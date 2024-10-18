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Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров

Умєров заявив, що противників вступу України в НАТО немає

Жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.

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Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", - зазначив він.

Умєров сказав, що питання вступу України в НАТО завжди вважалось таким, що не на часі, однак Україна повинна просувати свій план дій.

"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - підсумував міністр.

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Автор: 

НАТО (6530) членство в НАТО (1738) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
+21
Він живе в паралельній реальності?
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18.10.2024 13:42 Відповісти
+15
Умєров взагалі адекваті ?
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18.10.2024 13:45 Відповісти
+13
В нього діти у США . Є вілла. І граблі. А в Україні 10% міст знищено вщент
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18.10.2024 13:44 Відповісти
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Він живе в паралельній реальності?
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18.10.2024 13:42 Відповісти
В нього діти у США . Є вілла. І граблі. А в Україні 10% міст знищено вщент
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18.10.2024 13:44 Відповісти
Не перебільшуйте, немає стільки знищених вщент. Тільки на активній ЛБЗ самі руїни, Схід та Південь, що потрапили в окупацію в перші дні, цілі.
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18.10.2024 14:00 Відповісти
А ви не захищайте окупанта
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18.10.2024 14:03 Відповісти
Ви ж не будете піддакувати Трампу, що тут вся країна в руїнах лежить.
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18.10.2024 14:14 Відповісти
А до чого тут Трамп?
в Україні зараз багато зруйновано. Це і без Трампа ви маєте знати, якщо знаходитесь в Україні
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18.10.2024 14:16 Відповісти
У різних місцях по різному. Знищено вщент саме міст - це Бахмут, Северодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Волноваха, Маріуполь, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк і ще декілька десятків. Сотні сіл теж знищені. Та в Україні набагато більше міст і сіл, ніж тридцять. І сіл більше, ніж пара сотень.
Коротше, 10% вщент - це перебільшення. Немає стільки.
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18.10.2024 14:28 Відповісти
Та й Марік далеко не вщент.
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18.10.2024 16:04 Відповісти
Та пішов ти на*уй із своєю арихметикою! Місто Нікополь потерпає від щоденних обстрілів із самого початку вторгнення. Щоденно! То він знищений, по-твоєму, чи ще ні!
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18.10.2024 19:35 Відповісти
Якщо Трамп сказав, що вся Україна лежить в руїнах, крім Києва, значить, так воно і є.
Пишу з руїн Одеси.
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20.10.2024 09:24 Відповісти
Як в ту реальність на ПМЖ попасти?
Так як в раю на землі.
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18.10.2024 15:36 Відповісти
Ага. Посмертно.
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18.10.2024 13:43 Відповісти
І де запрошення ?
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18.10.2024 13:43 Відповісти
Умєров взагалі адекваті ?
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18.10.2024 13:45 Відповісти
Чоиу ж ми не в НАТО, придурку?
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18.10.2024 13:46 Відповісти
Для кого ця локшина ? Угорці прям перші, хто хоче нас там бачити.....
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18.10.2024 13:47 Відповісти
чурбан з фіцом чуть в драку з шольцом та байденом не полізли, бо ті були проти поспішних рішень. прям розривались обидва два в істериці -"хочемо бачити командозеків в нато, так сильно, шо аж гуляш та клецки кушать не могём!"
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18.10.2024 13:47 Відповісти
Не дивно що всі шарахаються від цих дурнуватих бомжів у піжамах
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18.10.2024 13:48 Відповісти
😂😂😂
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18.10.2024 15:39 Відповісти
Як і сторонників.
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18.10.2024 13:49 Відповісти
Ніхто не проти, але треба виконати свої обіцянки про виконання необхідних реформ, але про це Умєров промовчав, тому і виглядає, як повний дурник..
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18.10.2024 13:50 Відповісти
Ги-ги, жарт рівня 95кагалу. І це на тлі заяв США, мадярів..
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18.10.2024 13:51 Відповісти
" Всі бажають ... "

Пане Умєров ,коли "не має жодних противників..." ,
то чому ми не в НАТО ?
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18.10.2024 13:53 Відповісти
Що воно меле це недолуге- він фіцо орбана запитував?
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18.10.2024 13:57 Відповісти
Він недолугий невіглас(Умеров).
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18.10.2024 14:22 Відповісти
Угорщина, Словаччина, Туреччина, США, Германія і бозна скільки ще країн які не висказались - так-так, нас не існує.
Ніколи Україну не приймуть в НАТО.
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18.10.2024 13:59 Відповісти
зеленський, єрмак, татаров.... цей список безкінечний!
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18.10.2024 14:00 Відповісти
Потужний пук!
І це - міністр оборони. Мабуть наївся галюцинових грибків.

Чи Єрмачок наказав...
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18.10.2024 14:01 Відповісти
Я взагалі вважаю , що поки Україна здає місто за містом, ці найняти менеджери мають засунуть язика у дупу і мовчати І ПРАЦЮВАТИ НА ПЕРЕМОГУ . Ось як Україна почне гнати окупанта на далекі відстані- тоді пістить
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18.10.2024 14:07 Відповісти
А эта женщина как?
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18.10.2024 14:04 Відповісти
Умєров припинив гадити Україні і почав казати правду?

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 14:05 Відповісти
Навіщо ти брешеш, Умєров?
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18.10.2024 14:08 Відповісти
угорщина то ніхто?
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18.10.2024 14:18 Відповісти
Ви думаєте він для вас говорить? ні, він це говорить для Зе, щоб тому це було приємно чути. Це така собі "східна" запопадливість.
Підлиза просто.
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18.10.2024 14:22 Відповісти
Около 11 000 северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке pоссии для войны против Украины. Они начнут сражаться в ноябре. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов.Тогда пусть Зеленский попросит союзников ввести свои войска,чего он ждет?
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18.10.2024 14:28 Відповісти
А чого ж тоді не беруть? А ясно-а зараз ми просипаємося пане Умеров. Перший хто проти це США, та в цілому увесь постійний состав совбезу ООН. І всі це прекрасно знають-та навіть самі країни це постійно толдичать зі своїми "коли настане сприятливі умови,та двері відчинені з мостом до НАТО"
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18.10.2024 14:32 Відповісти
Американці і німці проти нашого вступу в альянс, скажіть йому хто небудь
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18.10.2024 14:40 Відповісти
Таке враженя що він взагалі не з цього світу ,а Угощина ,Словачина теж за ? Замість того що б вимагати будувати фортифікаційні споруди ,що б домовлятись про поставки зброї і не їздити в Європу ,а скажімо ті країни які мають зброю домовлятись про поставки як південа Корея ,Філіпіни ітп,я вже не кажу що я щось не памятаю що б він їздив на фронт.
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18.10.2024 15:01 Відповісти
Є нєопреділівшиєся?
Не уявляю навіщо це нести(
І орбан з фіцо за?
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18.10.2024 15:35 Відповісти
США і Німеччина прости вступу України в НАТО, принаймні зараз, вони це відкрито кажуть. Плюс усілякі орбани з фіцо. Бачу, наша влада взагалі вже з реальністю не друже.
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18.10.2024 15:57 Відповісти
Противников вступления Украины в НАТО нет, - Умеров Источник:

Невеста неплохая но её никто не хотел
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18.10.2024 18:24 Відповісти
 
 