Приглашение Украины в НАТО неизбежно, - президент Финляндии Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб убежден, что Украина, в конце концов, станет членом НАТО, ее приглашение неизбежно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"В конце концов, Украина станет членом НАТО - когда именно, мы не знаем, но это приглашение неизбежно", - отметил Стубб.
Он также отметил, что когда речь идет о поддержке Украины, то Финляндия слышит то, о чем просит президент Украины Владимир Зеленский.
"Его месседж заключается в том, что ему нужно оружие, и ему не нужны ограничения по использованию этого оружия. Финляндия не устанавливала никаких ограничений по оружию, которое Украина может получать от Финляндии", - подчеркнул президент Финляндии.
Топ комментарии
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий23.10.2024 15:45 Ответить Ссылка
+3 Dr Dre #442533
показать весь комментарий23.10.2024 15:47 Ответить Ссылка
+3 Валерий К #448385
показать весь комментарий23.10.2024 15:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Зеленського - нє