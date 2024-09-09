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Польша (8149) хакер (1171) кибератака (157)

В Польше разоблачена сеть российских и белорусских кибердиверсантов

хакер

Польские спецслужбы разоблачили сеть российских и белорусских кибердиверсантов, которые пытались завладеть информацией с целью дальнейшего шантажа и, фактически, ведения кибервойны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, в течение последних дней польским спецслужбам удалось разоблачить группу, "которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места".

Гавковский отметил, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было выведение информации с целью дальнейшего шантажа и, фактически, ведения кибервойны.

"Все началось с Polada (польское антидопинговое агентство. - Ред.) в рамках более широкой операционной игры спецслужб, задачей которых был поиск способов проникновения в другие польские институты - как на уровне местного самоуправления, так и на уровне государственных компаний, связанных со сферой безопасности", - рассказал польский министр.

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Гавковский отметил, что целью кибератак было "вызвать политический, военный и экономический паралич в Польше".

Также он рассказал, что польские институты были предупреждены спецслужбами, таким образом, благодаря оперативным действиям удалось избежать похищения данных.

По его данным, в первой половине 2024 года зарегистрировано более 400 000 кибератак, польские службы за это время предприняли около 100 000 действий, чтобы выявить, кто стоял за этим.

Министр добавил, что по сравнению с прошлым годом количество киберинцидентов выросло на 100% - за весь предыдущий год их зафиксировано 370 000.

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Так це ж оті, «знедолені сруськаї», що переховуються, як і карамурза, від прутіна??
Патрушев з ФСБ, стільки їх НАПИЖУВАЛИ до Західних Країни!!
Ось вони, і ГАДЯТЬ там де живуть в ЄС, з під тишка…
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09.09.2024 15:54 Ответить
Тю..ігрові платфоми - там кацапня вся..в чатиках
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09.09.2024 16:05 Ответить
Цього сруського гівна по всьому цивілізованому світу цілі купи
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09.09.2024 16:23 Ответить
Виженіть нахєр усіх свинособак зі своїх країн. Одразу відчуєте полегшення.
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09.09.2024 17:36 Ответить
 
 