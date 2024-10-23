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Новости НАТО
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Приглашение Украины в НАТО неизбежно, - президент Финляндии Стубб

Стубб переконаний, що запрошення України в НАТО є неминучим

Президент Финляндии Александер Стубб убежден, что Украина, в конце концов, станет членом НАТО, ее приглашение неизбежно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В конце концов, Украина станет членом НАТО - когда именно, мы не знаем, но это приглашение неизбежно", - отметил Стубб.

Читайте: Президент Финляндии Стубб считает, что Украина станет членом Евросоюза раньше, чем вступит в НАТО

Он также отметил, что когда речь идет о поддержке Украины, то Финляндия слышит то, о чем просит президент Украины Владимир Зеленский.

"Его месседж заключается в том, что ему нужно оружие, и ему не нужны ограничения по использованию этого оружия. Финляндия не устанавливала никаких ограничений по оружию, которое Украина может получать от Финляндии", - подчеркнул президент Финляндии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО возвращается к своей первоначальной роли - сдерживанию угроз с Востока, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

НАТО (10086) Финляндия (983) членство в НАТО (1534) Стубб Александр (92)


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Топ комментарии
+6
СТУБ- ВСІ МИ ПОМРЕМО.І ЦЕ Є НЕМИНУЧЕ.ПРАВДА НЕ ВСІ В ОДИН І ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ..."західні аферисти" віддають Україну і її народ під рашистське поступове знищення і окупацію...
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23.10.2024 15:45 Ответить
+3
України - да,
а Зеленського - нє
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23.10.2024 15:47 Ответить
+3
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23.10.2024 15:49 Ответить
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СТУБ- ВСІ МИ ПОМРЕМО.І ЦЕ Є НЕМИНУЧЕ.ПРАВДА НЕ ВСІ В ОДИН І ТОЙ САМИЙ ДЕНЬ..."західні аферисти" віддають Україну і її народ під рашистське поступове знищення і окупацію...
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23.10.2024 15:45 Ответить
Українці сакмі вибрали суіцидний шлях у 2019 році і президент Фінляндії Стубб тут ні до чого. Він Україні бажає добра, фіни нам допомагають як тільки можуть. А із командою Зе нам НАТО не світить.
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23.10.2024 17:41 Ответить
України - да,
а Зеленського - нє
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23.10.2024 15:47 Ответить
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23.10.2024 15:49 Ответить
А ведь точно, что за##бали своим п#здежём. Тебе, Стубб, конечно респект. Твои слова да до Бога!
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23.10.2024 15:59 Ответить
Придурки зробили свій вибір в 2019р.
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23.10.2024 15:59 Ответить
ага
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23.10.2024 16:04 Ответить
зараз українська армія найпотужніша й найдосвідченіша в Європі. Країнам НАТО від цього тільки плюс. Завадою членства є старі політики і старе, перелякане населення цих країн. Вони переважно пацифісти а у східній Німеччині ще й совкодрочери.
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23.10.2024 16:14 Ответить
І тільки США надалі сцать з Байденом
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23.10.2024 16:29 Ответить
Та вообще то в конце концов всегда конец только. Только кому? В этот раз линия Маннергейма хер поможет.
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23.10.2024 17:23 Ответить
Ясна річ ...неминуче ...але після 🤡... 100% ...а він не може залишити крісло президента ...фсб не дозволяє , Оман ще не реалізувався ...
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23.10.2024 18:40 Ответить
нагадало "дємбєль неізбєжен как побєда коммунізьма!" )))
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23.10.2024 18:52 Ответить
 
 