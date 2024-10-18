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Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров

Умєров заявив, що противників вступу України в НАТО немає

Никаких противников вступления в НАТО во время дискуссий относительно приглашения Украины в Альянс не было.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встреч с министрами обороны стран-членов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень честно скажу: ни одного вопроса не было. Я думал, что будет вопрос, что кто-то хочет, не хочет - такого нет. Все желают, чтобы Украина была в НАТО. Больше вопрос был, как мы можем помочь сейчас и как быстро это можно сделать. Это внутренние вопросы, они будут говорить внутренне. Но я по залу, по ощущению, вообще не услышал ничего против", - отметил он.

Умеров сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО всегда считался несвоевременным, однако Украина должна продвигать свой план действий.

"Мы должны жить по своему плану. Мы хотим быть страной в НАТО, страной в Евросоюзе, и надеюсь, что в будущем еще станем страной Большой двадцатки", - подытожил министр.

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Автор: 

НАТО (10070) членство в НАТО (1533) Умеров Рустем (567)


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Топ комментарии
+21
Він живе в паралельній реальності?
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18.10.2024 13:42 Ответить
+15
Умєров взагалі адекваті ?
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18.10.2024 13:45 Ответить
+13
В нього діти у США . Є вілла. І граблі. А в Україні 10% міст знищено вщент
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18.10.2024 13:44 Ответить
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Він живе в паралельній реальності?
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18.10.2024 13:42 Ответить
В нього діти у США . Є вілла. І граблі. А в Україні 10% міст знищено вщент
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18.10.2024 13:44 Ответить
Не перебільшуйте, немає стільки знищених вщент. Тільки на активній ЛБЗ самі руїни, Схід та Південь, що потрапили в окупацію в перші дні, цілі.
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18.10.2024 14:00 Ответить
А ви не захищайте окупанта
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18.10.2024 14:03 Ответить
Ви ж не будете піддакувати Трампу, що тут вся країна в руїнах лежить.
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18.10.2024 14:14 Ответить
А до чого тут Трамп?
в Україні зараз багато зруйновано. Це і без Трампа ви маєте знати, якщо знаходитесь в Україні
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18.10.2024 14:16 Ответить
У різних місцях по різному. Знищено вщент саме міст - це Бахмут, Северодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Волноваха, Маріуполь, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк і ще декілька десятків. Сотні сіл теж знищені. Та в Україні набагато більше міст і сіл, ніж тридцять. І сіл більше, ніж пара сотень.
Коротше, 10% вщент - це перебільшення. Немає стільки.
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18.10.2024 14:28 Ответить
Та й Марік далеко не вщент.
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18.10.2024 16:04 Ответить
Та пішов ти на*уй із своєю арихметикою! Місто Нікополь потерпає від щоденних обстрілів із самого початку вторгнення. Щоденно! То він знищений, по-твоєму, чи ще ні!
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18.10.2024 19:35 Ответить
Якщо Трамп сказав, що вся Україна лежить в руїнах, крім Києва, значить, так воно і є.
Пишу з руїн Одеси.
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20.10.2024 09:24 Ответить
Як в ту реальність на ПМЖ попасти?
Так як в раю на землі.
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18.10.2024 15:36 Ответить
Ага. Посмертно.
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18.10.2024 13:43 Ответить
І де запрошення ?
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18.10.2024 13:43 Ответить
Умєров взагалі адекваті ?
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18.10.2024 13:45 Ответить
Чоиу ж ми не в НАТО, придурку?
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18.10.2024 13:46 Ответить
Для кого ця локшина ? Угорці прям перші, хто хоче нас там бачити.....
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18.10.2024 13:47 Ответить
чурбан з фіцом чуть в драку з шольцом та байденом не полізли, бо ті були проти поспішних рішень. прям розривались обидва два в істериці -"хочемо бачити командозеків в нато, так сильно, шо аж гуляш та клецки кушать не могём!"
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18.10.2024 13:47 Ответить
Не дивно що всі шарахаються від цих дурнуватих бомжів у піжамах
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18.10.2024 13:48 Ответить
😂😂😂
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18.10.2024 15:39 Ответить
Як і сторонників.
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18.10.2024 13:49 Ответить
Ніхто не проти, але треба виконати свої обіцянки про виконання необхідних реформ, але про це Умєров промовчав, тому і виглядає, як повний дурник..
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18.10.2024 13:50 Ответить
Ги-ги, жарт рівня 95кагалу. І це на тлі заяв США, мадярів..
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18.10.2024 13:51 Ответить
" Всі бажають ... "

Пане Умєров ,коли "не має жодних противників..." ,
то чому ми не в НАТО ?
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18.10.2024 13:53 Ответить
Що воно меле це недолуге- він фіцо орбана запитував?
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18.10.2024 13:57 Ответить
Він недолугий невіглас(Умеров).
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18.10.2024 14:22 Ответить
Угорщина, Словаччина, Туреччина, США, Германія і бозна скільки ще країн які не висказались - так-так, нас не існує.
Ніколи Україну не приймуть в НАТО.
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18.10.2024 13:59 Ответить
зеленський, єрмак, татаров.... цей список безкінечний!
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18.10.2024 14:00 Ответить
Потужний пук!
І це - міністр оборони. Мабуть наївся галюцинових грибків.

Чи Єрмачок наказав...
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18.10.2024 14:01 Ответить
Я взагалі вважаю , що поки Україна здає місто за містом, ці найняти менеджери мають засунуть язика у дупу і мовчати І ПРАЦЮВАТИ НА ПЕРЕМОГУ . Ось як Україна почне гнати окупанта на далекі відстані- тоді пістить
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18.10.2024 14:07 Ответить
А эта женщина как?
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18.10.2024 14:04 Ответить
Умєров припинив гадити Україні і почав казати правду?

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 14:05 Ответить
Навіщо ти брешеш, Умєров?
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18.10.2024 14:08 Ответить
угорщина то ніхто?
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18.10.2024 14:18 Ответить
Ви думаєте він для вас говорить? ні, він це говорить для Зе, щоб тому це було приємно чути. Це така собі "східна" запопадливість.
Підлиза просто.
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18.10.2024 14:22 Ответить
Около 11 000 северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке pоссии для войны против Украины. Они начнут сражаться в ноябре. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов.Тогда пусть Зеленский попросит союзников ввести свои войска,чего он ждет?
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18.10.2024 14:28 Ответить
А чого ж тоді не беруть? А ясно-а зараз ми просипаємося пане Умеров. Перший хто проти це США, та в цілому увесь постійний состав совбезу ООН. І всі це прекрасно знають-та навіть самі країни це постійно толдичать зі своїми "коли настане сприятливі умови,та двері відчинені з мостом до НАТО"
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18.10.2024 14:32 Ответить
Американці і німці проти нашого вступу в альянс, скажіть йому хто небудь
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18.10.2024 14:40 Ответить
Таке враженя що він взагалі не з цього світу ,а Угощина ,Словачина теж за ? Замість того що б вимагати будувати фортифікаційні споруди ,що б домовлятись про поставки зброї і не їздити в Європу ,а скажімо ті країни які мають зброю домовлятись про поставки як південа Корея ,Філіпіни ітп,я вже не кажу що я щось не памятаю що б він їздив на фронт.
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18.10.2024 15:01 Ответить
Є нєопреділівшиєся?
Не уявляю навіщо це нести(
І орбан з фіцо за?
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18.10.2024 15:35 Ответить
США і Німеччина прости вступу України в НАТО, принаймні зараз, вони це відкрито кажуть. Плюс усілякі орбани з фіцо. Бачу, наша влада взагалі вже з реальністю не друже.
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18.10.2024 15:57 Ответить
Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров Источник:

Невеста неплохая но её никто не хотел
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18.10.2024 18:24 Ответить
 
 