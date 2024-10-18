Байден, Шольц, Стармер и Макрон во время встречи в Берлине обязались продолжать поддерживать Украину

В пятницу, 18 октября, в Берлине президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи лидеры обязались продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом пишут CBS News и Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер подчеркнул важность поддержки Украины, учитывая приближение сложной зимы.

"Сегодня у нас была очень хорошая встреча. Было единодушие относительно того, что мы продолжаем поддерживать Украину и помогать украинцам... Поскольку Украину ждет тяжелая зима, мы должны - мы обязаны - сохранить нашу решимость, наши усилия и нашу поддержку. И я знаю, что цена велика. Не делайте ошибки, она мизерная по сравнению со стоимостью жизни в мире, где царит агрессия, где большие государства нападают и запугивают меньшие просто потому, что они могут", - сказал Байден.

В свою очередь канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия "будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", указав на запланированный международный кредитный пакет в размере 50 млрд долларов, который будет финансироваться за счет процентов от доходов от замороженных российских активов.

Шольц также отметил храбрость Вооруженных сил Украины и международную поддержку, которая помогает Украине противостоять полномасштабному вторжению РФ.

Также канцлер Германии высоко оценил усилия президента Байдена в консолидации глобальной поддержки Украины.

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"Именно благодаря вашему лидерству планы Путина провалились, и Украина не была захвачена в течение нескольких дней. Вместе мы преданы суверенитету и целостности Украины, чтобы Россия не смогла покорить Украину силой. Мы будем на стороне Украины столько, сколько потребуется", - сказал немецкий политик.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оценил ситуацию в Украине как чрезвычайно сложную, однако отметил, что страна-агрессор Россия ослабевает.

"Хотя ситуация невероятно сложная, это также правда, что Россия становится слабее. Эта война поглощает 40% их бюджета... В прошлом месяце Россия понесла самые большие ежедневные потери", - сказал Стармер.

Все лидеры отметили свою решимость поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

"Мы абсолютно едины в нашей решимости, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - добавил премьер-министр Британии.

Напомним, что 18 октября Джо Байден посетил Германию с коротким визитом.

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