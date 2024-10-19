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Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Міністри оборони країн G7 заявили про підтримку членства України в НАТО

Министры обороны стран "Группы семи" (G7) заявили о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Об этом говорится в итоговом заявлении группы по результатам саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - заявили министры.

Министры обороны стран G7 отметили важность продолжать поддерживать учебные и тренировочные потребности украинских Сил обороны.

Также в заявлении говорится, что министры считают "приоритетом работать сейчас над поиском решений для создания украинской армии, совместимой с поддерживающими государствами-членами и НАТО, способной защитить Украину сейчас и сдерживать дальнейшие атаки в будущем".

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"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Отметим, что встреча министров обороны стран G7 состоялась в Неаполе. К переговорам также присоединились представители Евросоюза, НАТО и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.

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Автор: 

G7 (844) НАТО (10070) членство в НАТО (1533) поддержка (699)


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Топ комментарии
+7
Давайте швидше...до створення атомної бомби 12 днів...
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19.10.2024 20:41 Ответить
+6
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19.10.2024 20:48 Ответить
+1
Недословаки і мадяри які відростили кацапскі роги будуть до останнього недопускати нас в НАТО.
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19.10.2024 20:45 Ответить
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Давайте швидше...до створення атомної бомби 12 днів...
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19.10.2024 20:41 Ответить
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19.10.2024 20:48 Ответить
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19.10.2024 20:59 Ответить
Міністри оборони G7 пообіцяли підтримувати Україну у війні проти РФ "скільки це буде потрібно".

А що це за "афганець" на фотографії міністрів оборони G7?

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19.10.2024 20:44 Ответить
Недословаки і мадяри які відростили кацапскі роги будуть до останнього недопускати нас в НАТО.
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19.10.2024 20:45 Ответить
Про вашу поддержку уже надоело слушать. Лучше скажите как остановить продвижение оккупантов по всей линии фронта. Наверно надо больше оружия давать ВСУ, не правда ли? Так почему не даёте??
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19.10.2024 20:53 Ответить
Україна у НАТО: бажання союзників - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
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19.10.2024 21:01 Ответить
Та вже чули ...ше скільки років будете підтримувати бажанн'я українців,бути вашім членом ?!
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19.10.2024 21:15 Ответить
Пуйло повинен використати свій вплив та переконати НАТО розширитись.
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20.10.2024 04:33 Ответить
 
 