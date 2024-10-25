У Польщі судитимуть фермера, який закликав Путіна "розібратися з Україною"

У Польщі передали до суду обвинувальний акт щодо громадянина Пьотра Г. та його доньки Агати Г., які під час протестів фермерів вивісили на тракторі прапор СРСР та банер із закликом до Путіна "розібратись з Україною".

Про це пише видання TVN24, передає Цензор.НЕТ.

Згадані особи брали участь у лютневих протестах польських фермерів у Гожичах. Їх звинувачують у публічній пропаганді комуністичної ідеології та демонстрації її символіки.

Прессекретарка Глівіцької регіональної прокуратури Каріна Спрус розповіла, що спочатку ті не визнавали себе винними, заявляючи про свій намір "привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства".

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Проте згодом вони визнали свою провину та подали клопотання про добровільну згоду на покарання.

У Польщі заклики до ведення загарбницької війни або її вихваляння караються позбавленням волі на строк до 5 років, а публічна пропаганда комуністичної чи іншої тоталітарної ідеології карається позбавленням волі на строк до 3 років.

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