Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО

Министры обороны стран "Группы семи" (G7) заявили о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Об этом говорится в итоговом заявлении группы по результатам саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - заявили министры.

Министры обороны стран G7 отметили важность продолжать поддерживать учебные и тренировочные потребности украинских Сил обороны.

Также в заявлении говорится, что министры считают "приоритетом работать сейчас над поиском решений для создания украинской армии, совместимой с поддерживающими государствами-членами и НАТО, способной защитить Украину сейчас и сдерживать дальнейшие атаки в будущем".

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"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

Отметим, что встреча министров обороны стран G7 состоялась в Неаполе. К переговорам также присоединились представители Евросоюза, НАТО и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.

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