Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается, - Стефанишина
Вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался. Украина будет приглашена в НАТО в пределах границ 1991 года.
Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, предлагали ли Украине вступать в НАТО без временно оккупированных территорий, Стефанишина ответила:
"Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий. - Ред.) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года, и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий", - заявила чиновница.
По ее словам, вступление Украины в Альянс состоится после завершения войны.
Также Стефанишина рассказала, что после приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указываются сроки и необходимые реформы.
"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями",- заявила вице-премьер-министр.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявлял, что союзникам стоит согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первый пункт "Плана победы" предусматривает приглашение Украины в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Несправедливо, коли в публічних місцях багато здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям, і вдають, що це їх не стосується. Я вважаю, що рейди ТЦК - це правильно" - віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина.
Тепер і мені стало цікаво, де її колишній...
І даже оппозиція його в цьому підтримує
особисто я за ЯО , дивлячись як себе непогано відчувають КНР иран раша
ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=6AF8aFtk19_Q88rV
клоун ******** херню, всі як дебіли носяться з цією темою, цей народ невиліковний.
З ЯО мм опинимося на місці Ірану тілтки без нафти. І тоді нам точно *****.
вона просто забула про це сказати , ну жінка що ви хочете там в голові сімейне вогнище, побут , борщ , вареники
хоча про що це я, ця ж євроінтегракиня розказувала що ми вступимо в ЄС через 2 роки, рік з цього терміну вже пройшов, але це вже мабуть і забули 73%-ві зебіли, тому можна сцяти в очі далі, хай насолоджуються.
"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
Що буде запрошена,то вже без сн на чолі з ермаком.
Слуги можуть лише анонсувати в цьому питанні. Анонсом вони займаються впрожовж 5,5 року.