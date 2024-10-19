Вступ України в НАТО без окупованих територій не обговорюється, - Стефанішина

Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи пропонували Україні вступати в НАТО без тимчасово окупованих територій, Стефанішина відповіла:

"Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій, -ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - заявила урядовиця.

За її словами, вступ України до Альянсу відбудеться після завершення війни.

Також Стефанішина розповіла, що після запрошення складається протокол про приєднання, у якому зазначаються терміни та необхідні реформи.

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"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями",- заявила віцепрем'єр-міністерка.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявляв, що союзникам варто узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Перший пункт "Плану перемоги" передбачає запрошення України в НАТО.

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