Союзники мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для вступу в НАТО, - Брекельманс

Союзники по НАТО мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, його слова цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Брекельманс зазначив, що в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.

За його словами, щоб досягти необхідного консенсусу союзникам потрібно буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення",- сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

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Одним із таких критеріїв, за словами Брекельманса, може бути боротьба з корупцією в Україні.

"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав нідерландський урядовець.

Нагадаємо, що раніше постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.

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