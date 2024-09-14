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Польща (8255) Сікорський (200)

Польща готова надати Україні 100 млн євро позики на ремонт військової техніки, - Сікорський

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику на суму понад 100 мільйонів євро, яка буде спрямована на закупівлю та ремонт польської військової техніки для ЗСУ на польських оборонних підприємствах.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Узгодження між міністрами фінансів вже відбулися. У будь-який момент з позики можна скористатися", — підкреслив очільник МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні близько 400 танків і розглядає можливість передачі МіГ-29, - Сікорський

Автор: 
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Топ коментарі
+18
колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
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14.09.2024 01:47
+11
Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
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14.09.2024 02:22
+10
Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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14.09.2024 02:59
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колі твій сосід гасіт пожежу у своем дому,дуже херова ідея продавать йому воду,врахуючі за те що твоя хата поруч .
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14.09.2024 01:47 Відповісти
Це дохід 4 слуг народу,чи 2 прокурорів чи марафону. При чому тут сусід,коли господар палаючої оселі підриває горюче, щоб горіло краще,по приколу
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14.09.2024 08:29 Відповісти
Продати Україні те, що вимагатиме коштів на утилізацію.
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14.09.2024 02:07 Відповісти
Уже рік ліві в Польщі при владі - уже рік Польща нічого Україні не дає, тільки базікає
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14.09.2024 02:22 Відповісти
Як нормальна країна, Польща, думає у першу чергу про свою безпеку. Закупає у корейців тисячу танків, САУ, створює запаси озброєння, б/к, тощо. Поляки вже зрозуміли - влада зеленского - це лохотрон - сама нічого не робе а розводить на бабло та бескоштовну зброю всіх. Я б на місці усіх країн, особливо після останніх заяв генія діпломатії взвгвлі послав би зеленского нах.
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14.09.2024 03:17 Відповісти
З точки зору польських військових, Польща буде здатна протистояти Росії лише через 10 років, її переозброєння затягняться на десятиліття, тож в їхніх інтересах, щоб саме Україна, виграла для них час, бо інший варіант, набагато небезпечніший для них. Тому пославши Зеленського, вони пошлють також і себе, в напрямку російсько - імперського прутня.
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14.09.2024 03:27 Відповісти
Противостоять это громко сказано я думаю, ведь дело не в количество оружия , а в количестве людей готовых умереть или по крайней мере рискнуть используя его. Поэтому все эти графики и цифры до одного места. Лично я гнутой копейки не дам полякам когда москвины туда полезут
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14.09.2024 06:10 Відповісти
Ліві в Польщі, як і в інших країнах, мріють згодувати Україну хуьлу і все порішити. Вони не збираються воювати, навпаки, мріють знову торгувати з рашкою. Праві навпаки, ненавидять рашку і тому допомагали Україні зброєю.
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14.09.2024 04:13 Відповісти
Не брешіть. Ніхто не мріє про поразку ЗСУ, а ось поразка зе,то це очевидно. Ви хоч раз слухали новини німецькою? Там говорять коротко, скупо проте, часто президент України в минулому комік. Не рівняйте народ України і зеболото, бо болото озолотилося, народ бореться, дякуючи полякам,німцям і усім донорами. До речі, ЗСУ воюють з кацапами, а не з країнами Європи.
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14.09.2024 08:33 Відповісти
Не брешіть. Ліві, і зокрема Шольц/Туск, мріють закінчити війну поступками Україні територій. Зеленський добре на це відповів два дні тому: "Я нікого не упономачував на переговори про Україну за спиною України!" І так, якщо читаєте німецьку пресу - то цитуйте її
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14.09.2024 13:20 Відповісти
Поляки за свої послуги такі ціні викочують, що, пам'ятаю, навіть німці порахували, що значно дешевше пошкоджену вв Україні німецьку техніку вести на ремонт до Німеччини, ніж ремонтувати у Польші, бо польські спекулянти вимагали абсолютно неадекватні кошти - щось там в 4 рази дорожче, ніж ремонт у Німеччині виходив.
Тому віддаватимемо 100 мільонів +% за послуги, що вартують максимум 25.
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14.09.2024 02:59 Відповісти
чому цього сікороського ще не послали? невже немає нормальних з ким домовитися?? одне гі*но сюди лізе, то подляцьке, то угорське
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14.09.2024 03:30 Відповісти
Гівно тягнеться до гівна.
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14.09.2024 09:47 Відповісти
навіть не щурі, а криси
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14.09.2024 08:04 Відповісти
Позика на який час і під скільки відсотків і який відкат закладені для опи? Мало інформативна стаття.
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14.09.2024 09:05 Відповісти
О, зараз німці почують про цей «лайфхак» від поляків та теж будуть нам все озброєння продавати.
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14.09.2024 09:24 Відповісти
Що поляки не знають що 40% економіки знаходиться у тіні, тобто, поза оподаткуванням? За попередньої влади така ж ситуація була.
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14.09.2024 23:26 Відповісти
******* ж про 40% економіки в тіні.
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17.09.2024 03:21 Відповісти
Ліпше, ніж нічого.
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17.09.2024 03:20 Відповісти
 
 