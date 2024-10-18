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Союзники должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна отвечать для вступления в НАТО, - Брекельманс

Брекельманс про критерії для України для вступу до НАТО

Союзники по НАТО должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его слова цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс отметил, что в НАТО существуют "очень разные мнения" относительно вопроса членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

По его словам, чтобы достичь необходимого консенсуса, союзникам нужно будет согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.

"Если у вас нет этой ясности заранее, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

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Одним из таких критериев, по словам Брекельманса, может быть борьба с коррупцией в Украине.

"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь другие страны, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, которого достигают украинцы в этом измерении", - добавил нидерландский чиновник.

Напомним, что ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.

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НАТО (10070) Нидерланды (1599) членство в НАТО (1533)


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А ****** чи румуноцигани чи скажімо болгари відповідають?
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18.10.2024 23:03 Ответить
А скільки у Болгарії російськомовних болгар?
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18.10.2024 23:24 Ответить
Вже не знають, що придумати.
Ну вимагайте вже, що допоки всі і Україні не стануть турук-макто в НАТО ні ногою.
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18.10.2024 23:07 Ответить
Хочеться сказати тільки одне: будьте ви усі...... ,,живі- здорові"!
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18.10.2024 23:07 Ответить
Розмови про "чіткі критерії" - це розмови ні про що. Як можна встановити "чіткі критері", наприклад у темі свободи слова? Чи дотриманні прав людини?

Але у випадку з Україною все простіше. Чіткі критерії у боротьбі з корупцією встановити можна. Але коли ті "чіткі критерії" у боротьбі з корупцією для України встановлять - зелені гниди повсераються моментально.
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18.10.2024 23:08 Ответить
Ми вимагаємо повернення української ЯЗ, нато то пі…боли
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18.10.2024 23:49 Ответить
Україна входить в пятірку найкорумпованіших країн планети і наш економічний тковим пеклом". Що не ясно? Це означає що ми як народ не дозріли навіть до елементарної правової дисципліни. Ми обираємо клоуна-ухилянта президентом-головнокомандуючим, а це вже діагноз, точніше тавро яке навіть кров не змогла змити та дозволяємо йому та його призначенцям красти під час війни. Для початку треба провести вибори і прибрати корупціонерів від влади.
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19.10.2024 01:45 Ответить
 
 