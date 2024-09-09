У Польщі викрито мережу російських і білоруських кібердиверсантів
Польські спецслужби викрити мережу російських та білоруських кібердиверсантів, які намагалися заволодіти інформацією з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.
За його словами, протягом останніх днів польським спецслужбам вдалося викрити групу, "яка мала конкретні цілі в Польщі та діяла з конкретного місця".
Гавковський зазначив, що метою діяльності російських і білоруських спецслужб у Польщі було вивідування інформації з метою подальшого шантажу та, фактично, ведення кібервійни.
"Все розпочалося з Polada (польське антидопінгове агентство. – Ред.) у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій – як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки", – розповів польський міністр.
Гавковський зауважив, що метою кібератак було "спричинити політичний, військовий та економічний параліч у Польщі".
Також він розповів, що польські інституції були попереджені спецслужбами, таким чином, завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.
За його даними, у першій половині 2024 року зареєстровано понад 400 000 кібератак, польські служби за цей час вжили близько 100 000 дій, щоб виявити, хто стояв за цим.
Міністр додав, що порівняно з минулим роком кількість кіберінцидентів зросла на 100% – за весь попередній рік їх зафіксовано 370 000.
Будь ласка, зачекайте...
Патрушев з ФСБ, стільки їх НАПИЖУВАЛИ до Західних Країни!!
Ось вони, і ГАДЯТЬ там де живуть в ЄС, з під тишка…