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Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается, - Стефанишина

Стефанішина про членство України в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался. Украина будет приглашена в НАТО в пределах границ 1991 года.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, предлагали ли Украине вступать в НАТО без временно оккупированных территорий, Стефанишина ответила:

"Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий. - Ред.) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий", - заявила чиновница.

По ее словам, вступление Украины в Альянс состоится после завершения войны.

Также Стефанишина рассказала, что после приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указываются сроки и необходимые реформы.

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"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями",- заявила вице-премьер-министр.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявлял, что союзникам стоит согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.

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Автор: 

НАТО (10070) членство в НАТО (1533) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+21
Цікаво, на якому напрямку воює чоловік Стефанишиної?
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19.10.2024 16:55 Ответить
+13
Чому не обговорюється? Хто це вирішив? Ваші діти ніхто не служить, тому ви такі сміливі. Вийти на кордони 91-го нереально. Якщо пропонують гарантії безпеки, треба розглядати і такі пропозиції. Це шанс збереги країну. Південна Корея живе поділена і нічого. Вона віддала більше 50% території, а нам пропонують щось близько 17%. Не забувайте, що наше населення не відновлюється, а скорочується. Можливо (не факт) через п'ять років нам і таке не запропонують. Дивіться, щоб пізно не було.
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19.10.2024 17:05 Ответить
+9
Ну досить дурня валяти ,невже хтось вірить що Україна відвоює Донбас і Крим ? до речі 90% втрачених територій приходятся на перший тиждень війни і хто відповість за це ?
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19.10.2024 17:04 Ответить
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Якии вступ? - зараз навіть запрошення не обговорується
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19.10.2024 16:54 Ответить
Цікаво, на якому напрямку воює чоловік Стефанишиної?
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19.10.2024 16:55 Ответить
Не знаю де він, але свою думку з цього приводу вона висловила офіційно:
"Несправедливо, коли в публічних місцях багато здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям, і вдають, що це їх не стосується. Я вважаю, що рейди ТЦК - це правильно" - віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина.
Тепер і мені стало цікаво, де її колишній...
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19.10.2024 17:06 Ответить
А разве вопрос вступления Украины в НАТО обговаривается ? С Зеленским и его шоблой Украину НЕ примут в НАТО .
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19.10.2024 16:56 Ответить
Тю, а и с оккупированными у нас что, уже нет коррупции?
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19.10.2024 16:58 Ответить
Презідент сказав - АБО НАТО АБО ЯО
І даже оппозиція його в цьому підтримує

особисто я за ЯО , дивлячись як себе непогано відчувають КНР иран раша
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19.10.2024 16:58 Ответить
.. якби наш найвеличнійший мав розум... він би робив це стосовно НАТО починаючи з першого дня своєї каденції! А то що він каже... то Ви самі розумієте...що його ніхто не сприймає всерьоз! Ні опозиція..і тим більш союзники! І тільки розумововідсталі можуть зараз щось варнякати про ЯЗ в Україні. Лозунг... не візьмете в НАТО...зробимо ядерну бомбу інакше..як шантажем не назвеш. А шантажем ні НАТО.. ні союзників не запугати...
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19.10.2024 17:09 Ответить
Ви Гончаренко теж розумово відсталим важаете ?
ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=6AF8aFtk19_Q88rV
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19.10.2024 17:13 Ответить
... Ви мені ще покажіть виступи Гончаренко про необхідну демобілізацію під час війни і хронічної нестачу особового складу у ЗСУ!!! На фоні достатньо розумних виступів Гончаренка... у нього і достатньо багато і дурних висловлювань. Про демобілізацію я вже написав... Наступне ..це про ЯЗ. Тим більше ..що ще якась дурноголова істота сказала... що ми здатні за дві неділі це зробити. Про найвеличнійшого я вже промовчу. Назвати свою маячню планом перемоги могла тільки дійсно недалека людина..яким наш і являється! Назви його план закінчення війни і все було б по іншому... І обговорення ..і була б адекватна реакція союзників! А так ... на рингу два боксери... Наш у накауті майже, тому ..що не готувався до бою... І зараз вимагає, щоб суддя визнав його переможцем! Вам не смішно. Тому і питання з ЯЗ таке ж смішне..як і сам наш боксер!!)))
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19.10.2024 17:29 Ответить
... хай би вже сказав би наш розумник!!))) Не приймете в НАТО.. підірвемо Південноукраїнську АС! Це ж те саме...що і заявити.. що ми зробимо ЯЗ!! Достатньо і тиждня буде...))) Шо там шантаж...що тут шантаж!
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19.10.2024 17:35 Ответить
збагачувати уран чи плутоній у себе на кухні будеш ? а випробовувати де ? а доставляти чим ? а якщо на одну твою боеголовку до тебе прилетить 500 ?
клоун ******** херню, всі як дебіли носяться з цією темою, цей народ невиліковний.
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19.10.2024 17:53 Ответить
Дурень думкою багатіє.

З ЯО мм опинимося на місці Ірану тілтки без нафти. І тоді нам точно *****.
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19.10.2024 18:08 Ответить
Т.е. 1-й пункт потужного плана откладывается до выполнения 2-3-4-го...
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19.10.2024 17:01 Ответить
Ну досить дурня валяти ,невже хтось вірить що Україна відвоює Донбас і Крим ? до речі 90% втрачених територій приходятся на перший тиждень війни і хто відповість за це ?
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19.10.2024 17:04 Ответить
У неi на фото - одне око ширше другого. Вона не з тих, до кого, як говорять психологи, тре прискiпливо придивлятись? Та як клiнiчну смерть людина перенесла, тепер одне око вирячене... ??? Жах та й годi.
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19.10.2024 17:04 Ответить
...хто нами править...
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19.10.2024 17:05 Ответить
Та ні, просто коли сильно голову нахиляє, то ботокс перетікає на інший бік
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19.10.2024 19:04 Ответить
Чому не обговорюється? Хто це вирішив? Ваші діти ніхто не служить, тому ви такі сміливі. Вийти на кордони 91-го нереально. Якщо пропонують гарантії безпеки, треба розглядати і такі пропозиції. Це шанс збереги країну. Південна Корея живе поділена і нічого. Вона віддала більше 50% території, а нам пропонують щось близько 17%. Не забувайте, що наше населення не відновлюється, а скорочується. Можливо (не факт) через п'ять років нам і таке не запропонують. Дивіться, щоб пізно не було.
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19.10.2024 17:05 Ответить
Нам і зараз таке не пропонують. Навіть якщо віддамо ***** усі території які він хоче, одразу в НАТО нас ніхто не візьме, бо вони повні сцикуни. Якщо ***** попросить, то вони і Прибалтів кинуть та захищати не будуть, і будуть ховати голову у пісок, як це вже робили перед Гітлером.
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19.10.2024 17:31 Ответить
Нереально з цією владою.
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19.10.2024 18:14 Ответить
Дамочна хоче з лугандоном в НАТО вступати?
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19.10.2024 17:07 Ответить
Яка умна аж жах бере.
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19.10.2024 17:09 Ответить
Але для кордонів 91 у допомогу ЗСУ потребуються армії Німеччини і Турції ..
вона просто забула про це сказати , ну жінка що ви хочете там в голові сімейне вогнище, побут , борщ , вареники
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19.10.2024 17:16 Ответить
Для чого ці самовпевнені прогнози? Запевняли, що війни не буде!
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19.10.2024 17:18 Ответить
Кінчена дебілка. Її діти на фронті, чи в кабаку?
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19.10.2024 17:37 Ответить
То вже не їй вирішувати ,а нашим союзникам ,з чим нас брати до НАТО і чи брати взагалі ,а то ця зелена шобла страждає манією величі ,уявили себе великими політичними діячами.,нехай краще шмарклі під носом підітруть і слухають дорослих дядьків з Заходу і не лізуть куди їх не просять.
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19.10.2024 17:40 Ответить
Ахахаха спітч розрахований на інфузорій пожерачів марафону, по перше питання вступу взагалі не обговорюється, навіть із запрошенням вагаються, кажуть спочатку реформи, по друге країни з територіальними суперечками в НАТО не приймають.
хоча про що це я, ця ж євроінтегракиня розказувала що ми вступимо в ЄС через 2 роки, рік з цього терміну вже пройшов, але це вже мабуть і забули 73%-ві зебіли, тому можна сцяти в очі далі, хай насолоджуються.
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19.10.2024 17:49 Ответить
Заберіть з екрану цю піхву з вухами!
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19.10.2024 17:55 Ответить
Якби ФРН чекало поки підрадянська НДР звільниться від радянської окупації, то вже б не було тієї Німеччини, яку ми знаємо зараз. Конрад Аденауер не став чекати поки східна частина Німеччини стане вільною від радянської окупації, він зробив все можливе, щоб вільна від тоталітаризма, західна частина Німеччини, стала членом НАТО та ЄС. Риторика слуг зеленського каже про те, що їм не потрібно ані членство в НАТО ані зрештою перемога України над рашкой, бо притомні чудово розуміють, що вихід на кордони 1991 року в найближчій перспективі, з корумпованими зрадниками-мародерами які рулять державою неможливий. Тобто за красивою правильною риторикою, яка подобається пересічному піплу криється бажання зе-влади нескінченно мародерити та незмінно лишатися при владі, при цьому ні за що не звітуючи та не відповідаючи, прикриваючись війною. Зеленський все своє життя висміював і ЄС і НАТО, робив регулярні антизахідні, анти НАТОвські випади. Він і надалі робить все, щоб Україна не стала членом НАТО та ЄС.
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19.10.2024 18:38 Ответить
Верзе казна-що. За це мала би бути вже якась відповідальність.
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19.10.2024 18:58 Ответить
Я розцінюю такі висловлювання Стефанішиних , як відмову вступу в НАТО . Ті бійці , які гинуть кожного дня , на совісті таких .... . Чи то вони на когось працюють , чи просто дурнуваті - немає різниці .
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19.10.2024 19:01 Ответить
Працюють на ермака,мета діяльності якого- поразка країни та невступ в НАТО-ЄС.
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19.10.2024 20:10 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vstup-do-nato-ssha-zminili-svoyu-dumku-shchodo-ukrajini-povidomili-zmi-50459848.html США змінили свою позицію й готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
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19.10.2024 19:23 Ответить
А тепер пані не плутайте запрошення та вступ.
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19.10.2024 19:53 Ответить
"Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991..."-Стефанишина.
Що буде запрошена,то вже без сн на чолі з ермаком.
Слуги можуть лише анонсувати в цьому питанні. Анонсом вони займаються впрожовж 5,5 року.
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19.10.2024 20:06 Ответить
а поттрібно обговорювати
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19.10.2024 21:09 Ответить
 
 