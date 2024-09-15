УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини
4 175 44
Польща (8255) літак (2853) Сибіга (221)

Україна потребує польських МіГ-29, - Сибіга

Сибіга про польські МіГи

Україні необхідні польські винищувачі МіГ-29.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас Сибіга зазначив, що для того, щоб польські МіГ-29 поповнили парк військової авіації України, необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.

"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський (глава МЗС Польщі, - ред.). Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, Сибіга наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні непростої зими.

"Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - сказав дипломат.

Читайте також: Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35

Також глава МЗС сказав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.

"Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - сказав міністр.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.

Читайте також: Україна хотіла б отримати від Польщі МіГи, - Зеленський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
У дєрьмака поганий смак. Піар цієї сибіги на всіх кутках нічого не дасть. Не харизматичний. Морда завгоспа на м'ясокомбінаті а не міністра закордонних справ.
показати весь коментар
15.09.2024 01:09
+18
То купіть. І вам продадуть. Пару багажників за літак - в місяц можете два десятка, легко. Шо, ні? Грошей нема. Ну гамнофон закрийте.
показати весь коментар
15.09.2024 01:36
+10
дьЄрмак під шаблон своего фейса обирав.

не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
показати весь коментар
15.09.2024 01:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У дєрьмака поганий смак. Піар цієї сибіги на всіх кутках нічого не дасть. Не харизматичний. Морда завгоспа на м'ясокомбінаті а не міністра закордонних справ.
показати весь коментар
15.09.2024 01:09 Відповісти
дьЄрмак під шаблон своего фейса обирав.

не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
показати весь коментар
15.09.2024 01:51 Відповісти
Так, обличчя дипломатичною інтеллигентністю не світіть , хоча вдяг сорочку . І схуднути трошки треба .
показати весь коментар
15.09.2024 03:05 Відповісти
Таким е... медку хапануть.
показати весь коментар
15.09.2024 10:55 Відповісти
Точно, не харизматичний. Але на колишнього друга зермаків сивоху схожий.
показати весь коментар
15.09.2024 11:53 Відповісти
Кулеба, звісно поінтелігентгіше виглядає, але Сибіга професійний дипломат з досвідом. А не болгарська мін'єтчиця, швейцарська "генпрокурорша", чи словенський Таран, тож тут не доречно на смак нарікати...Тим більш Кулєба ляпнув необережно про "українські землі" і дав привід його зняти. А коли він був міністром його так само лайном поливали як і всю зешваль..
показати весь коментар
15.09.2024 13:04 Відповісти
То купіть. І вам продадуть. Пару багажників за літак - в місяц можете два десятка, легко. Шо, ні? Грошей нема. Ну гамнофон закрийте.
показати весь коментар
15.09.2024 01:36 Відповісти
ніззя !

на муздафоні "сироти війни" годуються та від мобілізації ховаються
показати весь коментар
15.09.2024 01:54 Відповісти
я одразу сказав після призначення цього:

рекетир в тоненьких окулярах дипломата
показати весь коментар
15.09.2024 01:49 Відповісти
А наш МО об этом знает?
показати весь коментар
15.09.2024 02:07 Відповісти
Ну Миг29 ещё и жару Ф-16 могут дать. Смотря кто в кабине будет там и там
показати весь коментар
15.09.2024 02:15 Відповісти
зебіле, добре, що ти не в кабіні.
показати весь коментар
15.09.2024 10:45 Відповісти
Україні потрібно багато літаків , кроме МИГ. Вважаю, що пилотів треба вчити прямо у країнах виробництва літаків , а не в Україні. Ось скількі країн виробляють літаки, туда зараз і відправити на навчання хлопців. Тоді буде легше домовлятись про літаки різних типів.
показати весь коментар
15.09.2024 03:10 Відповісти
Треба зробити легіони літаків , бо оборонятись від орди прийдеться докі раша не розвалиться
показати весь коментар
15.09.2024 03:12 Відповісти
Головне питання інтелігенції Російської імперії - "Что делать?"
Здається це питання в ХХІ столітті остаточно вирішено за допомогою соціальних форумів.
Зате залишилось невирішенім нове - "Як це зробити?"
показати весь коментар
15.09.2024 09:26 Відповісти
Вони можуть не повернутись, коли проживуть якийсь час в країні з нормальною поліцією, без тупих мажорів і з нормальною суддівською системою.
показати весь коментар
15.09.2024 09:22 Відповісти
І що ? Це означає що не треба освоювати ******* натівську технику?
показати весь коментар
15.09.2024 13:49 Відповісти
Радянські літакі - рарітет. Нам вони потрібні тому що у нас все заточено для їх обслуговування і велика купа льотчиків.
показати весь коментар
15.09.2024 10:07 Відповісти
І що ? Це означає що не треба освоювати ******* натівську технику?
показати весь коментар
15.09.2024 13:47 Відповісти
Таке враження, пані , що ви сьогодні щось вживали, або Вам десь 12 рочків буде у 2030. Такі несумітниці пишите. Спробуйте написати резюме зеленському. У нього кадровий голод. Хоча ні. Не візьме. Вот якщо би ви запропонували запустити у Дніпро мільярд мальків осетра, або побудувати зерновий хаб у КНДР або ще десь... А с пропозицією навчати льотчиків Ф-16 - ні. Там грошей не вкрадеш.
показати весь коментар
15.09.2024 15:22 Відповісти
А у Вас тількі алкоголь у думках
показати весь коментар
18.09.2024 00:35 Відповісти
Цікавий у вас ход думок. Можна його спроецировати на Мaria... Маша.. Маша - три рубля и наша! У вас тільки секс у думках, Мaria!
показати весь коментар
18.09.2024 14:37 Відповісти
Ви навчитись читати , а не тількі алкоголь приймати
Я ніде про секс не писала, а ви про алкоголь , алкаш, писали
І не переходить на кацапське хамство - ми про літаки спілкуємось
показати весь коментар
19.09.2024 00:55 Відповісти
Я просто розмовляю з вами про літаки, а ви вирішили відволектися і поміркувати про навички виходячи нікнейму опонента. Ось і я теж вирішив поміркувати про здібності свого опонента маючи тільки його нікнейм: "Маша" це вже натяк на секс, бо "Маша, три рубля і наша", Маша! Не переходьте на кацапське хамство. Тема гілки (якщо ви невторопали відразу): потреба раритетних модернізованих радянськіх літаків, адаптованих під натівську зброю, які є у Польші, а не натівських, які у нас є і на які у нас зелена шобла саботує відправлення льотчиків на перенавчання ще з минулого року. При потребі на 46 Ф-16 100 льотчиків і десь 1500 техніків вони відправили на навчання 10 льотчиків і 50 техніків. Це 1-2 літака ( у три зміни), які спроможні цілодобово виконувати заввдання на всю Україну. Без урахування хвороб, відпусток персоналу.
показати весь коментар
19.09.2024 07:50 Відповісти
Я теж спілкуюся про літаки. А літаки без пілотів - просто Металл

ТОМУ Я ПРОПОНУЮ ДУЖЕ ХОРОШУ ІДЕЮ - почати НАВЧАТИ ЗАРАЗ українських пілотів на усіх літаках в країнах їх виробництва. І НЕХАЙ ХТОСЬ У СВІТИ СПРОБУЄ ВІДКАЗАТИСЬ це робити . Україна ж не просить поки ці усі літаки - вона просить навчити .

таку хорошу ідею поки не хто не запропонував . Війна іде - треба мислити на ВИПЕРЕДЖЕННЯ
І ті хто виступить проти цієї ідеї - кацап
показати весь коментар
20.09.2024 10:49 Відповісти
Ну так міркуйте:
показати весь коментар
23.09.2024 08:37 Відповісти
Польські МіГі набагато дорожче за будь які інші МіГі і навіть F16, з урахуванням нещодавнього анти-українського «камінг-аута» Сікорського.
показати весь коментар
15.09.2024 03:38 Відповісти
И еще надо открыть довести до суда все уголовные деля на наших президентов которые распродали сотни самолетов и вертолетов и комплексов ПВО,а то они сидят на своих виллах и довольно похрюкивают.У нас только МИ-24 было почти три сотни.
показати весь коментар
15.09.2024 07:08 Відповісти
В сети выкладывали в разное время и по каденции каждого преза, сколько, что, и по чём. Там по 2 каденции чучмы караул, и по оранжевой эпохе тоже сильно, шапкокраду не особо досталось уже. Запомнил что танки шли в среднем за четверть цены от рыночной и даже дешевле. А по знаменитому пакистанскому контракту вообще снимали танки с вч , перекрашивали, меняли оптику и всё. Толи 600 или 800 штук. Там убивать без суда и следствия. И многих. Как же ржали и танцевали в КГБ всё это наблюдая!?
показати весь коментар
15.09.2024 08:16 Відповісти
А F16 все?
показати весь коментар
15.09.2024 08:02 Відповісти
ф-16 не заточены под Штормы, Скальпы и Таурусы
показати весь коментар
15.09.2024 09:05 Відповісти
А ви часом не якийсь там далекий зам Сибіги?
Головна відмінність Су-24 (як і Міг-29) від Ф-16 це те, що в оственньому пілот може ввести координати цілі безпосередньо перед пуском, а в пострадянських, перероблених під Шторм Шедоу літаках, це потрібно зробити перед зльотом літака.
показати весь коментар
15.09.2024 09:19 Відповісти
а у нас есть уже Джаззмы для фэшек? - повторяю: подвески фэшки не рассчитаны под европейские ракеты - для них нужны Миражи, Грипены и СУшки (МИГи)
показати весь коментар
15.09.2024 09:24 Відповісти
Схоже комусь на Привозі не те сказали...
показати весь коментар
15.09.2024 09:43 Відповісти
День сурка
показати весь коментар
15.09.2024 08:11 Відповісти
Яка мудра і далекоглядна промова!
Вдягнувся в ЗЕЛЕНЕ і можеш командувати фронтом.
показати весь коментар
15.09.2024 09:10 Відповісти
Все, що хочеться сказати "за зельоних":
"Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить."
показати весь коментар
15.09.2024 09:13 Відповісти
Ця йермаковська прокладка,дипломат з мордякою зав.свинофермою....просто не здатен зрозуміти,що за ці пшековські старі драндулети,які навіть таким чмошним воїнам як пшеки вже не потрібні,вони вимагатимуть з України Галичину і Волинь... Але,який Зюзя злобний і злопам"ятний...Пристайка зняв з посла за те,що він непоштиво відізвався про Зюзю,Кулебу за те,що той чимсь не вгодив пшекам,ну а цього бика триматиме довго...
показати весь коментар
15.09.2024 09:25 Відповісти
А мені він більше схожий завгара, якого відволікли від справ.

показати весь коментар
15.09.2024 09:35 Відповісти
Сибіга типічний хохляцький жлоб
показати весь коментар
15.09.2024 09:56 Відповісти
поменяйте их на Ф-16. У нас Благодаря Резникову, Умерову и тупому зеленскому нет пилотов в нужном количестве.
показати весь коментар
15.09.2024 10:04 Відповісти
Полтора года докладов о потужной подготовке и нет пилотов? Тут скорее виноваты "партнеры" которые как оказалось тоже страдают показухой и очковтирательством.
показати весь коментар
15.09.2024 11:19 Відповісти
Україна потребує виборів і української влади! А не теперішнє збіговисько казна-чого яке потрібно частину розстріляти, а частину запакувати років на п'ятдесят до буцегарні!
показати весь коментар
15.09.2024 10:05 Відповісти
 
 