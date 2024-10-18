Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров
Жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.
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Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", - зазначив він.
Умєров сказав, що питання вступу України в НАТО завжди вважалось таким, що не на часі, однак Україна повинна просувати свій план дій.
"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - підсумував міністр.
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в Україні зараз багато зруйновано. Це і без Трампа ви маєте знати, якщо знаходитесь в Україні
Коротше, 10% вщент - це перебільшення. Немає стільки.
Пишу з руїн Одеси.
Так як в раю на землі.
Пане Умєров ,коли "не має жодних противників..." ,
то чому ми не в НАТО ?
Ніколи Україну не приймуть в НАТО.
І це - міністр оборони. Мабуть наївся галюцинових грибків.
Чи Єрмачок наказав...
Зєлю геть. Вибори
Підлиза просто.
Не уявляю навіщо це нести(
І орбан з фіцо за?
Невеста неплохая но её никто не хотел