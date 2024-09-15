Украина нуждается в польских МиГ-29, - Сибига

Украине необходимы польские истребители МиГ-29.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Сибига отметил, что для того, чтобы польские МиГ-29 пополнили парк военной авиации Украины, необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей.

"Мы имеем четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский (глава МИД Польши, - ред.). Конкретно, мы нуждаемся в МиГах, которые у вас есть. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности - ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Сибига отметил важность поддержки Украины в энергетической сфере накануне непростой зимы.

"Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски", - сказал дипломат.

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Также глава МИД сказал, что Украина ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года.

"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не друг за другом. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", - сказал министр.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

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