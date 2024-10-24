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В Польше задержали 11 организаторов нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, среди них - украинцы. ФОТО

Нелегали у Польщі

На прошлой неделе польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

В операции принимали участие около 120 пограничников и представителей Европола.

Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории России и Беларуси в страны Западной Европы.

Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.

11 задержанным, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и России, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.

Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.

В большинстве случаев, роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью до границы с Германией.

Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин России, который руководил компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.

Как отметило издание, с начала года сотрудники Подляского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.

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Польські прикордонники викрили групу
Польські прикордонники викрили групу

Автор: 

граница (5305) Польша (8515) Европол (32)


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а як можна нелегально попасти в польщу, з бєлорасеі?
там же суцільна стіна з камерами та озброєними прикордонниками?
авто не перевіряють на кордоні з ворогом?
чи, польські прикордонники такі ж продажні тварі як і наші?
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24.10.2024 10:01 Ответить
 
 