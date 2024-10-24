Фінляндія остаточно закриває два КПП на кордоні з Росією

Прикордонники Фінляндії остаточно закрили два тимчасові пункти перетину на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Зазначається, що рух через ці тимчасові пункти перетину кордону був заблокований протягом тривалого часу.

В "Інарі" та "Паріккала" рух було закрито з 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно. Все через обмеження не експорт російської деревини.

"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", - сказав заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

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Рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону було прийнято одноголосно очільником фінської прикордонної служби і начальником російської прикордонної служби в жовтні 2024 року.

Внаслідок цього рішення Фінляндія повинна внести зміни до постанови урядової ради про пункти перетину кордону, щоб вилучити з неї пункти пропуску Паріккала та Інарі.

Прикордонна служба наразі розробляє практичні кроки для виконання цього рішення. На практиці це означає, наприклад, зняття знаків, що вказують на пункт перетину кордону.

Можливе відкриття тимчасових пунктів пропуску в майбутньому можливе відповідно до угоди про пункти пропуску між Фінляндією та Росією.

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