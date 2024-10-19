Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается, - Стефанишина

Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался. Украина будет приглашена в НАТО в пределах границ 1991 года.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, предлагали ли Украине вступать в НАТО без временно оккупированных территорий, Стефанишина ответила:

"Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий. - Ред.) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий", - заявила чиновница.

По ее словам, вступление Украины в Альянс состоится после завершения войны.

Также Стефанишина рассказала, что после приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указываются сроки и необходимые реформы.

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"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями",- заявила вице-премьер-министр.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявлял, что союзникам стоит согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.

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