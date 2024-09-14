Польша готова предоставить Украине 100 млн евро займа на ремонт военной техники, - Сикорский

Правительство Польши предложило Украине межправительственный заем на сумму более 100 миллионов евро, который будет направлен на закупку и ремонт польской военной техники для ВСУ на польских оборонных предприятиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент из займа можно воспользоваться", - подчеркнул глава МИД Польши.

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