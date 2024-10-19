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Вступ України в НАТО без окупованих територій не обговорюється, - Стефанішина

Стефанішина про членство України в НАТО

Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи пропонували Україні вступати в НАТО без тимчасово окупованих територій, Стефанішина відповіла:

"Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій, -ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - заявила урядовиця.

За її словами, вступ України до Альянсу відбудеться після завершення війни.

Також Стефанішина розповіла, що після запрошення складається протокол про приєднання, у якому зазначаються терміни та необхідні реформи.

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"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями",- заявила віцепрем'єр-міністерка.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявляв, що союзникам варто узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Перший пункт "Плану перемоги" передбачає запрошення України в НАТО.

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Автор: 

НАТО (6543) членство в НАТО (1743) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+21
Цікаво, на якому напрямку воює чоловік Стефанишиної?
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19.10.2024 16:55 Відповісти
+13
Чому не обговорюється? Хто це вирішив? Ваші діти ніхто не служить, тому ви такі сміливі. Вийти на кордони 91-го нереально. Якщо пропонують гарантії безпеки, треба розглядати і такі пропозиції. Це шанс збереги країну. Південна Корея живе поділена і нічого. Вона віддала більше 50% території, а нам пропонують щось близько 17%. Не забувайте, що наше населення не відновлюється, а скорочується. Можливо (не факт) через п'ять років нам і таке не запропонують. Дивіться, щоб пізно не було.
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19.10.2024 17:05 Відповісти
+9
Ну досить дурня валяти ,невже хтось вірить що Україна відвоює Донбас і Крим ? до речі 90% втрачених територій приходятся на перший тиждень війни і хто відповість за це ?
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19.10.2024 17:04 Відповісти
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Якии вступ? - зараз навіть запрошення не обговорується
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19.10.2024 16:54 Відповісти
Цікаво, на якому напрямку воює чоловік Стефанишиної?
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19.10.2024 16:55 Відповісти
Не знаю де він, але свою думку з цього приводу вона висловила офіційно:
"Несправедливо, коли в публічних місцях багато здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям, і вдають, що це їх не стосується. Я вважаю, що рейди ТЦК - це правильно" - віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина.
Тепер і мені стало цікаво, де її колишній...
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19.10.2024 17:06 Відповісти
А разве вопрос вступления Украины в НАТО обговаривается ? С Зеленским и его шоблой Украину НЕ примут в НАТО .
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19.10.2024 16:56 Відповісти
Тю, а и с оккупированными у нас что, уже нет коррупции?
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19.10.2024 16:58 Відповісти
Презідент сказав - АБО НАТО АБО ЯО
І даже оппозиція його в цьому підтримує

особисто я за ЯО , дивлячись як себе непогано відчувають КНР иран раша
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19.10.2024 16:58 Відповісти
.. якби наш найвеличнійший мав розум... він би робив це стосовно НАТО починаючи з першого дня своєї каденції! А то що він каже... то Ви самі розумієте...що його ніхто не сприймає всерьоз! Ні опозиція..і тим більш союзники! І тільки розумововідсталі можуть зараз щось варнякати про ЯЗ в Україні. Лозунг... не візьмете в НАТО...зробимо ядерну бомбу інакше..як шантажем не назвеш. А шантажем ні НАТО.. ні союзників не запугати...
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19.10.2024 17:09 Відповісти
Ви Гончаренко теж розумово відсталим важаете ?
ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=6AF8aFtk19_Q88rV
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19.10.2024 17:13 Відповісти
... Ви мені ще покажіть виступи Гончаренко про необхідну демобілізацію під час війни і хронічної нестачу особового складу у ЗСУ!!! На фоні достатньо розумних виступів Гончаренка... у нього і достатньо багато і дурних висловлювань. Про демобілізацію я вже написав... Наступне ..це про ЯЗ. Тим більше ..що ще якась дурноголова істота сказала... що ми здатні за дві неділі це зробити. Про найвеличнійшого я вже промовчу. Назвати свою маячню планом перемоги могла тільки дійсно недалека людина..яким наш і являється! Назви його план закінчення війни і все було б по іншому... І обговорення ..і була б адекватна реакція союзників! А так ... на рингу два боксери... Наш у накауті майже, тому ..що не готувався до бою... І зараз вимагає, щоб суддя визнав його переможцем! Вам не смішно. Тому і питання з ЯЗ таке ж смішне..як і сам наш боксер!!)))
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19.10.2024 17:29 Відповісти
... хай би вже сказав би наш розумник!!))) Не приймете в НАТО.. підірвемо Південноукраїнську АС! Це ж те саме...що і заявити.. що ми зробимо ЯЗ!! Достатньо і тиждня буде...))) Шо там шантаж...що тут шантаж!
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19.10.2024 17:35 Відповісти
збагачувати уран чи плутоній у себе на кухні будеш ? а випробовувати де ? а доставляти чим ? а якщо на одну твою боеголовку до тебе прилетить 500 ?
клоун ******** херню, всі як дебіли носяться з цією темою, цей народ невиліковний.
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19.10.2024 17:53 Відповісти
Дурень думкою багатіє.

З ЯО мм опинимося на місці Ірану тілтки без нафти. І тоді нам точно *****.
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19.10.2024 18:08 Відповісти
Т.е. 1-й пункт потужного плана откладывается до выполнения 2-3-4-го...
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19.10.2024 17:01 Відповісти
Ну досить дурня валяти ,невже хтось вірить що Україна відвоює Донбас і Крим ? до речі 90% втрачених територій приходятся на перший тиждень війни і хто відповість за це ?
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19.10.2024 17:04 Відповісти
У неi на фото - одне око ширше другого. Вона не з тих, до кого, як говорять психологи, тре прискiпливо придивлятись? Та як клiнiчну смерть людина перенесла, тепер одне око вирячене... ??? Жах та й годi.
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19.10.2024 17:04 Відповісти
...хто нами править...
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19.10.2024 17:05 Відповісти
Та ні, просто коли сильно голову нахиляє, то ботокс перетікає на інший бік
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19.10.2024 19:04 Відповісти
Чому не обговорюється? Хто це вирішив? Ваші діти ніхто не служить, тому ви такі сміливі. Вийти на кордони 91-го нереально. Якщо пропонують гарантії безпеки, треба розглядати і такі пропозиції. Це шанс збереги країну. Південна Корея живе поділена і нічого. Вона віддала більше 50% території, а нам пропонують щось близько 17%. Не забувайте, що наше населення не відновлюється, а скорочується. Можливо (не факт) через п'ять років нам і таке не запропонують. Дивіться, щоб пізно не було.
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19.10.2024 17:05 Відповісти
Нам і зараз таке не пропонують. Навіть якщо віддамо ***** усі території які він хоче, одразу в НАТО нас ніхто не візьме, бо вони повні сцикуни. Якщо ***** попросить, то вони і Прибалтів кинуть та захищати не будуть, і будуть ховати голову у пісок, як це вже робили перед Гітлером.
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19.10.2024 17:31 Відповісти
Нереально з цією владою.
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19.10.2024 18:14 Відповісти
Дамочна хоче з лугандоном в НАТО вступати?
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19.10.2024 17:07 Відповісти
Яка умна аж жах бере.
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19.10.2024 17:09 Відповісти
Але для кордонів 91 у допомогу ЗСУ потребуються армії Німеччини і Турції ..
вона просто забула про це сказати , ну жінка що ви хочете там в голові сімейне вогнище, побут , борщ , вареники
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19.10.2024 17:16 Відповісти
Для чого ці самовпевнені прогнози? Запевняли, що війни не буде!
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19.10.2024 17:18 Відповісти
Кінчена дебілка. Її діти на фронті, чи в кабаку?
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19.10.2024 17:37 Відповісти
То вже не їй вирішувати ,а нашим союзникам ,з чим нас брати до НАТО і чи брати взагалі ,а то ця зелена шобла страждає манією величі ,уявили себе великими політичними діячами.,нехай краще шмарклі під носом підітруть і слухають дорослих дядьків з Заходу і не лізуть куди їх не просять.
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19.10.2024 17:40 Відповісти
Ахахаха спітч розрахований на інфузорій пожерачів марафону, по перше питання вступу взагалі не обговорюється, навіть із запрошенням вагаються, кажуть спочатку реформи, по друге країни з територіальними суперечками в НАТО не приймають.
хоча про що це я, ця ж євроінтегракиня розказувала що ми вступимо в ЄС через 2 роки, рік з цього терміну вже пройшов, але це вже мабуть і забули 73%-ві зебіли, тому можна сцяти в очі далі, хай насолоджуються.
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19.10.2024 17:49 Відповісти
Заберіть з екрану цю піхву з вухами!
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19.10.2024 17:55 Відповісти
Якби ФРН чекало поки підрадянська НДР звільниться від радянської окупації, то вже б не було тієї Німеччини, яку ми знаємо зараз. Конрад Аденауер не став чекати поки східна частина Німеччини стане вільною від радянської окупації, він зробив все можливе, щоб вільна від тоталітаризма, західна частина Німеччини, стала членом НАТО та ЄС. Риторика слуг зеленського каже про те, що їм не потрібно ані членство в НАТО ані зрештою перемога України над рашкой, бо притомні чудово розуміють, що вихід на кордони 1991 року в найближчій перспективі, з корумпованими зрадниками-мародерами які рулять державою неможливий. Тобто за красивою правильною риторикою, яка подобається пересічному піплу криється бажання зе-влади нескінченно мародерити та незмінно лишатися при владі, при цьому ні за що не звітуючи та не відповідаючи, прикриваючись війною. Зеленський все своє життя висміював і ЄС і НАТО, робив регулярні антизахідні, анти НАТОвські випади. Він і надалі робить все, щоб Україна не стала членом НАТО та ЄС.
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19.10.2024 18:38 Відповісти
Верзе казна-що. За це мала би бути вже якась відповідальність.
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19.10.2024 18:58 Відповісти
Я розцінюю такі висловлювання Стефанішиних , як відмову вступу в НАТО . Ті бійці , які гинуть кожного дня , на совісті таких .... . Чи то вони на когось працюють , чи просто дурнуваті - немає різниці .
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19.10.2024 19:01 Відповісти
Працюють на ермака,мета діяльності якого- поразка країни та невступ в НАТО-ЄС.
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19.10.2024 20:10 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vstup-do-nato-ssha-zminili-svoyu-dumku-shchodo-ukrajini-povidomili-zmi-50459848.html США змінили свою позицію й готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
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19.10.2024 19:23 Відповісти
А тепер пані не плутайте запрошення та вступ.
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19.10.2024 19:53 Відповісти
"Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991..."-Стефанишина.
Що буде запрошена,то вже без сн на чолі з ермаком.
Слуги можуть лише анонсувати в цьому питанні. Анонсом вони займаються впрожовж 5,5 року.
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19.10.2024 20:06 Відповісти
а поттрібно обговорювати
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19.10.2024 21:09 Відповісти
 
 