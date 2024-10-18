Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров
Никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий относительно приглашения Украины в Альянс не было.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень честно скажу: ни одного вопроса не было. Я думал, что будет вопрос, что кто-то хочет, не хочет - такого нет. Все желают, чтобы Украина была в НАТО. Больше вопрос был, как мы можем помочь сейчас и как быстро это можно сделать. Это внутренние вопросы, они будут говорить внутренне. Но я по залу, по ощущению, вообще не услышал ничего против", - отметил он.
Умеров сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО всегда считался несвоевременным, однако Украина должна продвигать свой план действий.
"Мы должны жить по своему плану. Мы хотим быть страной в НАТО, страной в Евросоюзе, и надеюсь, что в будущем еще станем страной Большой двадцатки", - подытожил министр.
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в Україні зараз багато зруйновано. Це і без Трампа ви маєте знати, якщо знаходитесь в Україні
Коротше, 10% вщент - це перебільшення. Немає стільки.
Пишу з руїн Одеси.
Так як в раю на землі.
Пане Умєров ,коли "не має жодних противників..." ,
то чому ми не в НАТО ?
Ніколи Україну не приймуть в НАТО.
І це - міністр оборони. Мабуть наївся галюцинових грибків.
Чи Єрмачок наказав...
Зєлю геть. Вибори
Підлиза просто.
Не уявляю навіщо це нести(
І орбан з фіцо за?
Невеста неплохая но её никто не хотел