Стратегія Байдена провалилася, війна в Україні надалі поширюється, - The Guardian
На початку повномасштабного вторгення президент США вибрав стратегію стримування. За місяць після початку повномасштабної війни, він обіцяв постачати Україні допомогу й послабити російську економіку, однак через понад 30 місяців війни видно, що ця стратегія провалилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише в колонці для The Guardian оглядач Саймон Тісдалл.
Він зазначає, що вдалося уникнути поширення війни на територію НАТО. Проте країни, які межують з Україною, все ще потерпають від російських атак.
"Подібно до нелікованого раку, українська криза дає неконтрольовані метастази. Не обмежуючись брудом і льодом Донбасу, токсичні опади війни, що поширюються, з кожним днем стають дедалі більш руйнівними в глобальному масштабі. Вона забруднює і знищує все, до чого торкається", – пише Тісдалл.
До того ж війна підживлює політичний екстремізм з обох боків, оскільки підтримка проплачених популістських прихильників Путіна зростає. З 2022 року гібридна війна - підривна діяльність, дезінформація, операції впливу, кібератаки, шахрайство, інтернет-тролінг - набуває дедалі більших масштабів по всьому світу. Причина в тому, що авторитарні режими наслідують приклад Росії.
Нездатність стримати війну також сприяє "сейсмічним геополітичним змінам", зокрема, зміцненню партнерства між Китаєм і Росією. Але ці зміни мають ще більший масштаб, за словами Тісдалла. На недавньому саміті БРІКС, який проводив Путін, до Росії, Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки приєдналися Іран, Північна Корея, Сирія, Венесуела, а також член НАТО Туреччина, що викликає занепокоєння.
"Путін уявляє собі глобальний антизахідний альянс, новий світовий порядок XXI століття, створений після Америки і очолюваний Китаєм. Це не порожні мрії", - пише автор.
Зростає не тільки економічний збиток від війни РФ проти України. Вона забрала десятки тисяч людських життів. Тісдалл зауважив, що Україна не програла війну, що вже є досягненням, але вона її і не виграє. Водночас підтримка Заходу поступово слабшає.
"Наскільки всьому цьому можна було запобігти? Деякі події, такі як вісь Китай-Росія і зростання правого популізму, відбувалися в будь-якому разі. Війна просто прискорила їх. Але багато чого з того, що сталося в ширшому масштабі, можна було повністю або частково запобігти", - переконаний Тісдалл.
Автор нагадав, що під час своєї промови в Польщі 2022-го Байден заявив, що попереджав Путіна, що напад на Україну буде помилкою. Але, враховуючи його віру в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би сказати Путіну не вторгатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО.
"Це називається стримуванням. Для цього й існує НАТО. Стримування ніколи не було достатньо. Путін міг би і не прислухатися. Але боягуз, яким він є, найімовірніше, послухав би – і позбавив би всіх болю", – резюмував оглядач.
Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Читаю ваші срачі стосовно економіки рф, і її здатності фінансувати війну і ось що хотів сказати з цього приводу.
Банкрутство совку свого часу було саме ПЛАНОМ принаймні частини адміністрації Рейгана.
В цього плану було два напрямки - військова ЕСКАЛАЦІЯ та удар по економіці СРСР. І ці два напрямки було синхронізовано.
Мало хто пам'ятає, що Сауди прийняли рішення про боротьбу за долю ринку не просто так. Мало хто пам'ятає, що директор ЦРУ Білл Кейсі злітав до Саудів в 1983 і запропонував їм літаки АВАКС та Ф-15. Він прямо перетворював Саудів на союзників, закриваючи очі на все. Чого від демократів ми не бачимо взагалі.
Робота Кейсі з Ватиканом проти СРСР також була дуже потужною, про це взагалі мало хто пам'ятає.
Ще менше людей пам'ятає, що загалом візитів Кейсі до Близького Сходу за пару років було декілька десятків. Ну про Іран-Контрас всі чули. США підтримували моджахедів в Афганістані, це була операція Циркон. Ну і звісно в США розповідали про переоснащення власної армії та «Зоряни Війни». Нав'язуючи СРСР гонку озброєнь.
Загалом Рейган перейшов від політики «разрядкі» до агресивної риторики і не тільки. Він санкціонував вторгнення у Гренаду. Він вливав величезні бабки в ВПК, відродивши проект бомбардувальників Б-1 Лансер і створення нової ядерної ракети Піскіпер. Він створив фонд для фінансування боротьби за свободу європейських народів і та підтримував польську Солідарність. Саме він перевів GPS на комерційні рейки, що дало поштовх розвитку системи, яка до цього постійно стикалася з скороченням фінансування. Він спонсорував антикомуністів у Африці, Азії та Латинській Америці. Він бомбардував Лівію. Він навіть підтримував обмеження постачання зброї до Тайваню, заради того аби заручитись підтримкою Китаю. Бо Китай потрібен був йому проти СРСР, принаймні був потрібен аби виглядати загрозою для СРСР.
Звісно політика Рейгана мала недоліки, частину з яких ми бачимо і зараз. Він багато чого і прогавив. Але то були відкладені проблеми, а Рейган вирішував одну конкретну і на той момент.
Рейган качав так, що всі у світі повірили у готовність США до ядерного конфлікту з СРСР. Тоді ж почали розповідати про небезпеку «ядерної зими», бо всі дійсно вірили, що США насправді МОЖЕ. Не те щоб совок у відповідь розпочав власну гонку озброєнь, сили вже були не ті. Але принаймні, попри погане фінансове становище, совок навіть не думав над скороченням фінансування ВПК та армії разом з чекістами. Бо совок дійсно вірив, що США збираються розв'язати війну.
І ось тоді в 1985 році Сауди почали боротися за долю ринку та обвалили ціну на нафту. І цілих 5-6 років низьких цін на нафту і відповідно на газ, призвели НЕ до неспроможності совку вести війни. Так війна в Афганістані продовжувалась аж до 1989, а армія криваво придушувала повстання по всьому совку в кінці 80х, наприклад в Казахстані в 1989 році та в Азербайджані у 1990. Обвал цін на нафту призвів лише до загального погіршення економічної ситуації в СРСР в кінці 80х та на самому початку 90х. Треба відмітити, що після приходу Горбачова до влади в 1985 Рейган дещо змінив риторику і почав говорити про скорочення озброєнь. Але це також було частиною плану, в тому числі і ізоляції совку.
Зараз ми бачимо не політику ескалації, а політику деескалації від США. Але ок, скажімо вливання в ВПК у рф все одно великі, і меншу долю у ВВП витрати на озброєння у рф складають тільки тому, що економіка рф дуже відрізняється від економіки СРСР. Тому скажімо, що конкретно для знищення рф політика ескалації не так вже й потрібна, навіть якщо б уявити що США бажають знищення рф. Все одно кремль витрачає величезні кошти на війну, і не може зупинитись. Війна в Україні набагато більш витратна для рф, ніж війна в Афганістані і можливо навіть по всьому світу для совка. І вийти з цієї війни путін так просто не може, саме тому що рф не СРСР.
Але і сам формат економіки в рф каже нам, що навіть якщо ціни на нафту впадуть сьогодні, ще декілька років рф зможе продовжувати війну через певну інерцію економіки. Хоча б тому що совок сам себе прокормити не міг, а рф може, Сингента не дасть збрехати. Так рф буде погано, але на принципіальну здатність вести війну воно не вплине.
Ризикну заявити, що економічні негаразди, які накопичуються в рф зараз, скоріше вплинуть на ситуацію в рф ПІСЛЯ закінчення поточної фази війни. Як вплинув вивід військ з Афганістану. Вони дадуть нам дещо більший час на відновлення, якщо воно буде. Але навряд чи вони прямо вплинуть на просування російських військ прямо зараз, навіть якщо нафта впаде до 40 баксів за барель вже сьогодні. Економіка рф величезна, має велику інерцію, рф забезпечує себе їжею і багато чим ще. Вони платять армії рублями, армійці купують за рублі російську їжу, а витрати на імпорт перекриваються доларовими надходженнями. Зі скрипом, але перекриваються.
Команда економістів з рф, хоча і має виконувати ідіотські забаганки путіна, набагато більш кваліфікована та не має ніяких ідеологічних обмежень, на відміну від совкових економістів. Економісти в рф можуть використовувати всі механізми - планові, ліберальні, неоліберальні, фашистські, та просто будь-які, які будуть ефективними.
Вони можуть роками розповідати про те, що трубопроводи це сила, а потім почати розвивати ЛНГ. Звісно є нестача технологій для розвитку, але вони ВЖЕ побудували щось, що буде працювати якийсь час. Вони можуть купувати флоти зі старих танкерів, щоб постачати нафту, вони можуть маневрувати в податках, вони можуть брати в борг. Вони можуть відмінити вибори взагалі, назвати путіна царем і платити тільки силовикам та військовим, викинувши пенсів на мороз, а бюджетників контролювати гарантованою пайкою. Хочеш планову економіку, якщо буде працювати, хочеш таку неоліберальну, що ви її у світі не бачили ніде.
Вони можуть завтра виключити зомбатор, забити хер на можливі теракти, і завозити мігрантів пачками, поки вистачить грошей, якщо це буде потрібно і допоможе збалансувати економіку.
Вони можуть обмежити імпорт тачек, віскаря, делікатесів, кокаїну, літаків і багато чого ще, якщо доларів буде критично не вистачати, і ще зароблять балів на цьому від наріду. Замість віскі водка, замість кокаїну крокодил, замість автопрому ходи пішки, завозити будуть тільки бентлі та геліки і тільки для тих кому дозволять. А все що вивільнять, вони витратять на чіпи, бавовну для вибухівки, такмед, двигуни для мопедів, теплаки, танкери, ракети, снаряди і всяке таке інше. Там не так вже й багато грошей потрібно.
Звісно це викличе незадоволення та проблеми. Але давайте чесно. Ви вірите, що росіяни повстануть проти цього? Я не вірю. Так, це МОЖЕ статися. Але може і НЕ СТАТИСЯ.
Звісно не можна сказати, що економіка рф стійка. Але і не можна назвати конкретну дату, коли їй настане такий гаплик, що війну продовжувати, принаймні у поточному форматі, рф не зможе.
Справа звісно не тільки в бабках. Є і інші проблеми, наприклад вичерпання самої стійкості російської системи. Можливо вичерпання запасів ОВТ та людських ресурсів вплине зараз, але тут ще питання яка буде ситуація з цим у нас. Перспективи не дуже втішні, якщо чесно.
Тим більше нема сумнівів, що демократи і значна частина республіканців, саме банкрутства рф, чи тим більше, її розвалу, не бажають зараз. Їх ворог Китай, а рф ще можна, на їх думку, зробити союзником саме через слабкість рф. Вони створюють таку слабкість для себе, не для нас. Чого там бажає Трамп я не знаю, тим більше не знаю чого він забажає у майбутньому. Якщо ви вірите в те, що Трамп примусить рф до того, що рф не подобається, можете вірити далі. Я не люблю грати в казино.
Тому не треба сперечатися, що там з економікою рф. На нас їх вистачить ще надовго, принаймні я раджу виходити саме з такого прогнозу. Радий буду помилитися. Але шансів на це небагато.
Пригайте у помиральну яму, якщо сподівалися на економічне руйнування рф.
Тепер маємо, що маємо - діда, який спокійно йде на пенсію і знищену країну у програній війні. Дуже дякуємо, гаранти Будапешту!
Трагічна помилка когось, тепер ми набираємо кредитів які короткотермінові і причому з відсотковою ставкою.
Подивіться на закупівлю зараз що найперше всі на заході обновляють РСЗО типу Хаймарс, крилаті ракети які можуть орієнтуватись по місцевості без навігації і головне авіацію, а решта снаряди танки і артилерія на другий план.
Друге тільки вони володіють технологією виробництва учасних чіпів, навіть той же Китай купує лінії в голандців. Та більшість ********* озброєння раші чи Китаю створено саме на товарах подвійного призначення які продає захід.
А Маск зайнятий важливим питанням освоєнням інших планет і хто перший це зробить того і будуть їх ресурси.
Росія може дозволити собі фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки величезним доходам від продажу нафти і провалам західних санкцій, - WP
https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/27/russia-economy-overheating-inflation-interest-rates-war/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_homepage
У Сибіру не вистачає чоловіків, щоб керувати автобусами. На російських фермах доярки отримують заробітну плату, порівнянну з IT-працівниками, а готелі мають труднощі з наймом офіціантів, прибиральників і кухарів.
Замість того, щоб занепасти під тиском західних санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, російська економіка показує значне зростання і перебуває під загрозою перегріву.
Величезні військові витрати, зокрема високі виплати солдатам, стимулювали економічне зростання, а також високі зарплати й інфляцію, оскільки компанії змушені відповідати військовим заробіткам, щоб залучати працівників.
На думку економістів, Росія зможе фінансувати свою війну проти України ще кілька років завдяки великим доходам від нафти і провалу західних санкцій, зокрема цінового обмеження на нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", що не змогло обмежити доходи Росії від нафти.
Економіка перегрівається частково через потребу президента Володимира Путіна замінити 20 000 солдатів, які щомісяця гинуть або отримують поранення, згідно з даними Інституту вивчення війни. Регіональні губернатори Росії пропонують небачені раніше підйомні виплати для залучення солдатів, причому Бєлгород нещодавно встановив рекорд з виплатою у $31 200.
Результатом є майже повна зайнятість в Росії та стрімке зростання зарплат. Трудові ресурси та виробничі потужності економіки "майже вичерпані", попередила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна, яка зробила більше, ніж будь-хто інший в російському уряді, щоб підтримати війну за допомогою управління економікою. У липні вона заявила, що "цей сценарій стагфляції можна зупинити лише за допомогою глибокої рецесії".
Вона оголосила про тривалий період високих процентних ставок для уповільнення економіки та зниження інфляції, але поки що це не спрацювало. У п'ятницю банк підняв ключову процентну ставку з 19 до 21 відсотка, що стало найвищим показником за останні два десятиліття.
Інфляція в липні була "значно вищою" за прогнози, заявив банк у своїй заяві. Банк прогнозує зростання економіки на 3,5-4% у 2024 році, а потім різке зменшення до 0,5-1,5% наступного року.
Підвищення ставки Центрального банку викликало обурення серед провідних російських олігархів, з одним із них, який нещодавно попередив, що виробники можуть збанкрутувати, що свідчить про напруженість серед еліти в економіці Путіна.
Приватні компанії насилу можуть конкурувати з високими військовими зарплатами. Опитування Союзу промисловців і підприємців Росії показало, що 82,8% підприємств мають труднощі з залученням працівників. За даними Росстату, безробіття в червні впало до 2,4%.
Тон оголошень про вакансії для зварювальників, фермерів, водіїв, кур'єрів і пакувальників на сайті Avito майже істеричний.
"Терміново потрібен!" - йшлося в нещодавній рекламі на посаду пакувальника шоколадних батончиків Snickers. "Легко! Досвід не потрібен! Безкоштовні триразові харчування та житло!", йшлося у ній, з пропозицією понад $4 100 на місяць - середня національна зарплата у 2023 році становила лише $763. Тим часом пакувальник на складі в Астрахані міг заробляти понад $3 600.
За даними Росстату, реальна зарплата в Росії зросла на 12,9% у річному обчисленні протягом перших шести місяців 2024 року, хоча незалежні аналітики ставлять під сумнів ці цифри. Прибутки найбідніших працівників зросли найшвидше - на 67%.
Незалежні аналітики попереджають, що Путін скоротить соціальні витрати на освіту, охорону здоров'я та інфраструктуру, але він не зазнає політичних втрат, оскільки побудував репресивну автократію.
Незважаючи на економічні труднощі, російський економіст Владислав Іноземцев зазначає, що Росія може підтримувати війну ще кілька років, тоді як Україна і Захід не можуть дозволити собі таку довгу боротьбу.
Водночас Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі вважає, що Росія не може наростити виробництво озброєнь через дефіцит робочої сили та західні санкції.
Невдачі санкцій на Заході привернули увагу автократів, адже обхід санкцій і продовження торгівлі з Росією продовжує підтримувати її економіку, що, за словами експертів, надсилає сигнал Кремлю та Пекіну про слабкість Заходу.
Байден відмовився від стримування, коли відмовився лякати хуьло ядерною відповіддю. Ба більше, Байден стимулював хуьло до нападу, всіляко догоджаючи йому - скасував санкції на Північний потік, вивів війська з Афганістану і зустрівся з ним у Женеві 16 червня 2021р. Але найголовнішу відмашку хуьлу дав Обама, подарувавши йому Крим.
Нарешті вичавили з себе правду.
1) "https://www.ponomaroleg.com/kak-tramp-vozvrashhaet-v-ssha-fashizm/ Как Трамп возвращает в США фашизм (і нацизм)" та
2) "https://www.ponomaroleg.com/nemeczkoe-proishozhdenie-trampa/ Немецкое происхождение Трампа "
"країни, які межують з Україною, все ще потерпають від російських атак" Джерело:
Нам би так потерати як цім бідненьким межуючим країнам.