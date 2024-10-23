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Новини НАТО
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Запрошення України в НАТО є неминучим, - президент Фінляндії Стубб

Стубб переконаний, що запрошення України в НАТО є неминучим

Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що Україна, зрештою, стане членом НАТО, її запрошення є неминучим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Зрештою, Україна стане членом НАТО - коли саме, ми не знаємо, але це запрошення є неминучим", - зазначив Стубб.

Читайте: Президент Фінляндії Стубб вважає, що Україна стане членом Євросоюзу раніше, ніж вступить до НАТО

Він також зауважив, що коли йдеться про підтримку України, то Фінляндія чує те, про що просить президент України Володимир Зеленський.

"Його меседж полягає в тому, що йому потрібна зброя, і йому не потрібні обмеження щодо використання цієї зброї. Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо зброї, яку Україна може отримувати від Фінляндії", - наголосив президент Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО повертається до своєї первинної ролі - стримування загроз зі Сходу, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

НАТО (6547) Фінляндія (1329) членство в НАТО (1743) Стубб Александр (94)


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Топ коментарі
+6
СТУБ- ВСІ МИ ПОМРЕМО.І ЦЕ Є НЕМИНУЧЕ.ПРАВДА НЕ ВСІ В ОДИН І ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ..."західні аферисти" віддають Україну і її народ під рашистське поступове знищення і окупацію...
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23.10.2024 15:45 Відповісти
+3
України - да,
а Зеленського - нє
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23.10.2024 15:47 Відповісти
+3
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23.10.2024 15:49 Відповісти
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СТУБ- ВСІ МИ ПОМРЕМО.І ЦЕ Є НЕМИНУЧЕ.ПРАВДА НЕ ВСІ В ОДИН І ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ..."західні аферисти" віддають Україну і її народ під рашистське поступове знищення і окупацію...
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23.10.2024 15:45 Відповісти
Українці сакмі вибрали суіцидний шлях у 2019 році і президент Фінляндії Стубб тут ні до чого. Він Україні бажає добра, фіни нам допомагають як тільки можуть. А із командою Зе нам НАТО не світить.
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23.10.2024 17:41 Відповісти
України - да,
а Зеленського - нє
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23.10.2024 15:47 Відповісти
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23.10.2024 15:49 Відповісти
А ведь точно, что за##бали своим п#здежём. Тебе, Стубб, конечно респект. Твои слова да до Бога!
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23.10.2024 15:59 Відповісти
Придурки зробили свій вибір в 2019р.
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23.10.2024 15:59 Відповісти
ага
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23.10.2024 16:04 Відповісти
зараз українська армія найпотужніша й найдосвідченіша в Європі. Країнам НАТО від цього тільки плюс. Завадою членства є старі політики і старе, перелякане населення цих країн. Вони переважно пацифісти а у східній Німеччині ще й совкодрочери.
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23.10.2024 16:14 Відповісти
І тільки США надалі сцать з Байденом
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23.10.2024 16:29 Відповісти
Та вообще то в конце концов всегда конец только. Только кому? В этот раз линия Маннергейма хер поможет.
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23.10.2024 17:23 Відповісти
Ясна річ ...неминуче ...але після 🤡... 100% ...а він не може залишити крісло президента ...фсб не дозволяє , Оман ще не реалізувався ...
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23.10.2024 18:40 Відповісти
нагадало "дємбєль неізбєжен как побєда коммунізьма!" )))
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23.10.2024 18:52 Відповісти
 
 