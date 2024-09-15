Україна потребує польських МіГ-29, - Сибіга
Україні необхідні польські винищувачі МіГ-29.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час дискусії в межах ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Водночас Сибіга зазначив, що для того, щоб польські МіГ-29 поповнили парк військової авіації України, необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею.
"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів, і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радик Сікорський (глава МЗС Польщі, - ред.). Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.
Крім цього, Сибіга наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні непростої зими.
"Ті рішення, які сьогодні будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики", - сказав дипломат.
Також глава МЗС сказав, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС з 1 січня 2025 року.
"Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", - сказав міністр.
Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі літаків МіГ-29.
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не дарма ж собаки так схожі на своїх хазяїв
на муздафоні "сироти війни" годуються та від мобілізації ховаються
рекетир в тоненьких окулярах дипломата
Здається це питання в ХХІ столітті остаточно вирішено за допомогою соціальних форумів.
Зате залишилось невирішенім нове - "Як це зробити?"
Я ніде про секс не писала, а ви про алкоголь , алкаш, писали
І не переходить на кацапське хамство - ми про літаки спілкуємось
ТОМУ Я ПРОПОНУЮ ДУЖЕ ХОРОШУ ІДЕЮ - почати НАВЧАТИ ЗАРАЗ українських пілотів на усіх літаках в країнах їх виробництва. І НЕХАЙ ХТОСЬ У СВІТИ СПРОБУЄ ВІДКАЗАТИСЬ це робити . Україна ж не просить поки ці усі літаки - вона просить навчити .
таку хорошу ідею поки не хто не запропонував . Війна іде - треба мислити на ВИПЕРЕДЖЕННЯ
І ті хто виступить проти цієї ідеї - кацап
Головна відмінність Су-24 (як і Міг-29) від Ф-16 це те, що в оственньому пілот може ввести координати цілі безпосередньо перед пуском, а в пострадянських, перероблених під Шторм Шедоу літаках, це потрібно зробити перед зльотом літака.
Вдягнувся в ЗЕЛЕНЕ і можеш командувати фронтом.
"Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в анбаре половить."