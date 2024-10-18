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Новини
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Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов’язалися продовжувати підтримувати Україну

Байден, Шольц, Стармер і Макрон зобов’язалися підтримувати Україну

У п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. До них приєдналися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон. Під час зустрічі лідери зобов'язалися продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Про це пишуть CBS News та Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер наголосив на важливості підтримки України, враховуючи наближення складної зими.

"Сьогодні у нас була дуже хороша зустріч. Була одностайність щодо того, що ми продовжуємо підтримувати Україну та допомогати українцям... Оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні - ми зобов'язані - зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку. І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть", - сказав Байден.

Своєю чергою канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина "буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", вказавши на запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 млрд доларів, який фінансуватиметься коштом відсотків від прибутків від заморожених російських активів.

Шольц також відзначив хоробрість Збройних сил України та міжнародну підтримку, яка допомогає Україні протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Також канцлер Німеччини високо оцінив зусилля президента Байдена у консолідації глобальної підтримки України.

Читайте також: НАТО не має ставати стороною війни в Україні, щоб це не призвело до більшої катастрофи, - Шольц

"Саме завдяки вашому лідерству плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена впродовж кількох днів. Разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно", - сказав німецький політик.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайно складну, однак зазначив, що країна-агресор Росія слабшає.

"Хоча ситуація неймовірно складна, це також правда, що Росія стає слабшою. Ця війна поглинає 40% їхнього бюджету... Минулого місяця Росія  зазнала найбільших щоденних втрат", - сказав Стармер.

Усі лідери наголосили на своїй рішучості підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

"Ми абсолютно єдині в нашій рішучості, і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, - додав прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, що 18 жовтня Джо Байден відвідав Німеччину з коротким візитом. 

Читайте також: Байден закликав до підтримки України: Зима буде складною, але нам не можна здаватися

Автор: 

Байден Джо (2893) підтримка (625) Макрон Емманюель (1513) Шольц Олаф (1142) Стармер Кір (220)


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Топ коментарі
+7
"Зобов'язались підтримувати Україну" але як тільки мова заходить про підтримку що допоможе перемогти, а не просто воювати - відразу починаються відмазки "не на часі", "ескалація" і "нам ніхто нічим не зобов'заний".
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18.10.2024 21:18 Відповісти
+5
лицемірна фальш і брехня ,ще гірша від будапештської афери.
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18.10.2024 21:25 Відповісти
+4
Він правий з тим що нам зараз дають допомога полягає в продовжені нашої агонії, втрат сотень тисяч людей і в кінці кінців капітуляції, але жодним чином не переваги над ворогом, яка би привела до нашої перемоги...
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18.10.2024 21:32 Відповісти
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"Зобов'язались підтримувати Україну" але як тільки мова заходить про підтримку що допоможе перемогти, а не просто воювати - відразу починаються відмазки "не на часі", "ескалація" і "нам ніхто нічим не зобов'заний".
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18.10.2024 21:18 Відповісти
Шото тебе сьогодні забагато на цьому ресурсі! Ти так відверто обсираєш тих, хто нам допомагає, що я вже й не знаю - ти подаляківський чи кремлівський? Але, що провокатор - навіть і сумнівів не маю.
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18.10.2024 21:24 Відповісти
Він правий з тим що нам зараз дають допомога полягає в продовжені нашої агонії, втрат сотень тисяч людей і в кінці кінців капітуляції, але жодним чином не переваги над ворогом, яка би привела до нашої перемоги...
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18.10.2024 21:32 Відповісти
Провокатори на тому і грають - на емоціях, але це не відміняє того, що вони провокатори. А звичайне ІПСО так і працює - 80/20 щоб його було менш помітно. Тож, треба вмикати холодну голову, а не емоції. І робити це треба було ще до виборів оцієї шобли.
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19.10.2024 13:18 Відповісти
серГЕЙ чим вони тобі допомогли???запчастини чи ********** для твого бойового дивану прислали чи шо???
І
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18.10.2024 21:37 Відповісти
Как поддерживать. под руки или за руки?
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18.10.2024 21:18 Відповісти
будуть підтримувати куйла ,зв'язавши руки Україні за спиною(що вони і роблять)
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18.10.2024 21:33 Відповісти
Power. Unity. Resolve. The caliber of today's free world leaders brought forth by the democratic process is truly amazing.
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18.10.2024 21:21 Відповісти
Все це дуже добре і я вдячний нашим друзям за підтримку, але...є маленьке "але" - ми вже починаємо звикати, що зараз ВСЕ вирішується без присутності України.
Раніше було "нічого про Україну без України", а зараз вже остаточно стає зрозуміло, що ця ЗЕшобла довела до того, що найкращі рішення приймаються якраз БЕЗ України!
Дожились. Довибирались.
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18.10.2024 21:21 Відповісти
Наступного разу вони тебе позвуть так як ти дуже їм вдячний🤣🤣🤣🤣
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18.10.2024 21:39 Відповісти
Ой, ти так схожий на нашого зелененького
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18.10.2024 22:00 Відповісти
Так він же ж від ОПи! Тут зараз стільки провокаторів, що розумієш - у них горить земля під ногами. Такої активності вже давно не було видно.
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19.10.2024 13:14 Відповісти
Родился новый термин: БайденШольцСтармерМакрон - БШСМ.
p.s. Совпадение? - Не думаю.
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18.10.2024 21:24 Відповісти
Тільки б до шоломів та ковдр не відкотилися...
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18.10.2024 21:24 Відповісти
лицемірна фальш і брехня ,ще гірша від будапештської афери.
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18.10.2024 21:25 Відповісти
Балабола-перемога поважні люди вже не вбачають за потрібне запрошувати, бо він вже не прикольний
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18.10.2024 21:28 Відповісти
На шостому році царювання невігласа в Україні нарешті на московських болотах можуть святкувати знищення основного принципу від "клятого бариги": нвчого про Україну без України.
Зробили це разом... Ще раз! Содіваюсь, що виборці цого найвеличнішого невігласа обшпарили собі ноги окропом від задоволення та екстазу!
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18.10.2024 21:33 Відповісти
Вот даже не знаю: после скандала с нашими прокурорами, стал бы я помогать такой конченой власти?
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18.10.2024 21:33 Відповісти
От і допомога буде тільки на словах. ..
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18.10.2024 21:41 Відповісти
Вони не владі допомогають, а нам Українцям!
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18.10.2024 21:44 Відповісти
ЯЗ віддавайте недолугі покидьки
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18.10.2024 22:56 Відповісти
.... дякуємо, але цього мало.
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19.10.2024 10:02 Відповісти
 
 