Пророссийские хакеры хотели взломать электронную почту экспосла США в Украине Пайфера, - Bloomberg

Связанная с ФСБ хакерская группа Cold River атаковала бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, чтобы получить его личный пароль к электронной почте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчеты общественных организаций Access Now и Citizen Lab.

Как отмечается, эта атака была частью более широкой кампании, которая была направлена на бывших чиновников, академиков и оппозиционных российских деятелей.

Начиная с февраля, злоумышленники пытались похитить пароли бывших правительственных чиновников и ученых в США, а также известных российских оппозиционных деятелей в изгнании и медиа-организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связанные с разведкой РФ хакеры атакуют критиков Кремля во всем мире

Хакерская группа Cold River выдавала себя за другого бывшего посла США, чтобы получить доверие Пайфера и заставить его ввести свои данные на поддельном веб-сайте.

Не сообщается, удалось ли злоумышленникам проникнуть в электронный ящик Пайфера.

Эксперты отметили, что такие атаки могут иметь серьезные последствия для жертв в России, в частности возможность физического вреда или заключения.

Западные правительства и компании по кибербезопасности ранее связывали Cold River с ФСБ. В декабре правительства США и Великобритании обвинили группу Cold River в причастности к широкому спектру кибершпионских кампаний.

Читайте также: Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер