Вступ України в НАТО без окупованих територій не обговорюється, - Стефанішина
Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося. Україна буде запрошена до НАТО в межах кордонів 1991 року.
Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи пропонували Україні вступати в НАТО без тимчасово окупованих територій, Стефанішина відповіла:
"Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій, -ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - заявила урядовиця.
За її словами, вступ України до Альянсу відбудеться після завершення війни.
Також Стефанішина розповіла, що після запрошення складається протокол про приєднання, у якому зазначаються терміни та необхідні реформи.
"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями",- заявила віцепрем'єр-міністерка.
Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявляв, що союзникам варто узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Перший пункт "Плану перемоги" передбачає запрошення України в НАТО.
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"Несправедливо, коли в публічних місцях багато здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям, і вдають, що це їх не стосується. Я вважаю, що рейди ТЦК - це правильно" - віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішина.
Тепер і мені стало цікаво, де її колишній...
І даже оппозиція його в цьому підтримує
особисто я за ЯО , дивлячись як себе непогано відчувають КНР иран раша
ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=6AF8aFtk19_Q88rV
клоун ******** херню, всі як дебіли носяться з цією темою, цей народ невиліковний.
З ЯО мм опинимося на місці Ірану тілтки без нафти. І тоді нам точно *****.
вона просто забула про це сказати , ну жінка що ви хочете там в голові сімейне вогнище, побут , борщ , вареники
хоча про що це я, ця ж євроінтегракиня розказувала що ми вступимо в ЄС через 2 роки, рік з цього терміну вже пройшов, але це вже мабуть і забули 73%-ві зебіли, тому можна сцяти в очі далі, хай насолоджуються.
"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
Що буде запрошена,то вже без сн на чолі з ермаком.
Слуги можуть лише анонсувати в цьому питанні. Анонсом вони займаються впрожовж 5,5 року.