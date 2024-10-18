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Новости
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Байден, Шольц, Стармер и Макрон во время встречи в Берлине обязались продолжать поддерживать Украину

Байден, Шольц, Стармер і Макрон зобов’язалися підтримувати Україну

В пятницу, 18 октября, в Берлине президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. К ним присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи лидеры обязались продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Об этом пишут CBS News и Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер подчеркнул важность поддержки Украины, учитывая приближение сложной зимы.

"Сегодня у нас была очень хорошая встреча. Было единодушие относительно того, что мы продолжаем поддерживать Украину и помогать украинцам... Поскольку Украину ждет тяжелая зима, мы должны - мы обязаны - сохранить нашу решимость, наши усилия и нашу поддержку. И я знаю, что цена велика. Не делайте ошибки, она мизерная по сравнению со стоимостью жизни в мире, где царит агрессия, где большие государства нападают и запугивают меньшие просто потому, что они могут", - сказал Байден.

В свою очередь канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия "будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", указав на запланированный международный кредитный пакет в размере 50 млрд долларов, который будет финансироваться за счет процентов от доходов от замороженных российских активов.

Шольц также отметил храбрость Вооруженных сил Украины и международную поддержку, которая помогает Украине противостоять полномасштабному вторжению РФ.

Также канцлер Германии высоко оценил усилия президента Байдена в консолидации глобальной поддержки Украины.

Читайте также: НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе, - Шольц

"Именно благодаря вашему лидерству планы Путина провалились, и Украина не была захвачена в течение нескольких дней. Вместе мы преданы суверенитету и целостности Украины, чтобы Россия не смогла покорить Украину силой. Мы будем на стороне Украины столько, сколько потребуется", - сказал немецкий политик.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оценил ситуацию в Украине как чрезвычайно сложную, однако отметил, что страна-агрессор Россия ослабевает.

"Хотя ситуация невероятно сложная, это также правда, что Россия становится слабее. Эта война поглощает 40% их бюджета... В прошлом месяце Россия понесла самые большие ежедневные потери", - сказал Стармер.

Все лидеры отметили свою решимость поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

"Мы абсолютно едины в нашей решимости, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - добавил премьер-министр Британии.

Напомним, что 18 октября Джо Байден посетил Германию с коротким визитом.

Читайте также: Байден призвал к поддержке Украины: Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться

Автор: 

Байден Джо (2795) поддержка (699) Макрон Эмманюэль (1360) Шольц Олаф (912) Стармер Кир (218)


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Топ комментарии
+7
"Зобов'язались підтримувати Україну" але як тільки мова заходить про підтримку що допоможе перемогти, а не просто воювати - відразу починаються відмазки "не на часі", "ескалація" і "нам ніхто нічим не зобов'заний".
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18.10.2024 21:18 Ответить
+5
лицемірна фальш і брехня ,ще гірша від будапештської афери.
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18.10.2024 21:25 Ответить
+4
Він правий з тим що нам зараз дають допомога полягає в продовжені нашої агонії, втрат сотень тисяч людей і в кінці кінців капітуляції, але жодним чином не переваги над ворогом, яка би привела до нашої перемоги...
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18.10.2024 21:32 Ответить
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"Зобов'язались підтримувати Україну" але як тільки мова заходить про підтримку що допоможе перемогти, а не просто воювати - відразу починаються відмазки "не на часі", "ескалація" і "нам ніхто нічим не зобов'заний".
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18.10.2024 21:18 Ответить
Шото тебе сьогодні забагато на цьому ресурсі! Ти так відверто обсираєш тих, хто нам допомагає, що я вже й не знаю - ти подаляківський чи кремлівський? Але, що провокатор - навіть і сумнівів не маю.
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18.10.2024 21:24 Ответить
Він правий з тим що нам зараз дають допомога полягає в продовжені нашої агонії, втрат сотень тисяч людей і в кінці кінців капітуляції, але жодним чином не переваги над ворогом, яка би привела до нашої перемоги...
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18.10.2024 21:32 Ответить
Провокатори на тому і грають - на емоціях, але це не відміняє того, що вони провокатори. А звичайне ІПСО так і працює - 80/20 щоб його було менш помітно. Тож, треба вмикати холодну голову, а не емоції. І робити це треба було ще до виборів оцієї шобли.
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19.10.2024 13:18 Ответить
серГЕЙ чим вони тобі допомогли???запчастини чи ********** для твого бойового дивану прислали чи шо???
І
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18.10.2024 21:37 Ответить
Как поддерживать. под руки или за руки?
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18.10.2024 21:18 Ответить
будуть підтримувати куйла ,зв'язавши руки Україні за спиною(що вони і роблять)
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18.10.2024 21:33 Ответить
Power. Unity. Resolve. The caliber of today's free world leaders brought forth by the democratic process is truly amazing.
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18.10.2024 21:21 Ответить
Все це дуже добре і я вдячний нашим друзям за підтримку, але...є маленьке "але" - ми вже починаємо звикати, що зараз ВСЕ вирішується без присутності України.
Раніше було "нічого про Україну без України", а зараз вже остаточно стає зрозуміло, що ця ЗЕшобла довела до того, що найкращі рішення приймаються якраз БЕЗ України!
Дожились. Довибирались.
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18.10.2024 21:21 Ответить
Наступного разу вони тебе позвуть так як ти дуже їм вдячний🤣🤣🤣🤣
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18.10.2024 21:39 Ответить
Ой, ти так схожий на нашого зелененького
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18.10.2024 22:00 Ответить
Так він же ж від ОПи! Тут зараз стільки провокаторів, що розумієш - у них горить земля під ногами. Такої активності вже давно не було видно.
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19.10.2024 13:14 Ответить
Родился новый термин: БайденШольцСтармерМакрон - БШСМ.
p.s. Совпадение? - Не думаю.
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18.10.2024 21:24 Ответить
Тільки б до шоломів та ковдр не відкотилися...
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18.10.2024 21:24 Ответить
лицемірна фальш і брехня ,ще гірша від будапештської афери.
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18.10.2024 21:25 Ответить
Балабола-перемога поважні люди вже не вбачають за потрібне запрошувати, бо він вже не прикольний
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18.10.2024 21:28 Ответить
На шостому році царювання невігласа в Україні нарешті на московських болотах можуть святкувати знищення основного принципу від "клятого бариги": нвчого про Україну без України.
Зробили це разом... Ще раз! Содіваюсь, що виборці цого найвеличнішого невігласа обшпарили собі ноги окропом від задоволення та екстазу!
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18.10.2024 21:33 Ответить
Вот даже не знаю: после скандала с нашими прокурорами, стал бы я помогать такой конченой власти?
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18.10.2024 21:33 Ответить
От і допомога буде тільки на словах. ..
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18.10.2024 21:41 Ответить
Вони не владі допомогають, а нам Українцям!
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18.10.2024 21:44 Ответить
ЯЗ віддавайте недолугі покидьки
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18.10.2024 22:56 Ответить
.... дякуємо, але цього мало.
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19.10.2024 10:02 Ответить
 
 