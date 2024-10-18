Союзники мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для вступу в НАТО, - Брекельманс
Союзники по НАТО мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, його слова цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Брекельманс зазначив, що в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.
За його словами, щоб досягти необхідного консенсусу союзникам потрібно буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.
"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення",- сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.
Одним із таких критеріїв, за словами Брекельманса, може бути боротьба з корупцією в Україні.
"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав нідерландський урядовець.
Нагадаємо, що раніше постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.
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Ну вимагайте вже, що допоки всі і Україні не стануть турук-макто в НАТО ні ногою.
Але у випадку з Україною все простіше. Чіткі критерії у боротьбі з корупцією встановити можна. Але коли ті "чіткі критерії" у боротьбі з корупцією для України встановлять - зелені гниди повсераються моментально.