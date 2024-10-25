У Польщі судитимуть фермера, який закликав Путіна "розібратися з Україною"
У Польщі передали до суду обвинувальний акт щодо громадянина Пьотра Г. та його доньки Агати Г., які під час протестів фермерів вивісили на тракторі прапор СРСР та банер із закликом до Путіна "розібратись з Україною".
Про це пише видання TVN24, передає Цензор.НЕТ.
Згадані особи брали участь у лютневих протестах польських фермерів у Гожичах. Їх звинувачують у публічній пропаганді комуністичної ідеології та демонстрації її символіки.
Прессекретарка Глівіцької регіональної прокуратури Каріна Спрус розповіла, що спочатку ті не визнавали себе винними, заявляючи про свій намір "привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства".
Проте згодом вони визнали свою провину та подали клопотання про добровільну згоду на покарання.
У Польщі заклики до ведення загарбницької війни або її вихваляння караються позбавленням волі на строк до 5 років, а публічна пропаганда комуністичної чи іншої тоталітарної ідеології карається позбавленням волі на строк до 3 років.
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Моя мама надала прихисток біженцям подібного менталітету - у 3к квартиру у Киеві у гарному стані поселила чисто за комуналку. "Біженці" не виконували жодних домовленностей, повикидали їїї речі з антресолі, винесли на свалку непотрібні їм меблі, кутовий диван перекрутили так, як хм потрібно було без дозволу. Мама терпіла 2 місяці, потім зажадала, щоб вони з'їхали (дала ще місяць) - скільки було образи та хамства у відповідь...виїхали, не оплативши навіть коммуналку і вкравши посуд.
Коли вже вертався, їхали до Києва з багатьма "переселенцями", що постійно сидять у Польщі. Вони мене питають: а на скільки запізниться потяг? Я їм у відповідь: приїде за розкладом. Вони: не брешіть, такого не буває. І помилився таки ж я: потяг приїхав на одну хвилину раніше.