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Польша (8144) самолет (3551) Сибига (218)

Украина нуждается в польских МиГ-29, - Сибига

Сибіга про польські МіГи

Украине необходимы польские истребители МиГ-29.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Сибига отметил, что для того, чтобы польские МиГ-29 пополнили парк военной авиации Украины, необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей.

"Мы имеем четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский (глава МИД Польши, - ред.). Конкретно, мы нуждаемся в МиГах, которые у вас есть. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности - ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Сибига отметил важность поддержки Украины в энергетической сфере накануне непростой зимы.

"Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски", - сказал дипломат.

Читайте также: Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский

Также глава МИД сказал, что Украина ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС с 1 января 2025 года.

"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не друг за другом. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", - сказал министр.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи самолетов МиГ-29.

Также читайте: Польша готова предоставить Украине 100 млн евро займа на ремонт военной техники, - Сикорский
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Топ комментарии
+20
У дєрьмака поганий смак. Піар цієї сибіги на всіх кутках нічого не дасть. Не харизматичний. Морда завгоспа на м'ясокомбінаті а не міністра закордонних справ.
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15.09.2024 01:09
+18
То купіть. І вам продадуть. Пару багажників за літак - в місяц можете два десятка, легко. Шо, ні? Грошей нема. Ну гамнофон закрийте.
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15.09.2024 01:36
+10
дьЄрмак під шаблон своего фейса обирав.

не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
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15.09.2024 01:51
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У дєрьмака поганий смак. Піар цієї сибіги на всіх кутках нічого не дасть. Не харизматичний. Морда завгоспа на м'ясокомбінаті а не міністра закордонних справ.
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15.09.2024 01:09 Ответить
дьЄрмак під шаблон своего фейса обирав.

не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
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15.09.2024 01:51 Ответить
Так, обличчя дипломатичною інтеллигентністю не світіть , хоча вдяг сорочку . І схуднути трошки треба .
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15.09.2024 03:05 Ответить
Таким е... медку хапануть.
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15.09.2024 10:55 Ответить
Точно, не харизматичний. Але на колишнього друга зермаків сивоху схожий.
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15.09.2024 11:53 Ответить
Кулеба, звісно поінтелігентгіше виглядає, але Сибіга професійний дипломат з досвідом. А не болгарська мін'єтчиця, швейцарська "генпрокурорша", чи словенський Таран, тож тут не доречно на смак нарікати...Тим більш Кулєба ляпнув необережно про "українські землі" і дав привід його зняти. А коли він був міністром його так само лайном поливали як і всю зешваль..
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15.09.2024 13:04 Ответить
То купіть. І вам продадуть. Пару багажників за літак - в місяц можете два десятка, легко. Шо, ні? Грошей нема. Ну гамнофон закрийте.
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15.09.2024 01:36 Ответить
ніззя !

на муздафоні "сироти війни" годуються та від мобілізації ховаються
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15.09.2024 01:54 Ответить
я одразу сказав після призначення цього:

рекетир в тоненьких окулярах дипломата
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15.09.2024 01:49 Ответить
А наш МО об этом знает?
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15.09.2024 02:07 Ответить
Ну Миг29 ещё и жару Ф-16 могут дать. Смотря кто в кабине будет там и там
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15.09.2024 02:15 Ответить
зебіле, добре, що ти не в кабіні.
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15.09.2024 10:45 Ответить
Україні потрібно багато літаків , кроме МИГ. Вважаю, що пилотів треба вчити прямо у країнах виробництва літаків , а не в Україні. Ось скількі країн виробляють літаки, туда зараз і відправити на навчання хлопців. Тоді буде легше домовлятись про літаки різних типів.
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15.09.2024 03:10 Ответить
Треба зробити легіони літаків , бо оборонятись від орди прийдеться докі раша не розвалиться
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15.09.2024 03:12 Ответить
Головне питання інтелігенції Російської імперії - "Что делать?"
Здається це питання в ХХІ столітті остаточно вирішено за допомогою соціальних форумів.
Зате залишилось невирішенім нове - "Як це зробити?"
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15.09.2024 09:26 Ответить
Вони можуть не повернутись, коли проживуть якийсь час в країні з нормальною поліцією, без тупих мажорів і з нормальною суддівською системою.
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15.09.2024 09:22 Ответить
І що ? Це означає що не треба освоювати ******* натівську технику?
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15.09.2024 13:49 Ответить
Радянські літакі - рарітет. Нам вони потрібні тому що у нас все заточено для їх обслуговування і велика купа льотчиків.
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15.09.2024 10:07 Ответить
І що ? Це означає що не треба освоювати ******* натівську технику?
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15.09.2024 13:47 Ответить
Таке враження, пані , що ви сьогодні щось вживали, або Вам десь 12 рочків буде у 2030. Такі несумітниці пишите. Спробуйте написати резюме зеленському. У нього кадровий голод. Хоча ні. Не візьме. Вот якщо би ви запропонували запустити у Дніпро мільярд мальків осетра, або побудувати зерновий хаб у КНДР або ще десь... А с пропозицією навчати льотчиків Ф-16 - ні. Там грошей не вкрадеш.
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15.09.2024 15:22 Ответить
А у Вас тількі алкоголь у думках
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18.09.2024 00:35 Ответить
Цікавий у вас ход думок. Можна його спроецировати на Мaria... Маша.. Маша - три рубля и наша! У вас тільки секс у думках, Мaria!
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18.09.2024 14:37 Ответить
Ви навчитись читати , а не тількі алкоголь приймати
Я ніде про секс не писала, а ви про алкоголь , алкаш, писали
І не переходить на кацапське хамство - ми про літаки спілкуємось
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19.09.2024 00:55 Ответить
Я просто розмовляю з вами про літаки, а ви вирішили відволектися і поміркувати про навички виходячи нікнейму опонента. Ось і я теж вирішив поміркувати про здібності свого опонента маючи тільки його нікнейм: "Маша" це вже натяк на секс, бо "Маша, три рубля і наша", Маша! Не переходьте на кацапське хамство. Тема гілки (якщо ви невторопали відразу): потреба раритетних модернізованих радянськіх літаків, адаптованих під натівську зброю, які є у Польші, а не натівських, які у нас є і на які у нас зелена шобла саботує відправлення льотчиків на перенавчання ще з минулого року. При потребі на 46 Ф-16 100 льотчиків і десь 1500 техніків вони відправили на навчання 10 льотчиків і 50 техніків. Це 1-2 літака ( у три зміни), які спроможні цілодобово виконувати заввдання на всю Україну. Без урахування хвороб, відпусток персоналу.
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19.09.2024 07:50 Ответить
Я теж спілкуюся про літаки. А літаки без пілотів - просто Металл

ТОМУ Я ПРОПОНУЮ ДУЖЕ ХОРОШУ ІДЕЮ - почати НАВЧАТИ ЗАРАЗ українських пілотів на усіх літаках в країнах їх виробництва. І НЕХАЙ ХТОСЬ У СВІТИ СПРОБУЄ ВІДКАЗАТИСЬ це робити . Україна ж не просить поки ці усі літаки - вона просить навчити .

таку хорошу ідею поки не хто не запропонував . Війна іде - треба мислити на ВИПЕРЕДЖЕННЯ
І ті хто виступить проти цієї ідеї - кацап
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20.09.2024 10:49 Ответить
Ну так міркуйте:
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23.09.2024 08:37 Ответить
Польські МіГі набагато дорожче за будь які інші МіГі і навіть F16, з урахуванням нещодавнього анти-українського «камінг-аута» Сікорського.
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15.09.2024 03:38 Ответить
И еще надо открыть довести до суда все уголовные деля на наших президентов которые распродали сотни самолетов и вертолетов и комплексов ПВО,а то они сидят на своих виллах и довольно похрюкивают.У нас только МИ-24 было почти три сотни.
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15.09.2024 07:08 Ответить
В сети выкладывали в разное время и по каденции каждого преза, сколько, что, и по чём. Там по 2 каденции чучмы караул, и по оранжевой эпохе тоже сильно, шапкокраду не особо досталось уже. Запомнил что танки шли в среднем за четверть цены от рыночной и даже дешевле. А по знаменитому пакистанскому контракту вообще снимали танки с вч , перекрашивали, меняли оптику и всё. Толи 600 или 800 штук. Там убивать без суда и следствия. И многих. Как же ржали и танцевали в КГБ всё это наблюдая!?
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15.09.2024 08:16 Ответить
А F16 все?
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15.09.2024 08:02 Ответить
ф-16 не заточены под Штормы, Скальпы и Таурусы
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15.09.2024 09:05 Ответить
А ви часом не якийсь там далекий зам Сибіги?
Головна відмінність Су-24 (як і Міг-29) від Ф-16 це те, що в оственньому пілот може ввести координати цілі безпосередньо перед пуском, а в пострадянських, перероблених під Шторм Шедоу літаках, це потрібно зробити перед зльотом літака.
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15.09.2024 09:19 Ответить
а у нас есть уже Джаззмы для фэшек? - повторяю: подвески фэшки не рассчитаны под европейские ракеты - для них нужны Миражи, Грипены и СУшки (МИГи)
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15.09.2024 09:24 Ответить
Схоже комусь на Привозі не те сказали...
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15.09.2024 09:43 Ответить
День сурка
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15.09.2024 08:11 Ответить
Яка мудра і далекоглядна промова!
Вдягнувся в ЗЕЛЕНЕ і можеш командувати фронтом.
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15.09.2024 09:10 Ответить
Все, що хочеться сказати "за зельоних":
"Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить."
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15.09.2024 09:13 Ответить
Ця йермаковська прокладка,дипломат з мордякою зав.свинофермою....просто не здатен зрозуміти,що за ці пшековські старі драндулети,які навіть таким чмошним воїнам як пшеки вже не потрібні,вони вимагатимуть з України Галичину і Волинь... Але,який Зюзя злобний і злопам"ятний...Пристайка зняв з посла за те,що він непоштиво відізвався про Зюзю,Кулебу за те,що той чимсь не вгодив пшекам,ну а цього бика триматиме довго...
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15.09.2024 09:25 Ответить
А мені він більше схожий завгара, якого відволікли від справ.

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15.09.2024 09:35 Ответить
Сибіга типічний хохляцький жлоб
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15.09.2024 09:56 Ответить
поменяйте их на Ф-16. У нас Благодаря Резникову, Умерову и тупому зеленскому нет пилотов в нужном количестве.
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15.09.2024 10:04 Ответить
Полтора года докладов о потужной подготовке и нет пилотов? Тут скорее виноваты "партнеры" которые как оказалось тоже страдают показухой и очковтирательством.
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15.09.2024 11:19 Ответить
Україна потребує виборів і української влади! А не теперішнє збіговисько казна-чого яке потрібно частину розстріляти, а частину запакувати років на п'ятдесят до буцегарні!
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15.09.2024 10:05 Ответить
 
 