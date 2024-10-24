Польша передаст Украине остальные самолеты МиГ-29, когда "заполнит пробелы" в собственной системе ПВО, - посол Лукасевич

Польша сможет отправить в Украину еще около 10-15 своих истребителей МиГ-29 тогда, когда "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву. В этом Варшаве нужна помощь от союзников по НАТО.

Об этом в интервью Укринформу сказал временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Варшава готовит различные пакеты помощи для Украины, а в течение последних двух лет Польша передала запасные части и самолеты МиГ-29.

"Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее Джавелины - танки, МиГ-29 и более старые самолеты. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" - есть такой военный термин", - подчеркнул Лукасевич.

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Дипломат рассказал, что Польша имеет еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО.

На сегодня, по его словам, Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая новинки у партнеров - самолеты F-16 и F-35.

В то же время, он отметил, что процесс еще продолжается, поэтому страна не может позволить себе "потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными".

"Имея в качестве стратегической цели поддержку Украины, мы призываем союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь нам заполнить пробелы, которые создаст передача МиГов. По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", - добавил Лукасевич.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.