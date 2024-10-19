Министры обороны стран G7 заявили о поддержке членства Украины в НАТО
Министры обороны стран "Группы семи" (G7) заявили о поддержке "необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".
Об этом говорится в итоговом заявлении группы по результатам саммита, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - заявили министры.
Министры обороны стран G7 отметили важность продолжать поддерживать учебные и тренировочные потребности украинских Сил обороны.
Также в заявлении говорится, что министры считают "приоритетом работать сейчас над поиском решений для создания украинской армии, совместимой с поддерживающими государствами-членами и НАТО, способной защитить Украину сейчас и сдерживать дальнейшие атаки в будущем".
"Мы подтверждаем, что нашей конечной целью остается достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, изложенным в Уставе ООН и его принципах, что обеспечивает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
Отметим, что встреча министров обороны стран G7 состоялась в Неаполе. К переговорам также присоединились представители Евросоюза, НАТО и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.
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А що це за "афганець" на фотографії міністрів оборони G7?