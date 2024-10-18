Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов’язалися продовжувати підтримувати Україну

У п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Про це пишуть CBS News та Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер наголосив на важливості підтримки України, враховуючи наближення складної зими.

"Сьогодні у нас була дуже хороша зустріч. Була одностайність щодо того, що ми продовжуємо підтримувати Україну та допомогати українцям... Оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні - ми зобов'язані - зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку. І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть", - сказав Байден.

Своєю чергою канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина "буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", вказавши на запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 млрд доларів, який фінансуватиметься коштом відсотків від прибутків від заморожених російських активів.

Шольц також відзначив хоробрість Збройних сил України та міжнародну підтримку, яка допомогає Україні протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Також канцлер Німеччини високо оцінив зусилля президента Байдена у консолідації глобальної підтримки України.

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"Саме завдяки вашому лідерству плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена впродовж кількох днів. Разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно", - сказав німецький політик.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайно складну, однак зазначив, що країна-агресор Росія слабшає.

"Хоча ситуація неймовірно складна, це також правда, що Росія стає слабшою. Ця війна поглинає 40% їхнього бюджету... Минулого місяця Росія зазнала найбільших щоденних втрат", - сказав Стармер.

Усі лідери наголосили на своїй рішучості підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

"Ми абсолютно єдині в нашій рішучості, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, - додав прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, що 18 жовтня Джо Байден відвідав Німеччину з коротким візитом.

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