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Союзники мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для вступу в НАТО, - Брекельманс

Брекельманс про критерії для України для вступу до НАТО

Союзники по НАТО мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, його слова цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.

За його словами, щоб досягти необхідного консенсусу союзникам потрібно буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення",- сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

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Одним із таких критеріїв, за словами Брекельманса, може бути боротьба з корупцією в Україні.

"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав нідерландський урядовець.

Нагадаємо, що раніше постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.

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Автор: 

НАТО (6530) Нідерланди (1585) членство в НАТО (1738)


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А ****** чи румуноцигани чи скажімо болгари відповідають?
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18.10.2024 23:03 Відповісти
А скільки у Болгарії російськомовних болгар?
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18.10.2024 23:24 Відповісти
Вже не знають, що придумати.
Ну вимагайте вже, що допоки всі і Україні не стануть турук-макто в НАТО ні ногою.
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18.10.2024 23:07 Відповісти
Хочеться сказати тільки одне: будьте ви усі...... ,,живі- здорові"!
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18.10.2024 23:07 Відповісти
Розмови про "чіткі критерії" - це розмови ні про що. Як можна встановити "чіткі критері", наприклад у темі свободи слова? Чи дотриманні прав людини?

Але у випадку з Україною все простіше. Чіткі критерії у боротьбі з корупцією встановити можна. Але коли ті "чіткі критерії" у боротьбі з корупцією для України встановлять - зелені гниди повсераються моментально.
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18.10.2024 23:08 Відповісти
Ми вимагаємо повернення української ЯЗ, нато то пі…боли
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18.10.2024 23:49 Відповісти
Україна входить в пятірку найкорумпованіших країн планети і наш економічний тковим пеклом". Що не ясно? Це означає що ми як народ не дозріли навіть до елементарної правової дисципліни. Ми обираємо клоуна-ухилянта президентом-головнокомандуючим, а це вже діагноз, точніше тавро яке навіть кров не змогла змити та дозволяємо йому та його призначенцям красти під час війни. Для початку треба провести вибори і прибрати корупціонерів від влади.
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19.10.2024 01:45 Відповісти
 
 