В Польше будут судить фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной"

В Польше передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Петра Г. и его дочери Агаты Г., которые во время протестов фермеров вывесили на тракторе флаг СССР и баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной".

Об этом пишет издание TVN24, передает Цензор.НЕТ.

Упомянутые лица участвовали в февральских протестах польских фермеров в Гожичах. Их обвиняют в публичной пропаганде коммунистической идеологии и демонстрации ее символики.

Пресс-секретарь Гливицкой региональной прокуратуры Карина Спрус рассказала, что сначала те не признавали себя виновными, заявляя о своем намерении "привлечь внимание к актуальным проблемам сельского хозяйства".

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Однако впоследствии они признали свою вину и подали ходатайство о добровольном согласии на наказание.

В Польше призывы к ведению захватнической войны или ее восхваление наказываются лишением свободы на срок до 5 лет, а публичная пропаганда коммунистической или иной тоталитарной идеологии наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

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