Союзники должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна отвечать для вступления в НАТО, - Брекельманс

Союзники по НАТО должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его слова цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс отметил, что в НАТО существуют "очень разные мнения" относительно вопроса членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

По его словам, чтобы достичь необходимого консенсуса, союзникам нужно будет согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

"Если у вас нет этой ясности заранее, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

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Одним из таких критериев, по словам Брекельманса, может быть борьба с коррупцией в Украине.

"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь другие страны, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, которого достигают украинцы в этом измерении", - добавил нидерландский чиновник.

Напомним, что ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.

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