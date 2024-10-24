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Новини
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Байден залишатиметься при владі ще протягом 76 днів після виборів. Цей час можна використати як можливість змінити хід війни в Україні, - The Washington Post

Байден матиме 76 днів щоб допомогти Україні

Президент США міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, 46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден залишатиметься при владі ще протягом 76 днів після виборів. Цей період вступу на посаду нового президента називають "кульгавою качкою".

"Кульгава качка, але не бездіяльна. У тому, що стосується України, з його боку було б розумно використати цей час "міжцарів'я" як можливість змінити хід війни", - ідеться в публікації.

За цей час Байден міг би дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю, таку як арамейські тактичні ракети системи ATACMS, по цілях на російській території, зазначають автори публікації.

Раніше президент США не підтримував таку ідею, але "ядерний кийок" Путіна поки що виявлявся порожнім, і Байден міг би знайти обґрунтування цьому кроку, вважають у WP.

Чинний американський президент міг би послатися на практику випаленої землі, яку Москва використовує для руйнування української енергетики та інших цивільних цілей, що дає юридичні та моральні підстави Києву, щоб себе захищати.

"Вашингтон може і повинен зробити більше, щоб допомогти Україні себе захистити від нових атак на енергоінфраструктуру, через яку українцям доведеться мерзнути цієї зими", - зазначає автор.

Байден також міг би в мотивувальній частині згадати про посилення гібридних атак РФ на території НАТО. Це цілеспрямована стратегія диверсій, використання дронів і РЕБ проти цивільної авіації в Європі, а також замовних убивств. Представники НАТО вважають, що з боку Росії також назріває загроза для підводних інтернет-кабелів.

Досі, "у Вашингтоні гризли нігті", намагаючись сформулювати стратегію оборони. Настав час показати, що Кремль зіткнеться з наслідками своїх дій, зазначає видання.

"Важливо, щоб за певні дії була відповідна ціна. Усе це не повинно залишатися непоміченим і непокараним", — сказав Каміл Гранд, колишній французький високопоставлений представник НАТО в Європейській раді із закордонних справ.

Навіть невеликі зміни на користь України могли б перешкодити спробам Дональда Трампа примусити Київ підкоритися Москві.

За словами журналістів, Британія і Франція, ймовірно, підтримають дозвіл на удари по території РФ, а після цього Німеччина могла б почати постачання ракет Taurus - високоточних боєприпасів із дальністю 500 км, які можуть пробивати бункерні укріплення.

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Автор: 

Байден Джо (2893) зброя (7540)


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Топ коментарі
+11
Ага, за більше 2,5 років не змінив, то і за 76 днів, скоріш за все, нічого не буде.
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24.10.2024 12:07 Відповісти
+4
дед будет пить таблетки и ездить на велике, а вы со своими ракетами мешаете пенсионеру достойно проживать свои дни .... Зачем оно ему надо ?
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24.10.2024 12:11 Відповісти
+4
Три роки шлангом висів, а тепер стане твердим, що за маячня. Тільки на себе треба сподіватись, тільки так переможемо, а все інше пусті балачки...
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24.10.2024 12:12 Відповісти
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Ага, за більше 2,5 років не змінив, то і за 76 днів, скоріш за все, нічого не буде.
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24.10.2024 12:07 Відповісти
може і змінив би, але Джо постійно забуває що обіцяв зробити! ну а нагадати нема кому
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24.10.2024 12:24 Відповісти
добре, що хоч тобі постійно щось запихають до писка.
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27.10.2024 10:45 Відповісти
Шось в нас пішли тільки одні надіі - немає в нас твердоі підтримки в світі
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24.10.2024 12:07 Відповісти
дед будет пить таблетки и ездить на велике, а вы со своими ракетами мешаете пенсионеру достойно проживать свои дни .... Зачем оно ему надо ?
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24.10.2024 12:11 Відповісти
Три роки шлангом висів, а тепер стане твердим, що за маячня. Тільки на себе треба сподіватись, тільки так переможемо, а все інше пусті балачки...
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24.10.2024 12:12 Відповісти
Зовсім вже. Рано ще ховати Харріс.
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24.10.2024 12:17 Відповісти
Саме вчасно. Рейтинги падають, Трампа - ростуть. Перед виборами взагалі обваляться, і трампістам навіть повстання починати не треба буде.
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24.10.2024 12:31 Відповісти
Зато Камала, наприклад на "пропозицію" типу "НАТО забирайтесь на кордони 1997 року" - буде "сміятись"
І як "диктаторам" реагувати на "сміх"?

В останньому інтервью, на просте питання про головного противника США
задумалась, та сказала, що всі це знають, це іран

виходить росія, китай - партнери
а противник тільки один іран
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24.10.2024 13:03 Відповісти
Занадто багато вимагаєте від жінки-політика.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
Надежды юношей питают...
А по сравнению с Байденом почти все юноши )
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24.10.2024 12:20 Відповісти
Можна. Але ніхто нічого не робитиме. Ну хіба що потужний удар занепокоєнням.
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24.10.2024 12:28 Відповісти
ага, до сих пор не изменили- а сейчас мацкву возьмем
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24.10.2024 12:45 Відповісти
Якщо людина боягуз за свєю природою й по життю, то вже не зміниться. Вони перед путєном як кролики перед удавом.
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24.10.2024 12:46 Відповісти
Тер нема боягузів, там є ті хто бачить вигоду від конкретних дій.
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24.10.2024 13:01 Відповісти
тут і мені соромно стало за обранця клінічних ідіотів імені 73%.
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27.10.2024 10:47 Відповісти
Байден це ширма яку лялькарі витягли з пенсії коли злякалися втратити владу на користь Берні Сандерса.
Воно ніколи нічого не вирішувало, але Washington Post цього ніколи не напише.
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24.10.2024 13:00 Відповісти
Вже валить на попередника, в данному випадку на Обаму - що він у всьому винен

В книзі WAR - описують "Байден запобіг ядерній війні"
Ціна, запобіганню:
весь час боялись ескалації, тому превентивно не допомогли до 2022
обмежели кількість, та типи зброї, та додатково наклали обмеження по використанню
погрози, коли росія застосує:
- зміна влади - тільки не допомагайте пригожину
- напад на територію - забудьте про Крим. З Курськом вийшло якесь "непорозуміння"...
- обвал фронту - зменшили допомогу під час звільнення херсону. був ризик, що після цього впаде Крим, та влада

допомогли з кндр - визнали "законними військовими цілями",
проте розбирайтесь з ними самі, немає різниці чий військовий...
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24.10.2024 13:18 Відповісти
"арамейські тактичні ракети системи ATACMS"?
Упс... Це вже серйозно!
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24.10.2024 13:03 Відповісти
арамяшки виготовляли?
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27.10.2024 10:51 Відповісти
Все буде після виборів. До виборів ніяких дій не буде.
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24.10.2024 17:26 Відповісти
А раніше що заважало цьому танцюристу танцювати красиво? Відсохлі яйця?
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24.10.2024 19:18 Відповісти
 
 