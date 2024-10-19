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Міністри оборони країн G7 заявили про підтримку членства України в НАТО

Міністри оборони країн G7 заявили про підтримку членства України в НАТО

Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) заявили про підтримку "незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО".

Про це йдеться у підсумковій заяві групи за результатами саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми підкреслюємо наш намір продовжувати надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - заявили міністри.

Міністри оборони країн G7 наголосили на важливості продовжувати підтримувати навчальні та тренувальні потреби українських Сил оборони.

Також у заяві йдеться, що міністри вважають "пріоритетом працювати зараз над пошуком рішень для створення української армії, сумісної з підтримуючими державами-членами та НАТО, здатної захистити Україну зараз і стримувати подальші атаки в майбутньому".

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"Ми підтверджуємо, що нашою кінцевою метою залишається досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, викладеного в Статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у документі.

Зазначимо, що зустріч міністрів оборони країн G7 відбулася у Неаполі.  До переговорів також долучилися представники Євросоюзу, НАТО та міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Перший пункт "Плану перемоги" передбачає запрошення України в НАТО.

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Автор: 

G-7 G7 (1046) НАТО (6543) членство в НАТО (1743) підтримка (626)


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Топ коментарі
+7
Давайте швидше...до створення атомної бомби 12 днів...
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19.10.2024 20:41 Відповісти
+6
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19.10.2024 20:48 Відповісти
+1
Недословаки і мадяри які відростили кацапскі роги будуть до останнього недопускати нас в НАТО.
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19.10.2024 20:45 Відповісти
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Давайте швидше...до створення атомної бомби 12 днів...
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19.10.2024 20:41 Відповісти
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19.10.2024 20:48 Відповісти
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19.10.2024 20:59 Відповісти
Міністри оборони G7 пообіцяли підтримувати Україну у війні проти РФ "скільки це буде потрібно".

А що це за "афганець" на фотографії міністрів оборони G7?

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19.10.2024 20:44 Відповісти
Недословаки і мадяри які відростили кацапскі роги будуть до останнього недопускати нас в НАТО.
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19.10.2024 20:45 Відповісти
Про вашу поддержку уже надоело слушать. Лучше скажите как остановить продвижение оккупантов по всей линии фронта. Наверно надо больше оружия давать ВСУ, не правда ли? Так почему не даёте??
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19.10.2024 20:53 Відповісти
Україна у НАТО: бажання союзників - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
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19.10.2024 21:01 Відповісти
Та вже чули ...ше скільки років будете підтримувати бажанн'я українців,бути вашім членом ?!
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19.10.2024 21:15 Відповісти
Пуйло повинен використати свій вплив та переконати НАТО розширитись.
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20.10.2024 04:33 Відповісти
 
 