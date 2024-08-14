Связанные с разведкой РФ хакеры атакуют критиков Кремля по всему миру

Хакеры, связанные с российской разведкой, атакуют критиков Кремля по всему миру с помощью фишинговых электронных писем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в исследовании организаций в сфере кибербезопасности Citizen Lab и Access Now.

Как рассказали исследователи, фишинговая кампания является частью широкомасштабной шпионской операции в интернете, которая происходит в тот момент, когда США тщательно следят за компьютерными сетями, чтобы предотвратить любые кибератаки против президентских выборов 2024 года.

Отмечается, что взломы электронной почты начались примерно в 2022 году, и были направлены против известных деятелей российской оппозиции в изгнании, аналитических центров США и политиков, ученых, сотрудников некоммерческих организаций США и ЕС, а также медиа-организаций.

Некоторые из жертв все еще находились в России, что "подвергало их значительному риску", как отметили исследователи, и добавили, что жертвы могли быть специально отобраны, чтобы попытаться получить доступ к их более широким сетям контактов.

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"Хотя фишинг является распространенной техникой взлома, характерной чертой этой операции было то, что вредоносные письма часто выдавали себя за известных жертвам людей, благодаря чему они казались более достоверными", - говорится в отчете.

Citizen Lab приписывает взлом двум группам: известной российской хакерской организации Cold River, которую западные сотрудники разведки и безопасности связывают с Федеральной службой безопасности России (ФСБ), и новой группе под названием Coldwastrel, которая, предположительно, поддерживает российскую разведку.

Также сообщается, что во время прошлых инцидентов, связанных с Cold River, Россия отрицала обвинения в хакерских атаках.

Одной из жертв хакерской операции, как говорится в исследовании, стал бывший посол США в Украине.

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Отмечается, что общее количество людей, которые стали жертвами, было двузначным, и большинство из них были атакованы в этом году.