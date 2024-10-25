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Новости
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В Польше будут судить фермера, который призвал Путина "разобраться с Украиной"

В Польше передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Петра Г. и его дочери Агаты Г., которые во время протестов фермеров вывесили на тракторе флаг СССР и баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной".

Об этом пишет издание TVN24, передает Цензор.НЕТ.

У Польщі судитимуть фермера та його доньку за плакат із закликом до Путіна

Упомянутые лица участвовали в февральских протестах польских фермеров в Гожичах. Их обвиняют в публичной пропаганде коммунистической идеологии и демонстрации ее символики.

Пресс-секретарь Гливицкой региональной прокуратуры Карина Спрус рассказала, что сначала те не признавали себя виновными, заявляя о своем намерении "привлечь внимание к актуальным проблемам сельского хозяйства".

Читайте: Польша передаст Украине оставшиеся самолеты МиГ-29, когда "заполнит пробелы" в собственной системе ПВО, - посол Лукасевич

Однако впоследствии они признали свою вину и подали ходатайство о добровольном согласии на наказание.

В Польше призывы к ведению захватнической войны или ее восхваление наказываются лишением свободы на срок до 5 лет, а публичная пропаганда коммунистической или иной тоталитарной идеологии наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Также читайте: Польша готова предоставлять Украине зимой дополнительные объемы электроэнергии, - посол Лукасевич

Автор: 

Польша (8515) путин владимир (31566) россия (96216) суд (25144) фермер (188)


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Топ комментарии
+24
А у нас таких призначають рулити Україною.
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25.10.2024 11:35 Ответить
+15
"Хороший" плакат... Ну, добре - йому українці могли "насрать в кишеню"... А Брюссель що йому зробив поганого? Що десятки років виплачував польським "рольникам" дотації - тому що їх сільгоспвиробництво було нерентабельним? Вони ж "усираються" саме тому, що бояться конкуренції з нашими сільгогспвиробниками!!! Оце і є справжня причина оцих "розборок" та "блокувань" кордонів... І це пов"язано не тільки з нижчою вартістю робочої сили в Україні... На це впливають і родючість українських грунтів (в Україні - чорноземи. А в Польщі - сіроземи та піски...), і середньорічні температури (у нас тепліше, що впливає на смакові якості овочів та фруктів), і кількість опадів (у Польщі їх більше - і вони холодніші), і кількість сонячної радіації (в Україні спеку можна компенсувать штучним зрошенням... А в Польщі грунти нічим не "прогрієш"...).
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25.10.2024 11:51 Ответить
+10
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25.10.2024 11:35 Ответить
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25.10.2024 11:35 Ответить
гума до пердоляння.
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25.10.2024 11:42 Ответить
А у нас таких призначають рулити Україною.
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25.10.2024 11:35 Ответить
"Хороший" плакат... Ну, добре - йому українці могли "насрать в кишеню"... А Брюссель що йому зробив поганого? Що десятки років виплачував польським "рольникам" дотації - тому що їх сільгоспвиробництво було нерентабельним? Вони ж "усираються" саме тому, що бояться конкуренції з нашими сільгогспвиробниками!!! Оце і є справжня причина оцих "розборок" та "блокувань" кордонів... І це пов"язано не тільки з нижчою вартістю робочої сили в Україні... На це впливають і родючість українських грунтів (в Україні - чорноземи. А в Польщі - сіроземи та піски...), і середньорічні температури (у нас тепліше, що впливає на смакові якості овочів та фруктів), і кількість опадів (у Польщі їх більше - і вони холодніші), і кількість сонячної радіації (в Україні спеку можна компенсувать штучним зрошенням... А в Польщі грунти нічим не "прогрієш"...).
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25.10.2024 11:51 Ответить
Заздрять ...
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25.10.2024 12:20 Ответить
Такі не вміють бути вдячними, таким всі по життю зобов'язані.
Моя мама надала прихисток біженцям подібного менталітету - у 3к квартиру у Киеві у гарному стані поселила чисто за комуналку. "Біженці" не виконували жодних домовленностей, повикидали їїї речі з антресолі, винесли на свалку непотрібні їм меблі, кутовий диван перекрутили так, як хм потрібно було без дозволу. Мама терпіла 2 місяці, потім зажадала, щоб вони з'їхали (дала ще місяць) - скільки було образи та хамства у відповідь...виїхали, не оплативши навіть коммуналку і вкравши посуд.
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25.10.2024 12:22 Ответить
А ще вони мали б навчитися працювати. Бо їхня продукція (хоч би молочка) - геть не має смаку.
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25.10.2024 12:33 Ответить
А які можуть буть продукти - якщо їх сільське господарство сидить на суцільній "хімії"? аші тварини по селах сидять на натуральних кормах... У поляків (та й у наших великих фермерських господарствах) - сидять на комбікормах з біодобавками, які пришвидшують їх ріст та "об"єми корисної продукції". Тому сало у польських свиней нагадує МИЛО... А молочка - без смаку...
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25.10.2024 12:40 Ответить
Хіба тільки w rolnictwie? Я мав нагоду поїздити їхніми залізницями. Страшний бардак. Жоден (дослівно) потяг не приїздить без запізнення. У касі відмовляються продавати квиток, бо на пересадку буде всього 15 хвилин - і що ви, мовляв, будете робити в разі запізнення? Претензії висувати?
Коли вже вертався, їхали до Києва з багатьма "переселенцями", що постійно сидять у Польщі. Вони мене питають: а на скільки запізниться потяг? Я їм у відповідь: приїде за розкладом. Вони: не брешіть, такого не буває. І помилився таки ж я: потяг приїхав на одну хвилину раніше.
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25.10.2024 12:53 Ответить
Це рольніка купили конфедерати за кацапські гроші. Схема така: Путлєр виділив 1 мільйон, рольніку дали 10 тис. Решта Ковін забрав собі і на партію Конфедерація.
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25.10.2024 14:53 Ответить
Може буть - дурнем "№скористалися"... Тепер матиме судимість...
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25.10.2024 15:25 Ответить
Браво!
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25.10.2024 12:28 Ответить
чому з такою ганчіркою на Джон Дірі їхав , на ЧТЗ сідай паскуда
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25.10.2024 12:47 Ответить
Слід, напевне дописати, що його судитимуть не за заклик розібратися з Україною а за заклик розібратися з польським урядом, чомусь за зорсипане зерно нікого не судять!
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25.10.2024 16:44 Ответить
А де ти бачиш на плакаті заклик "розібратися з польським урядом"? Там мова йде про українців та Брюссель... У "Канаді" нема поляків? Тобі перекласти нікому? А сам "пан не мувіть па-польскему"?
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26.10.2024 07:20 Ответить
 
 