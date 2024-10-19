Міністри оборони країн G7 заявили про підтримку членства України в НАТО
Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) заявили про підтримку "незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО".
Про це йдеться у підсумковій заяві групи за результатами саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми підкреслюємо наш намір продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - заявили міністри.
Міністри оборони країн G7 наголосили на важливості продовжувати підтримувати навчальні та тренувальні потреби українських Сил оборони.
Також у заяві йдеться, що міністри вважають "пріоритетом працювати зараз над пошуком рішень для створення української армії, сумісної з підтримуючими державами-членами та НАТО, здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки в майбутньому".
"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у документі.
Зазначимо, що зустріч міністрів оборони країн G7 відбулася у Неаполі. До переговорів також долучилися представники Євросоюзу, НАТО та міністр оборони України Рустем Умєров.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Перший пункт "Плану перемоги" передбачає запрошення України в НАТО.
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А що це за "афганець" на фотографії міністрів оборони G7?