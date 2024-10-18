Противників вступу України до НАТО немає, - Умєров

Жодних противників вступу до НАТО під час дискусій щодо запрошення України в Альянс не було.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", - зазначив він.

Умєров сказав, що питання вступу України в НАТО завжди вважалось таким, що не на часі, однак Україна повинна просувати свій план дій.

"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - підсумував міністр.

Також читайте: У партнерів України іноді виникають питання щодо мобілізації чоловіків з 18 років, - Умєров