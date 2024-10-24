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Финляндия окончательно закрывает два КПП на границе с Россией

Фінляндія закриває два ККП на кордоні з Росією

Пограничники Финляндии окончательно закрыли два временных пункта пересечения на границе с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Отмечается, что движение через эти временные пункты пересечения границы было заблокировано в течение длительного времени.

В "Инари" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 года соответственно. Все из-за ограничений на экспорт российской древесины.

"Решение никоим образом не меняет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", - сказал заместитель командующего пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

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Решение о закрытии временных пунктов пересечения границы было принято единогласно главой финской пограничной службы и начальником российской пограничной службы в октябре 2024 года.

Вследствие этого решения Финляндия должна внести изменения в постановление правительственного совета о пунктах пересечения границы, чтобы изъять из него пункты пропуска Париккала и Инари.

Пограничная служба сейчас разрабатывает практические шаги для выполнения этого решения. На практике это означает, например, снятие знаков, указывающих на пункт пересечения границы.

Открытие временных пунктов пропуска в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пропуска между Финляндией и Россией.

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Автор: 

граница (5305) россия (96216) Финляндия (983)


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вапіющій акт агалтєлай русафобіі
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24.10.2024 09:52 Ответить
то, закономірне питання, навіщо було гратися, недозакривання?
чому не можна було, відразу закрити та замінувати?
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24.10.2024 09:57 Ответить
Лапті та ягель знову в тренді будуть.
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24.10.2024 10:52 Ответить
 
 