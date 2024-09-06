Минюст США обвинил офицеров ГРУ в кибернападении на компьютеры госучреждений Украины в январе 2022 года

США обвиняют шестерых граждан РФ в кибератаках на компьютерные системы правительства Украины перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерстве юстиции США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Все шестеро обвиняемых - жители России. Пятеро из них - военные российской армии, работавшие над кибероперациями, - из воинской части 29155. Это полковник Юрий Денисов, лейтенанты Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов, Николай Корчагин. И шестой подозреваемый соучастник - гражданский хакер Амин Стигал.

Их обвиняют в сговоре с целью хакерского взлома, изъятии данных, в распространении украденной информации со взломанных компьютерных систем накануне российского вторжения в Украину.

По судебным документам, 13 января 2022 года обвиняемые воспользовались услугами американской компании для распространения на десятки компьютерных систем украинских государственных учреждений вредоносного программного обеспечения, известного в киберсообществе как WhisperGate, которое разработано как вирус, требующий выкупа.

Однако, в обвинительном акте утверждается, что программное обеспечение на самом деле было кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных. Прокуроры считают, что кибернападение осуществляли с целью посеять панику среди граждан Украины перед вторжением.

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В документах есть перечень украинских государственных учреждений, которые стали жертвами в результате кибератаки: это Министерство внутренних дел, Госказначейство, система судов, Государственный портал цифровых сервисов (вероятно, имеется в виду программа "Дія"), Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства, Госпродпотребслужба, Минэнерго, Счетная палата Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Гослесагентство и Автостраховое бюро.

Позже целями этих лиц были компьютерные системы в странах по всему миру, оказывавших поддержку Украине, в частности - США и еще 25 стран-членов НАТО. В августе 2022 года обвиняемые взломали транспортную инфраструктуру центральноевропейской страны, поддерживающей Украину, говорится в документе.

В обвинительном акте Минюста США также утверждается, что с августа 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые использовали ту же компьютерную инфраструктуру, которую они использовали во время атак на украинские системы, при попытках взломать компьютеры, принадлежащие федеральному правительственному агентству в штате Мэриленд.

Прокуроры считают, что подозреваемые действовали в сговоре с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ - российской военной разведкой, более известной под советской аббревиатурой ГРУ.

Ранее власти США объявили вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении подозреваемых или об их злонамеренной киберактивности.

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