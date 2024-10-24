Фінляндія підозрює Росію у широкомасштабній диверсійній кампанії та кібератаках, - Reuters

Фінляндія стикається з підозрілими актами саботажу та дезорганізації, а Росія здійснює масштабні операції впливу проти цієї країни та інших європейських держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне.

За її словами, НАТО і західні спецслужби, зокрема фінська, попереджають, що в євроатлантичному регіоні зростає кількість ворожих актів Росії, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи підпалами.

"Ми переживаємо збої, акти саботажу, різні види пошкоджень та інструменталізовану міграцію, серед іншого. Це створює загальне відчуття невпевненості та розмитості щодо того, що є правдою, а що ні", - сказала Ранне журналістам.

За її словами, розслідування багатьох випадків тривають.

"Однак, ґрунтуючись на інформації, отриманій як від цивільної, так і від військової розвідки, ми маємо чіткі ознаки, що вказують на Росію. Наразі Росія є основним суб'єктом, який проводить широкомасштабні операції впливу проти нас", - сказала вона.

Ранне додала, що цей зв'язок найбільш очевидний у перешкодах зв'язку GPS, які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному русі.

Водночас у Службі безпеки та розвідки Фінляндії (Supo) зазначили, що деякі з підозрілих випадків можуть бути пов'язані з вандалізмом і не були пов'язані з іноземними державами, а викликані скоріше підвищеною уважністю людей до таких інцидентів.

Нагадаємо, напочатку осені польські спецслужби викрити мережу російських та білоруських кібердиверсантів, які намагалися заволодіти інформацією з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.

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