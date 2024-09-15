Украина нуждается в польских МиГ-29, - Сибига
Украине необходимы польские истребители МиГ-29.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время Сибига отметил, что для того, чтобы польские МиГ-29 пополнили парк военной авиации Украины, необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей.
"Мы имеем четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский (глава МИД Польши, - ред.). Конкретно, мы нуждаемся в МиГах, которые у вас есть. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности - ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кроме этого, Сибига отметил важность поддержки Украины в энергетической сфере накануне непростой зимы.
"Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски", - сказал дипломат.
Также глава МИД сказал, что Украина ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года.
"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не друг за другом. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", - сказал министр.
Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.
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не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
на муздафоні "сироти війни" годуються та від мобілізації ховаються
рекетир в тоненьких окулярах дипломата
Здається це питання в ХХІ столітті остаточно вирішено за допомогою соціальних форумів.
Зате залишилось невирішенім нове - "Як це зробити?"
Я ніде про секс не писала, а ви про алкоголь , алкаш, писали
І не переходить на кацапське хамство - ми про літаки спілкуємось
ТОМУ Я ПРОПОНУЮ ДУЖЕ ХОРОШУ ІДЕЮ - почати НАВЧАТИ ЗАРАЗ українських пілотів на усіх літаках в країнах їх виробництва. І НЕХАЙ ХТОСЬ У СВІТИ СПРОБУЄ ВІДКАЗАТИСЬ це робити . Україна ж не просить поки ці усі літаки - вона просить навчити .
таку хорошу ідею поки не хто не запропонував . Війна іде - треба мислити на ВИПЕРЕДЖЕННЯ
І ті хто виступить проти цієї ідеї - кацап
Головна відмінність Су-24 (як і Міг-29) від Ф-16 це те, що в оственньому пілот може ввести координати цілі безпосередньо перед пуском, а в пострадянських, перероблених під Шторм Шедоу літаках, це потрібно зробити перед зльотом літака.
Вдягнувся в ЗЕЛЕНЕ і можеш командувати фронтом.
"Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить."