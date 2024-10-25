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Новини
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У Польщі судитимуть фермера, який закликав Путіна "розібратися з Україною"

У Польщі передали до суду обвинувальний акт щодо громадянина Пьотра Г. та його доньки Агати Г., які під час протестів фермерів вивісили на тракторі прапор СРСР та банер із закликом до Путіна "розібратись з Україною".

Про це пише видання TVN24, передає Цензор.НЕТ.

У Польщі судитимуть фермера та його доньку за плакат із закликом до Путіна

Згадані особи брали участь у лютневих протестах польських фермерів у Гожичах. Їх звинувачують у публічній пропаганді комуністичної ідеології та демонстрації її символіки.

Прессекретарка Глівіцької регіональної прокуратури Каріна Спрус розповіла, що спочатку ті не визнавали себе винними, заявляючи про свій намір "привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства".

Читайте: Польща передасть Україні решту літаків МіГ-29, коли "заповнить прогалини" у власній системі ППО, - посол Лукасевич

Проте згодом вони визнали свою провину та подали клопотання про добровільну згоду на покарання.

У Польщі заклики до ведення загарбницької війни або її вихваляння караються позбавленням волі на строк до 5 років, а публічна пропаганда комуністичної чи іншої тоталітарної ідеології карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Також читайте: Польща готова надавати Україні взимку додаткові обсяги електроенергії, - посол Лукасевич

Автор: 

Польща (8636) путін володимир (24130) росія (66144) суд (11747) фермер (399)


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Топ коментарі
+24
А у нас таких призначають рулити Україною.
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25.10.2024 11:35 Відповісти
+15
"Хороший" плакат... Ну, добре - йому українці могли "насрать в кишеню"... А Брюссель що йому зробив поганого? Що десятки років виплачував польським "рольникам" дотації - тому що їх сільгоспвиробництво було нерентабельним? Вони ж "усираються" саме тому, що бояться конкуренції з нашими сільгогспвиробниками!!! Оце і є справжня причина оцих "розборок" та "блокувань" кордонів... І це пов"язано не тільки з нижчою вартістю робочої сили в Україні... На це впливають і родючість українських грунтів (в Україні - чорноземи. А в Польщі - сіроземи та піски...), і середньорічні температури (у нас тепліше, що впливає на смакові якості овочів та фруктів), і кількість опадів (у Польщі їх більше - і вони холодніші), і кількість сонячної радіації (в Україні спеку можна компенсувать штучним зрошенням... А в Польщі грунти нічим не "прогрієш"...).
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25.10.2024 11:51 Відповісти
+10
Курви !
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25.10.2024 11:35 Відповісти
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25.10.2024 11:35 Відповісти
гума до пердоляння.
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25.10.2024 11:42 Відповісти
А у нас таких призначають рулити Україною.
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25.10.2024 11:35 Відповісти
"Хороший" плакат... Ну, добре - йому українці могли "насрать в кишеню"... А Брюссель що йому зробив поганого? Що десятки років виплачував польським "рольникам" дотації - тому що їх сільгоспвиробництво було нерентабельним? Вони ж "усираються" саме тому, що бояться конкуренції з нашими сільгогспвиробниками!!! Оце і є справжня причина оцих "розборок" та "блокувань" кордонів... І це пов"язано не тільки з нижчою вартістю робочої сили в Україні... На це впливають і родючість українських грунтів (в Україні - чорноземи. А в Польщі - сіроземи та піски...), і середньорічні температури (у нас тепліше, що впливає на смакові якості овочів та фруктів), і кількість опадів (у Польщі їх більше - і вони холодніші), і кількість сонячної радіації (в Україні спеку можна компенсувать штучним зрошенням... А в Польщі грунти нічим не "прогрієш"...).
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25.10.2024 11:51 Відповісти
Заздрять ...
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25.10.2024 12:20 Відповісти
Такі не вміють бути вдячними, таким всі по життю зобов'язані.
Моя мама надала прихисток біженцям подібного менталітету - у 3к квартиру у Киеві у гарному стані поселила чисто за комуналку. "Біженці" не виконували жодних домовленностей, повикидали їїї речі з антресолі, винесли на свалку непотрібні їм меблі, кутовий диван перекрутили так, як хм потрібно було без дозволу. Мама терпіла 2 місяці, потім зажадала, щоб вони з'їхали (дала ще місяць) - скільки було образи та хамства у відповідь...виїхали, не оплативши навіть коммуналку і вкравши посуд.
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25.10.2024 12:22 Відповісти
А ще вони мали б навчитися працювати. Бо їхня продукція (хоч би молочка) - геть не має смаку.
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25.10.2024 12:33 Відповісти
А які можуть буть продукти - якщо їх сільське господарство сидить на суцільній "хімії"? аші тварини по селах сидять на натуральних кормах... У поляків (та й у наших великих фермерських господарствах) - сидять на комбікормах з біодобавками, які пришвидшують їх ріст та "об"єми корисної продукції". Тому сало у польських свиней нагадує МИЛО... А молочка - без смаку...
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25.10.2024 12:40 Відповісти
Хіба тільки w rolnictwie? Я мав нагоду поїздити їхніми залізницями. Страшний бардак. Жоден (дослівно) потяг не приїздить без запізнення. У касі відмовляються продавати квиток, бо на пересадку буде всього 15 хвилин - і що ви, мовляв, будете робити в разі запізнення? Претензії висувати?
Коли вже вертався, їхали до Києва з багатьма "переселенцями", що постійно сидять у Польщі. Вони мене питають: а на скільки запізниться потяг? Я їм у відповідь: приїде за розкладом. Вони: не брешіть, такого не буває. І помилився таки ж я: потяг приїхав на одну хвилину раніше.
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25.10.2024 12:53 Відповісти
Це рольніка купили конфедерати за кацапські гроші. Схема така: Путлєр виділив 1 мільйон, рольніку дали 10 тис. Решта Ковін забрав собі і на партію Конфедерація.
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25.10.2024 14:53 Відповісти
Може буть - дурнем "№скористалися"... Тепер матиме судимість...
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25.10.2024 15:25 Відповісти
Браво!
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25.10.2024 12:28 Відповісти
чому з такою ганчіркою на Джон Дірі їхав , на ЧТЗ сідай паскуда
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25.10.2024 12:47 Відповісти
Слід, напевне дописати, що його судитимуть не за заклик розібратися з Україною а за заклик розібратися з польським урядом, чомусь за зорсипане зерно нікого не судять!
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25.10.2024 16:44 Відповісти
А де ти бачиш на плакаті заклик "розібратися з польським урядом"? Там мова йде про українців та Брюссель... У "Канаді" нема поляків? Тобі перекласти нікому? А сам "пан не мувіть па-польскему"?
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26.10.2024 07:20 Відповісти
 
 