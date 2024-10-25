РФ готова шукати "компроміси" з Україною, але без жодних "поступок" та "розмінів", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Будь-який результат має бути на користь Росії, я говорю прямо, без жодного сорому. І має виходити з тих реалій, що складаються на полі бою. І, без жодних сумнівів, жодних поступок ми тут робити не збираємося, жодних розмінів не буде. Ми готові шукати компроміси, ми готові йти на ці компроміси розумні", - сказав президент країни-окупанта.

За словами кремлівського диктатора, говорити про будь-які домовленості Росії та України поки що передчасно.

Раніше Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

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