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Новости
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Польша передаст Украине остальные самолеты МиГ-29, когда "заполнит пробелы" в собственной системе ПВО, - посол Лукасевич

У Польщі розповіли, коли зможуть передати Україні додаткові МіГ-29

Польша сможет отправить в Украину еще около 10-15 своих истребителей МиГ-29 тогда, когда "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву. В этом Варшаве нужна помощь от союзников по НАТО.

Об этом в интервью Укринформу сказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Варшава готовит различные пакеты помощи для Украины, а в течение последних двух лет Польша передала запасные части и самолеты МиГ-29.

"Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее Джавелины - танки, МиГ-29 и более старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" - есть такой военный термин", - подчеркнул Лукасевич.

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Дипломат рассказал, что Польша имеет еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО.

На сегодня, по его словам, Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров - самолеты F-16 и F-35.

В то же время, он отметил, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными".

"Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", - добавил Лукасевич.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

Автор: 

авиация (2856) Польша (8515) помощь (7880) самолет (3648) Лукасевич Петр (14)


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Топ комментарии
+10
Цікаво, хто загрожує Польщі? Брехливі лицеміри....
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24.10.2024 10:55 Ответить
+8
Краще б помовчали, чим знову щось обіцяти колись можливо , а може і ні. Їм би приклад брати з Північної Кореї. Дають мовчки що треба орками, та ще це і заперечуючи всюди
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24.10.2024 10:45 Ответить
+7
Навіщо їм МіГи? Вони ними щось збивати будуть?
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24.10.2024 10:53 Ответить
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Вже рік обіцяють - як тои - та и гаида
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24.10.2024 10:43 Ответить
Що вони тобі " обіцяли" ?
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24.10.2024 11:46 Ответить
Літаки - як тільки амери ім Ф -35 - вони зразу в Украіну МіГ - 29
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24.10.2024 11:50 Ответить
І що?
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24.10.2024 11:53 Ответить
Ніщо - Ф - 35 можуть бути через 5 років - Украіна буде? - як так помагати
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24.10.2024 11:57 Ответить
А які проблеми-йдеш до свого начальника, ведмедчук урізає вам зарплатню,а зекономлені кошти пускає на закупівлю МіГів, у самій рашці
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24.10.2024 12:43 Ответить
Сам в"іхав в цеи бред? - чи аби шось *********?
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24.10.2024 13:05 Ответить
Краще б помовчали, чим знову щось обіцяти колись можливо , а може і ні. Їм би приклад брати з Північної Кореї. Дають мовчки що треба орками, та ще це і заперечуючи всюди
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24.10.2024 10:45 Ответить
Навіщо їм МіГи? Вони ними щось збивати будуть?
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24.10.2024 10:53 Ответить
Цікаво, хто загрожує Польщі? Брехливі лицеміри....
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24.10.2024 10:55 Ответить
Поляки, на відміну від українців у рот трахали шашлики та шляхи - цілком вірно роблять думаючи в першу чергу про свою безпеку - бо яскравий примірник діїчої німецької порноактриси з України - закрийте нам небо - це для лохів з України.
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24.10.2024 12:59 Ответить
Пане Посол. У Польші немає системи ППО - рашісткі ракети та шахеди літають як хочуть, а Ви не можете їх збити. Казки про те що "не хотіли" розповідайте імпотентам, тільки вони цьому повірять, вони теж таке кажуть. І ще: МІГ-29 не є літаком системи ППО - це так би мовити легкий фронтовий "истебитель-бомбардировщик" трохи для інших задач.
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24.10.2024 10:58 Ответить
Передасти, залиште їх собі вже третій рік війни підходить кінця...
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24.10.2024 11:15 Ответить
"Єсть только МіГ между прошльІм і будущєм" ....
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24.10.2024 11:30 Ответить
Дякуємо Польща!
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24.10.2024 11:49 Ответить
Да ладна ! Будемо дякувати за допомогу. Вона велика, насправді - літаки, танки ...

Альо, люде ! Польща оплачує витрати на старлінки ! Там купка долярів !
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24.10.2024 11:54 Ответить
Праві Польщі говорять відверто. А влада хоче ексгумації (це під час війни нам ще цим займатися).
А ексгумація може бути інструментом тиску.
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24.10.2024 13:55 Ответить
Хехе. Цікаво, а нахіба вам ППО, якщо ви ним навіть сретесь користуватись?
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24.10.2024 13:44 Ответить
Дадуть, коли рак свисне.
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24.10.2024 15:06 Ответить
 
 