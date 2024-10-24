Финляндия окончательно закрывает два КПП на границе с Россией
Пограничники Финляндии окончательно закрыли два временных пункта пересечения на границе с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Отмечается, что движение через эти временные пункты пересечения границы было заблокировано в течение длительного времени.
В "Инари" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года соответственно. Все из-за ограничений на экспорт российской древесины.
"Решение никоим образом не меняет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", - сказал заместитель командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.
Решение о закрытии временных пунктов пересечения границы было принято единогласно главой финской пограничной службы и начальником российской пограничной службы в октябре 2024 года.
Вследствие этого решения Финляндия должна внести изменения в постановление правительственного совета о пунктах пересечения границы, чтобы изъять из него пункты пропуска Париккала и Инари.
Пограничная служба сейчас разрабатывает практические шаги для выполнения этого решения. На практике это означает, например, снятие знаков, указывающих на пункт пересечения границы.
Открытие временных пунктов пропуска в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пропуска между Финляндией и Россией.
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чому не можна було, відразу закрити та замінувати?