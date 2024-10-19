США більше не мають заперечень щодо запрошення України до НАТО, - Le Monde

США більше не мають принципових заперечень щодо запрошення України до НАТО. Зміна позиції Вашингтона може може змінити й думку Берліна, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу.

Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, знайомі із підсумками зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини та Великобританії у Берліні 18 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент США Джо Байден у пʼятницю, 18 жовтня, в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером "План перемоги", ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

За словами співрозмовників газети, США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти запрошення Києва до Альянсу.

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Джерела розповіли, що Байден може ініціювати процес запрошення для України під час перехідного періоду, якщо вибори виграє кандидатка від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Однак, за словами співрозмовника, у разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, "найменша ініціатива Байдена створює ризик погіршення ситуації".

Водночас лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії не можуть вирішити питання щодо запрошення України до НАТО вчотирьох - для цього потрібна ширша підтримка членів військово-політичного блоку. Ймовірно, що Туреччина й Угорщина будуть проти швидкого зближення Києва з Альянсом.

Окрім "Плану перемоги", ініційованого українським президентом, ще одне питання, яке обговорили лідери держав у Берліні - це удари по території Росії далекобійною зброєю західного виробництва.

Франція та Великобританія готові дозволити такі удари Україні, але Німеччина та США побоюються, що вони призведуть до подальшої ескалації.

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Лідери погодилися, що далекобійних ударів може бути замало для кардинальної зміни ситуації на фронті. До спільного рішення глави держав не дійшли, і його не встигнуть досягти до виборів у США, йдеться у публікації.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

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