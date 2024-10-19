США більше не мають заперечень щодо запрошення України до НАТО, - Le Monde
США більше не мають принципових заперечень щодо запрошення України до НАТО. Зміна позиції Вашингтона може може змінити й думку Берліна, який раніше виступав проти включення Києва до Альянсу.
Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, знайомі із підсумками зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини та Великобританії у Берліні 18 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент США Джо Байден у пʼятницю, 18 жовтня, в Берліні обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером "План перемоги", ініційований президентом України Володимиром Зеленським.
За словами співрозмовників газети, США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер принципово не заперечують проти запрошення Києва до Альянсу.
Джерела розповіли, що Байден може ініціювати процес запрошення для України під час перехідного періоду, якщо вибори виграє кандидатка від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Однак, за словами співрозмовника, у разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, "найменша ініціатива Байдена створює ризик погіршення ситуації".
Водночас лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії не можуть вирішити питання щодо запрошення України до НАТО вчотирьох - для цього потрібна ширша підтримка членів військово-політичного блоку. Ймовірно, що Туреччина й Угорщина будуть проти швидкого зближення Києва з Альянсом.
Окрім "Плану перемоги", ініційованого українським президентом, ще одне питання, яке обговорили лідери держав у Берліні - це удари по території Росії далекобійною зброєю західного виробництва.
Франція та Великобританія готові дозволити такі удари Україні, але Німеччина та США побоюються, що вони призведуть до подальшої ескалації.
Лідери погодилися, що далекобійних ударів може бути замало для кардинальної зміни ситуації на фронті. До спільного рішення глави держав не дійшли, і його не встигнуть досягти до виборів у США, йдеться у публікації.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.
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А коми я сам не пишу, а питають за коми у паблік чатах, ідіоти
У Самурая немає цілі, лише шлях.
Рашистські шістки типу Орбана рулять в НАТО та ЄС.
Спочатку підіб'ємо підсумки "зустрічі чотирьох" на яку не був таки запрошений наш Президент. Основний підсумок - наступний рік Україна пройде з більш ніж достатніми об'ємами фінансової допомоги і більшими за цьогорічні об'ємами підтримки військової. Сторони узгодили внески сторін у підвищення стійкості України і вирішили шість речей:
1. Україна отримає вдвічі більше грошей на власну "Ракетну програму" та "Програму створення БПЛА", ніж планувалося ще у червні - майже п'ять мільярдів доларів. Вирішення питання під назвою - "Узгодження цілей на території рф по яким можна бити західною далекобійною зброєю", перенесено на період "За кудикіну гору". Шольц та Байден вважають що удари прикриють вікно можливостей у веденні переговорів з рф вдвічі, до того ж обидва лідери жорстко виступають за одностайність союзників у рішенні дати широкий дозвіл бити західними ракетами по території рф. Союзники одностайно ухвалили формулу - "Україна отримає все, що просить для розвитку власної далекобійної зброї, проте зона використання західної далекобійної зброї буде обмежена територією України".
2. Україна отримає гроші на створення децентралізованої енергетичної системи у розмірі майже двох мільярдів доларів у наступному році.
3. Україна не отримає "Запрошення до НАТО" у середньостроковій перспективі, проте будуть чітко визначені критерії яких повинна досягнути наша Держава для отримання "Запрошення". Вони будуть представлені Україні до кінця цього року.
4. Україна отримає допомогу у плануванні ТА ПРОВЕДЕННІ оборонних операцій на рівні участі у плануванні ТА ПЕВНОМУ КЕРУВАННЮ ними радників від чотирьох країн з числа офіцерів Штабів.
5. Україна отримає необхідні розвіддані та (увага!) ДОПОМОГУ У ПРОВЕДЕННІ ПЕВНИХ ОПЕРАЦІЙ з метою досягнення результатів у вигляді зростання протестних настроїв всередині рф. (Як я розумію, "качати" росію розвідники будуть спільно., військово та гібридно).
6. Україна зобов'язана взяти на себе "певні зобов'язання без виконання яких надання допомоги Україні у достатніх об'ємах може бути скорочено чи взагалі припинено". Перегляд виконання зобов'язань на рівні міністрів оборони та МЗС щомісячний, на рівні голів Держав щоквартальний - кожні три місяці.
Все інше несуттєве. Ну і, звісно, про секретну військову частину ніхто нам нічого не розкаже. Єдине що знаю - союзники будуть вимагати певних зобов'язань від української сторони у сфері боротьби з корупцією, військової логістики та зберігання наданої зброї. Розумійте як хочете.
Зеленський не отримав запрошення на "Зустріч чотирьох" по двом причинам.
1. Впертий популізм і небажання нашого Президента досягати разом з союзниками зважених компромісних рішень по стратегічним питанням.
2. Відмова визнавати проблеми з ефективним функціонуванням системи Держуправління в Україні на усіх рівнях та визнавати наявність " дуже високого, навіть в умовах війни, рівня корупції у військові сфері".
Висновки не мої - надані одним з учасників американської делегації яка зараз гостює у Києві.
Також повинен звернути увагу на певну підміну понять Президентом Зеленським. Він стверджує що мав розмову з Президентом Байденом 16го жовтня. Це не так. Відбувся "Обмін думками у письмовій формі" - розмови у прямому сенсі слова не відбулося.
Ну і раджу відкинути дипломатичну "новомову" у частині "Союзники підтримують наш "План Перемоги" і не сприймати її за чисту монету.. "Підтримують", але НАТО не буде. "Підтримують", але далекобійною зброєю бити по рф не дадуть. "Підтримують", але нові санкції не введуть. Врешті решт Президент Зеленський і сам визнав, що його "План" - лише елемент інформаційної війни та спосіб перебити подібні елементи котрі "як кулемет" виробляє сторона російська.
Завтра буде інформація про засідання уряду РК на чолі з Президентом присвячені розгляду питання щодо підсилення України у зв'язку з майбутньою можливістю участі громадян Північної Кореї у війні з Україною. Також буде інформація про додаткове озброєння до літаків "F-16" яке надійшло та ще надійде в Україну, та інші новини. Післязавтра буде зведений звіт по використанню
Кажете "Бог любить Україну"? Бог давно помер, а тому нам таки доведеться самим ставати творцями свого майбутнього і перевішати корумповане падло. Інакше нас не стане.
Вступ до НАТО то буде звичайно перемога ,але
до нього ,вступу ,нам ще дуже далеко .
Запрошення - це немов Україні відкрита дорога
до НАТО ,але нам йти по ній ще дуже довго .
Які потужні обіцяльщики, і кожного разу з умовами
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
Робіть ядерну бомбу, хоч маленьку і пішли вони зі своїм НАТО туди де Макар телят не пас.
в раші їх набагато більше і це тактична зброя ,а Україні
потрібна стратегічна .