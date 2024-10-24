Президент США міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, 46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден залишатиметься при владі ще протягом 76 днів після виборів. Цей період вступу на посаду нового президента називають "кульгавою качкою".

"Кульгава качка, але не бездіяльна. У тому, що стосується України, з його боку було б розумно використати цей час "міжцарів'я" як можливість змінити хід війни", - ідеться в публікації.

За цей час Байден міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як арамейські тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території, зазначають автори публікації.

Раніше президент США не підтримував таку ідею, але "ядерний кийок" Путіна поки що виявлявся порожнім, і Байден міг би знайти обґрунтування цьому кроку, вважають у WP.

Чинний американський президент міг би послатися на практику випаленої землі, яку Москва використовує для руйнування української енергетики та інших цивільних цілей, що дає юридичні та моральні підстави Києву, щоб себе захищати.

"Вашингтон може і повинен зробити більше, щоб допомогти Україні себе захистити від нових атак на енергоінфраструктуру, через яку українцям доведеться мерзнути цієї зими", - зазначає автор.

Байден також міг би в мотивувальній частині згадати про посилення гібридних атак РФ на території НАТО. Це цілеспрямована стратегія диверсій, використання дронів і РЕБ проти цивільної авіації в Європі, а також замовних убивств. Представники НАТО вважають, що з боку Росії також назріває загроза для підводних інтернет-кабелів.

Досі, "у Вашингтоні гризли нігті", намагаючись сформулювати стратегію оборони. Настав час показати, що Кремль зіткнеться з наслідками своїх дій, зазначає видання.

"Важливо, щоб за певні дії була відповідна ціна. Усе це не повинно залишатися непоміченим і непокараним", — сказав Каміл Гранд, колишній французький високопоставлений представник НАТО в Європейській раді із закордонних справ.

Навіть невеликі зміни на користь України могли б перешкодити спробам Дональда Трампа примусити Київ підкоритися Москві.

За словами журналістів, Британія і Франція, ймовірно, підтримають дозвіл на удари по території РФ, а після цього Німеччина могла б почати постачання ракет Taurus - високоточних боєприпасів із дальністю 500 км, які можуть пробивати бункерні укріплення.

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