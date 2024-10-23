Запрошення України в НАТО є неминучим, - президент Фінляндії Стубб
Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що Україна, зрештою, стане членом НАТО, її запрошення є неминучим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Зрештою, Україна стане членом НАТО - коли саме, ми не знаємо, але це запрошення є неминучим", - зазначив Стубб.
Він також зауважив, що коли йдеться про підтримку України, то Фінляндія чує те, про що просить президент України Володимир Зеленський.
"Його меседж полягає в тому, що йому потрібна зброя, і йому не потрібні обмеження щодо використання цієї зброї. Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо зброї, яку Україна може отримувати від Фінляндії", - наголосив президент Фінляндії.
Топ коментарі
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+3 Dr Dre #442533
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+3 Валерий К #448385
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