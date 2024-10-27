Стратегія Байдена провалилася, війна в Україні надалі поширюється, - The Guardian

На початку повномасштабного вторгення президент США вибрав стратегію стримування. За місяць після початку повномасштабної війни, він обіцяв постачати Україні допомогу й послабити російську економіку, однак через понад 30 місяців війни видно, що ця стратегія провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в колонці для The Guardian оглядач Саймон Тісдалл.

Він зазначає, що вдалося уникнути поширення війни на територію НАТО. Проте країни, які межують з Україною, все ще потерпають від російських атак.

"Подібно до нелікованого раку, українська криза дає неконтрольовані метастази. Не обмежуючись брудом і льодом Донбасу, токсичні опади війни, що поширюються, з кожним днем стають дедалі більш руйнівними в глобальному масштабі. Вона забруднює і знищує все, до чого торкається", – пише Тісдалл.

До того ж війна підживлює політичний екстремізм з обох боків, оскільки підтримка проплачених популістських прихильників Путіна зростає. З 2022 року гібридна війна - підривна діяльність, дезінформація, операції впливу, кібератаки, шахрайство, інтернет-тролінг - набуває дедалі більших масштабів по всьому світу. Причина в тому, що авторитарні режими наслідують приклад Росії.

Нездатність стримати війну також сприяє "сейсмічним геополітичним змінам", зокрема, зміцненню партнерства між Китаєм і Росією. Але ці зміни мають ще більший масштаб, за словами Тісдалла. На недавньому саміті БРІКС, який проводив Путін, до Росії, Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки приєдналися Іран, Північна Корея, Сирія, Венесуела, а також член НАТО Туреччина, що викликає занепокоєння.

"Путін уявляє собі глобальний антизахідний альянс, новий світовий порядок XXI століття, створений після Америки і очолюваний Китаєм. Це не порожні мрії", - пише автор.

Зростає не тільки економічний збиток від війни РФ проти України. Вона забрала десятки тисяч людських життів. Тісдалл зауважив, що Україна не програла війну, що вже є досягненням, але вона її і не виграє. Водночас підтримка Заходу поступово слабшає.

"Наскільки всьому цьому можна було запобігти? Деякі події, такі як вісь Китай-Росія і зростання правого популізму, відбувалися в будь-якому разі. Війна просто прискорила їх. Але багато чого з того, що сталося в ширшому масштабі, можна було повністю або частково запобігти", - переконаний Тісдалл.

Автор нагадав, що під час своєї промови в Польщі 2022-го Байден заявив, що попереджав Путіна, що напад на Україну буде помилкою. Але, враховуючи його віру в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би сказати Путіну не вторгатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО.

"Це називається стримуванням. Для цього й існує НАТО. Стримування ніколи не було достатньо. Путін міг би і не прислухатися. Але боягуз, яким він є, найімовірніше, послухав би – і позбавив би всіх болю", – резюмував оглядач.

Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".

