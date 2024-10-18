Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров

Никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий относительно приглашения Украины в Альянс не было.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень честно скажу: ни одного вопроса не было. Я думал, что будет вопрос, что кто-то хочет, не хочет - такого нет. Все желают, чтобы Украина была в НАТО. Больше вопрос был, как мы можем помочь сейчас и как быстро это можно сделать. Это внутренние вопросы, они будут говорить внутренне. Но я по залу, по ощущению, вообще не услышал ничего против", - отметил он.

Умеров сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО всегда считался несвоевременным, однако Украина должна продвигать свой план действий.

"Мы должны жить по своему плану. Мы хотим быть страной в НАТО, страной в Евросоюзе, и надеюсь, что в будущем еще станем страной Большой двадцатки", - подытожил министр.

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