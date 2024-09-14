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Польша (8142) Сикорский (358)

Польша готова предоставить Украине 100 млн евро займа на ремонт военной техники, - Сикорский

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Правительство Польши предложило Украине межправительственный заем на сумму более 100 миллионов евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для ВСУ на польских оборонных предприятиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент из займа можно воспользоваться", - подчеркнул глава МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине около 400 танков и рассматривает возможность передачи МиГ-29, - Сикорский
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Топ комментарии
+18
колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
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14.09.2024 01:47
+11
Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
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14.09.2024 02:22
+10
Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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14.09.2024 02:59
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колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
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14.09.2024 01:47 Ответить
Це дохід 4 слуг народу,чи 2 прокурорів чи марафону. При чому тут сусід,коли господар палаючої оселі підриває горюче, щоб горіло краще,по приколу
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14.09.2024 08:29 Ответить
Продати Україні те, що вимагатиме коштів на утилізацію.
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14.09.2024 02:07 Ответить
Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
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14.09.2024 02:22 Ответить
Як нормальна країна, Польща, думає у першу чергу про свою безпеку. Закупає у корейців тисячу танків, САУ, створює запаси озброєння, б/к, тощо. Поляки вже зрозуміли - влада зеленского - це лохотрон - сама нічого не робе а розводить на бабло та бескоштовну зброю всіх. Я б на місці усіх країн, особливо після останніх заяв генія діпломатії взвгвлі послав би зеленского нах.
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14.09.2024 03:17 Ответить
З точки зору польських військових, Польща буде здатна протистояти Росії лише через 10 років, її переозброєння затягняться на десятиліття, тож в їхніх інтересах, щоб саме Україна, виграла для них час, бо інший варіант, набагато небезпечніший для них. Тому пославши Зеленського, вони пошлють також і себе, в напрямку російсько - імперського прутня.
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14.09.2024 03:27 Ответить
Противостоять это громко сказано я думаю, ведь дело не в количество оружия , а в количестве людей готовых умереть или по крайней мере рискнуть используя его. Поэтому все эти графики и цифры до одного места. Лично я гнутой копейки не дам полякам когда москвины туда полезут
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14.09.2024 06:10 Ответить
Ліві в Польщі, як і в інших країнах, мріють згодувати Україну хуьлу і все порішити. Вони не збираються воювати, навпаки, мріють знову торгувати з рашкою. Праві навпаки, ненавидять рашку і тому допомагали Україні зброєю.
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14.09.2024 04:13 Ответить
Не брешіть. Ніхто не мріє про поразку ЗСУ, а ось поразка зе,то це очевидно. Ви хоч раз слухали новини німецькою? Там говорять коротко, скупо проте, часто президент України в минулому комік. Не рівняйте народ України і зеболото, бо болото озолотилося, народ бореться, дякуючи полякам,німцям і усім донорами. До речі, ЗСУ воюють з кацапами, а не з країнами Європи.
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14.09.2024 08:33 Ответить
Не брешіть. Ліві, і зокрема Шольц/Туск, мріють закінчити війну поступками Україні територій. Зеленський добре на це відповів два дні тому: "Я нікого не упономачував на переговори про Україну за спиною України!" І так, якщо читаєте німецьку пресу - то цитуйте її
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14.09.2024 13:20 Ответить
Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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14.09.2024 02:59 Ответить
чому цього сікороського ще не послали? невже немає нормальних з ким домовитися?? одне гі*но сюди лізе, то подляцьке, то угорське
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14.09.2024 03:30 Ответить
Гівно тягнеться до гівна.
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14.09.2024 09:47 Ответить
навіть не щурі, а криси
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14.09.2024 08:04 Ответить
Позика на який час і під скільки відсотків і який відкат закладені для опи? Мало інформативна стаття.
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14.09.2024 09:05 Ответить
О, зараз німці почують про цей «лайфхак» від поляків та теж будуть нам все озброєння продавати.
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14.09.2024 09:24 Ответить
Що поляки не знають що 40% економіки знаходиться у тіні, тобто, поза оподаткуванням? За попередньої влади така ж ситуація була.
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14.09.2024 23:26 Ответить
******* ж про 40% економіки в тіні.
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17.09.2024 03:21 Ответить
Ліпше, ніж нічого.
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17.09.2024 03:20 Ответить
 
 