної системи у розмірі майже двох мільярдів доларів у наступному році.
3. Україна не отримає "Запрошення до НАТО" у середньостроковій перспективі, проте будуть чітко визначені критерії яких повинна досягнути наша Держава для отримання "Запрошення". Вони будуть представлені Україні до кінця цього року.
4. Україна отримає допомогу у плануванні ТА ПРОВЕДЕННІ оборонних операцій на рівні участі у плануванні ТА ПЕВНОМУ КЕРУВАННЮ ними радників від чотирьох країн з числа офіцерів Штабів.
5. Україна отримає необхідні розвіддані та (увага!) ДОПОМОГУ У ПРОВЕДЕННІ ПЕВНИХ ОПЕРАЦІЙ з метою досягнення результатів у вигляді зростання протестних настроїв всередині рф. (Як я розумію, "качати" росію розвідники будуть спільно., військово та гібридно).
6. Україна зобов'язана взяти на себе "певні зобов'язання без виконання яких надання допомоги Україні у достатніх об'ємах може бути скорочено чи взагалі припинено". Перегляд виконання зобов'язань на рівні міністрів оборони та МЗС щомісячний, на рівні голів Держав щоквартальний - кожні три місяці.
Все інше несуттєве. Ну і, звісно, про секретну військову частину ніхто нам нічого не розкаже. Єдине що знаю - союзники будуть вимагати певних зобов'язань від української сторони у сфері боротьби з корупцією, військової логістики та зберігання наданої зброї. Розумійте як хочете.

Зеленський не отримав запрошення на "Зустріч чотирьох" по двом причинам.
1. Впертий популізм і небажання нашого Президента досягати разом з союзниками зважених компромісних рішень по стратегічним питанням.
2. Відмова визнавати проблеми з ефективним функціонуванням системи Держуправління в Україні на усіх рівнях та визнавати наявність " дуже високого, навіть в умовах війни, рівня корупції у військові сфері".
Висновки не мої - надані одним з учасників американської делегації яка зараз гостює у Києві.
Також повинен звернути увагу на певну підміну понять Президентом Зеленським. Він стверджує що мав розмову з Президентом Байденом 16го жовтня. Це не так. Відбувся "Обмін думками у письмовій формі" - розмови у прямому сенсі слова не відбулося.
Ну і раджу відкинути дипломатичну "новомову" у частині "Союзники підтримують наш "План Перемоги" і не сприймати її за чисту монету.. "Підтримують", але НАТО не буде. "Підтримують", але далекобійною зброєю бити по рф не дадуть. "Підтримують", але нові санкції не введуть. Врешті решт Президент Зеленський і сам визнав, що його "План" - лише елемент інформаційної війни та спосіб перебити подібні елементи котрі "як кулемет" виробляє сторона російська.
Завтра буде інформація про засідання уряду РК на чолі з Президентом присвячені розгляду питання щодо підсилення України у зв'язку з майбутньою можливістю участі громадян Північної Кореї у війні з Україною. Також буде інформація про додаткове озброєння до літаків "F-16" яке надійшло та ще надійде в Україну, та інші новини. Післязавтра буде зведений звіт по використанню
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19.10.2024 22:32 Відповісти
Підтримують", але....Читай, Підтримують", але Росію.
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19.10.2024 23:11 Відповісти
А когда кто-то заперечувал. 20 лет игра слов. Хорошо что украинцы верят что еще ничего не заслужили.
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19.10.2024 22:50 Відповісти
Просто так "бо ми того варті" на халяву в НАТО не візьмуть. Всі врешті згодяться, але за умови подолання корупції яка тримає Україну в топ п'ять найкорумпованіших країн планети. Призначать моніторингову комісію яка буде десятиліттями констатувати що "гнилі батьки народжують гнилих дітей" але все одно вішати корупціонерів не можна, бо це не гуманно... Тому хай українці гинуть мільйонами, платять найбільші на планеті податки і вчаться покірно і сумлінно вмовляти своїх узурпаторів влади не красти з бюджету, а щоб довести свою європейськість та толерантність українці повинні постійно обирати президентами жидів та кацапів. Це ж все так по-християнські - "кєсарю кєсарьово" і "всіляка влада від Бога"...

Кажете "Бог любить Україну"? Бог давно помер, а тому нам таки доведеться самим ставати творцями свого майбутнього і перевішати корумповане падло. Інакше нас не стане.
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19.10.2024 23:08 Відповісти
Та можна і не заперечювати , знаючи , що обов'язково знайдуться ті , хто буде заперечувати . Мене тільки цікавить , вступ до НАТО - це перемога чи капітуляція ? Якщо представити неможливе , що Україну приймуть , то це буде без спірних територій . Тобто все , що рашка захопила , залишиться їй назавжди . Вийде заохочування агресора і приклад іншим диктаторам .
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19.10.2024 23:09 Відповісти
Для України головне утримати свою державність .

Вступ до НАТО то буде звичайно перемога ,але
до нього ,вступу ,нам ще дуже далеко .

Запрошення - це немов Україні відкрита дорога
до НАТО ,але нам йти по ній ще дуже довго .
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20.10.2024 07:13 Відповісти
треба подякувати сша? не пройшло і 10 років? тепер ще пів-року піде на узгодження з партнерами. Ясень пень що словаччина і угорщина заблокують цей план. І що далі? а як прийде трамп, який проти України в нато і за зняття санкцій з росії, то що робити будемо?
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19.10.2024 23:14 Відповісти
фіцо з мадьяромом вже, точно, на радощах назюзькались як свині, до котячого нявкання ))))
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19.10.2024 23:23 Відповісти
США больше не против видеть Украину в НАТО. Вот что ядерка животворящая делает.
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19.10.2024 23:48 Відповісти
НАТО така сама бутафорія як одкб, ніякий натовець чи одкабіст не піде воювати за іншу державу.Нам.Потрібна.Зброя. бажано ядерна.
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19.10.2024 23:48 Відповісти
Хлопці президенти, шевеліть звилинами. Час спливає, українці гинуть...
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19.10.2024 23:52 Відповісти
Мне непонятна цель подобных вбросов, чтобы люди через пару дней плевались прочитав обратное, для этого делается?
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19.10.2024 23:59 Відповісти
"Байден может инициировать процесс приглашения для Украины во время переходного периода, если выборы выиграет кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис"

Які потужні обіцяльщики, і кожного разу з умовами

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
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20.10.2024 00:49 Відповісти
Тепер "почесне завдання" х@йла блокувати НАТО Україні, яке байден з шольцем отримали від меркель і саркозі, передають ердогану й орбану.
Робіть ядерну бомбу, хоч маленьку і пішли вони зі своїм НАТО туди де Макар телят не пас.
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20.10.2024 01:09 Відповісти
Ядерна бомба не допоможе нам перемогти ворога ,
в раші їх набагато більше і це тактична зброя ,а Україні
потрібна стратегічна .
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20.10.2024 07:24 Відповісти
опять сгнившая морковка ослу
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20.10.2024 07:28 Відповісти
Відсутність ішака на цій зустрічі ключових партнерів України, де обговорюється його "план" яскраво демонструє те, що його не хочуть бачити за спільним столом. Це чмо набило оскому не тільки всередині країни, але і за її межами. Ішак хоче все робити, але чужими говами та руками.
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20.10.2024 08:44 Відповісти
Не розділяю думку оптимістів. Гадати тут на кавовій гущі даремно; за чинної київської влади нічого позитивного Україні не світить. Геть нічого. На жаль.
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20.10.2024 09:46 Відповісти
https://x.com/i/status/1847876182882005158 Коли говорять про мудрість партнерів, то не забуваємо програму з демілітаризації України, яку впроваджували пару десятків років.
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20.10.2024 11:14 Відповісти
Це запрошення, а не вступ! Запрошення вже діє 10 років
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20.10.2024 15:14 Відповісти
 
 