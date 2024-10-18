Союзники должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна отвечать для вступления в НАТО, - Брекельманс
Союзники по НАТО должны согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его слова цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Брекельманс отметил, что в НАТО существуют "очень разные мнения" относительно вопроса членства Украины в Североатлантическом Альянсе.
По его словам, чтобы достичь необходимого консенсуса, союзникам нужно будет согласовать четкие критерии, которым Украина должна соответствовать для приглашения на членство в Альянс.
"Если у вас нет этой ясности заранее, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение",- сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.
Одним из таких критериев, по словам Брекельманса, может быть борьба с коррупцией в Украине.
"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь другие страны, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, которого достигают украинцы в этом измерении", - добавил нидерландский чиновник.
Напомним, что ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.
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Ну вимагайте вже, що допоки всі і Україні не стануть турук-макто в НАТО ні ногою.
Але у випадку з Україною все простіше. Чіткі критерії у боротьбі з корупцією встановити можна. Але коли ті "чіткі критерії" у боротьбі з корупцією для України встановлять - зелені гниди повсераються моментально.