В Польше задержали 11 организаторов нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, среди них - украинцы. ФОТО
На прошлой неделе польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
В операции принимали участие около 120 пограничников и представителей Европола.
Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории России и Беларуси в страны Западной Европы.
Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.
11 задержанным, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и России, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.
Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.
В большинстве случаев, роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью до границы с Германией.
Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин России, который руководил компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.
Как отметило издание, с начала года сотрудники Подляского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.
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там же суцільна стіна з камерами та озброєними прикордонниками?
авто не перевіряють на кордоні з ворогом?
чи, польські прикордонники такі ж продажні тварі як і наші?