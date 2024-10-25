В Польше будут судить фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной"
В Польше передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Петра Г. и его дочери Агаты Г., которые во время протестов фермеров вывесили на тракторе флаг СССР и баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной".
Об этом пишет издание TVN24, передает Цензор.НЕТ.
Упомянутые лица участвовали в февральских протестах польских фермеров в Гожичах. Их обвиняют в публичной пропаганде коммунистической идеологии и демонстрации ее символики.
Пресс-секретарь Гливицкой региональной прокуратуры Карина Спрус рассказала, что сначала те не признавали себя виновными, заявляя о своем намерении "привлечь внимание к актуальным проблемам сельского хозяйства".
Однако впоследствии они признали свою вину и подали ходатайство о добровольном согласии на наказание.
В Польше призывы к ведению захватнической войны или ее восхваление наказываются лишением свободы на срок до 5 лет, а публичная пропаганда коммунистической или иной тоталитарной идеологии наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
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Моя мама надала прихисток біженцям подібного менталітету - у 3к квартиру у Киеві у гарному стані поселила чисто за комуналку. "Біженці" не виконували жодних домовленностей, повикидали їїї речі з антресолі, винесли на свалку непотрібні їм меблі, кутовий диван перекрутили так, як хм потрібно було без дозволу. Мама терпіла 2 місяці, потім зажадала, щоб вони з'їхали (дала ще місяць) - скільки було образи та хамства у відповідь...виїхали, не оплативши навіть коммуналку і вкравши посуд.
Коли вже вертався, їхали до Києва з багатьма "переселенцями", що постійно сидять у Польщі. Вони мене питають: а на скільки запізниться потяг? Я їм у відповідь: приїде за розкладом. Вони: не брешіть, такого не буває. І помилився таки ж я: потяг приїхав на одну хвилину раніше.