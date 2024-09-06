Российские хакеры атаковали Украину, страны ЕС и НАТО с 2020 года, - полиция безопасности Эстонии

В совместной операции со службами десяти стран полиция обороны Эстонии установила, что военная часть под командованием генерального штаба Российской Федерации (ГРУ) осуществляла кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в том числе Эстонии, с 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Установлено, что военная часть 29155 ГУ ГШ ВС РФ создала киберпотенциал и осуществляла кибератаки с 2020 года. В ходе уголовного производства было установлено трех подозреваемых в проведении атак офицеров ГУ ГШ ВС РФ: Юрия Денисова, Николая Корчагина и Виталия Шевченко.

"Мы обнаружили первые доказательства и подозреваемых уже на ранних стадиях расследования, что позволило нам в сотрудничестве с другими ведомствами предотвратить больший вред и его распространение", - сказал руководитель бюро по борьбе с киберпреступностью Аго Амбур.

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой выдать ордера на арест трех подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский уездный суд удовлетворил просьбу и заочно выдал ордера на арест. По словам государственного прокурора Вахура Верте, трое мужчин объявлены в международный розыск на основании ордеров на арест.

"Хотя сейчас известно, что подозреваемые находятся в России, международные ордера на обыск и арест означают, что, когда они выедут из России, есть реальный риск того, что какая-то страна задержит их и экстрадирует в Эстонию для судебного разбирательства", - сказал Вахура Верте.

Полиция безопасности на разных этапах совместного расследования делилась с международными партнерами важными новыми и дополнительными сведениями, которые дополняли информацию, особенно в отношении киберподразделения, совершившего атаку. США также предложили награду в размере 10 миллионов долларов за установленных в Эстонии лиц.

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Это военное подразделение ГУ ГШ ВС РФ отвечает за попытки государственного переворота, диверсионные операции и саботаж, а также попытки убийств в Европе. Учреждения безопасности Эстонии отметили, что кибератаки, созданные этим военным подразделением, представляют угрозу национальной безопасности Эстонии.

"Кибероперации, как и саботаж, получение разведывательных данных или проведение информационных операций, согласно военной доктрине Российской Федерации, являются важной составляющей гибридной войны. Мы защищаем национальную безопасность Эстонии и в киберпространстве, и кроме физических шпионов, разоблачаем кибершпионов", - прокомментировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.